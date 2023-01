Tecnologia e coinvestimento reduzem as barreiras da propriedade imobiliária em um mercado imobiliário sombrio

Desde a crise imobiliária no final dos anos 2000, o setor imobiliário continuou a evoluir rapidamente, o que só foi acelerado pelos impactos da pandemia global. O coinvestimento trata o investimento imobiliário mais como uma empresa pode emitir ações para vários investidores, mitigando a necessidade de sobrecarregar os compradores de imóveis com dívidas altas e permitindo que os investidores participem com quantias menores de capital - abrindo a classe de ativos para muitos que foram impedidos de participar. A Divisible Inc é uma plataforma que permite que os investidores se reúnam e acessem seus ativos.

Desde a crise imobiliária no final dos anos 2000, o setor imobiliário continuou a evoluir rapidamente, o que só foi acelerado pelos impactos da pandemia, atuando ainda mais como um catalisador de mudanças. Juntamente com os desenvolvimentos em tecnologia, que estão diminuindo as barreiras ao investimento doméstico, também está mudando a maneira como as pessoas veem o investimento à medida que surgem mais e mais oportunidades.

O coinvestimento vem crescendo na prática devido ao fato de o mercado imobiliário continuar em alta meteórica e os preços não serem regulados, principalmente na América do Norte. Entre 2005 e 2014, as taxas de propriedade caíram um total de 9% entre aqueles com idade entre 24 e 32 anos nos EUA. De acordo com as estatísticas oficiais, muitos daqueles que não têm condições de pagar por moradia estão atolados em dívidas de empréstimos estudantis .

Embora muitos possam sonhar em ter sua própria casa, a verdade é que é muito mais barato alugar e coinvestir, especialmente porque a geração do milênio tem maior probabilidade de preferir áreas urbanas onde os preços das casas são altíssimos. Além disso, os custos de manutenção de uma casa são muitas vezes desconsiderados, resultando em 68% dos millennials que são realmente proprietários de imóveis lamentando sua decisão de comprar sua casa.

Tradicionalmente, comprar imóveis significava comprar toda a propriedade e, muitas vezes, assumir uma grande dívida para financiar a compra. Essa abordagem de tudo ou nada impediu muitos de participar de investimentos imobiliários devido aos altos requisitos de capital para um adiantamento a fim de se qualificar para uma hipoteca. O coinvestimento trata o investimento imobiliário mais como uma empresa pode emitir ações para vários investidores, mitigando a necessidade de sobrecarregar os compradores de imóveis com dívidas altas e permitindo que os investidores participem com quantias menores de capital - abrindo a classe de ativos para muitos que têm sido tradicionalmente impedido de participar.

Relatórios recentes também mostram que houve um aumento significativo de investidores institucionais investindo no mercado imobiliário. Tradicionalmente, os investidores institucionais tinham facilidade em administrar seus grandes fundos graças a taxas de juros vantajosas em todo o espectro de ativos. No entanto, após a queda das taxas de juros que se seguiu ao pico da pandemia de Covid-19, o cenário de investimentos mudou drasticamente. Os investidores institucionais foram forçados a encontrar novos lugares para um rendimento estável - daí a mudança para o mercado imobiliário. Embora a presença de investidores institucionais no mercado imobiliário global seja provavelmente relativamente pequena neste momento, a recuperação pode tornar o mercado ainda menos acessível para as classes baixa e média à medida que a inflação sobe ainda mais.

Christopher Saunders, auto-empreendedor de tecnologia e fundador da Divisible Inc continua explicando que “Crise gera mudança. Passamos por algumas grandes revisões devido à pandemia global, as pessoas agora estão trabalhando em casa, a digitalização continua no centro do palco, mas a acumulação de riqueza ainda está na vanguarda de todos os setores e economias, e os consultores financeiros há muito apontam para investir como uma das melhores maneiras de gerar renda passiva. Vivemos a bolha das criptomoedas e vimos como o público é receptivo a esses microinvestimentos. Acreditamos firmemente que o coinvestimento imobiliário é a próxima grande novidade a chegar ao mercado porque é viável, prático e muito mais tangível do que uma moeda virtual .”

O mercado imobiliário há muito permanece inalterado pela tecnologia moderna, com a indústria se apegando obstinadamente aos ideais tradicionais. “O setor imobiliário moderno ainda gira em torno de empréstimos garantidos, que conhecemos como hipotecas, que, como conceito, existem inalterados há milhares de anos”, diz Saunders, “é literalmente um mercado multibilionário e um dos últimos grandes mercados que não foram fundamentalmente alterados pela tecnologia moderna”. Junto com seus três co-fundadores, ele descobriu esse fenômeno e eles se uniram para fundar a Divisible Inc. a fim de aumentar a eficiência no mercado imobiliário e criar um novo sistema que não dependa de produtos de dívida, como empréstimos fixos e hipotecas.

Com opções de financiamento flexíveis, mais pessoas poderão converter suas economias em investimentos. Em vez de economizar uma grande quantia de dinheiro para um adiantamento, o coinvestimento reduz o ônus de criar uma quantia única para participar e permite que vários investidores menores reúnam seus ativos, o que, por sua vez, reduz suas barreiras de entrada e cria novas oportunidades de investimento. para aqueles anteriormente excluídos.

“Através de nossa plataforma digital e opções de financiamento flexíveis, estamos trabalhando para tornar o acesso ao seu patrimônio imobiliário tão fácil quanto é o acesso à sua conta corrente por meio do banco on-line”, elabora Saunders.

Antes de ingressar no setor imobiliário e de investimentos, Saunders originalmente trabalhou com a fabricante de smartphones BlackBerry em seu desenvolvimento de software, ou seja, o BlackBerry Messenger, no qual muitos mensageiros modernos foram baseados. Ele também era desenvolvedor de aplicativos, muito antes de os aplicativos para smartphone se tornarem populares. À medida que a indústria de aplicativos se desenvolveu, Saunders assumiu o papel de consultor para aconselhar e dar suporte aos desenvolvedores de aplicativos. À medida que a indústria evoluiu, Saunders descobriu que precisava de treinamento empresarial aprofundado e obteve um MBA para solidificar suas próprias habilidades. Isso o levou a colocar todo o seu conhecimento e expertise em prática, e assim nasceu a Divisible Inc.

“Temos toda uma geração de potenciais proprietários que não conseguem pagar por uma moradia. A Divisible está construindo produtos imobiliários fracionários para ajudar as pessoas a entrar em casas, fornecendo assistência no pagamento, permanecendo nas casas que possuem, liberando patrimônio sem dívidas ou reembolsos e permitindo que qualquer pessoa invista em imóveis em valores muito mais acessíveis do que os tradicionalmente disponíveis. ”

A empresa se esforça para criar barreiras de entrada mais baixas por meio de coinvestimento, o que aumentará o poder de compra das gerações mais jovens. Acredita-se que seja o futuro dos investimentos, especialmente para funcionários recém-formados com menor renda ou patrimônio líquido. Ao dar oportunidades a todos, irá, por sua vez, construir uma economia muito mais sustentável em que ninguém fica para trás.

A equipe da Divisible está constantemente trabalhando em melhorias para a plataforma e espera se conectar com outros técnicos e engenheiros interessados em participar do sucesso desta empresa de ponta. Se isso soa como o ajuste certo para você, entre em contato com Chris diretamente no Twitter .