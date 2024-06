5 projetos de código aberto para doar via Kivach, episódio VII: jogos para jogar de graça!

A comunidade de desenvolvedores de código aberto está repleta de voluntários, então era de se esperar que suas criações também fossem feitas para diversão. É assim que podemos desfrutar de muitos jogos gratuitos e sem anúncios no celular e no desktop, todos projetados com paixão. As equipes por trás desses títulos cobrem todas as despesas potenciais (domínios, hardware, distribuição, etc.) sozinhas – e é por isso que eles apreciariam uma dica se você se divertisse com o software deles.





Os desenvolvedores no GitHub geralmente compartilham suas contas PayPal ou Patreon, mas essas plataformas sempre cobram taxas altas, não estão disponíveis para todos e não são resistentes à censura. Se quiser doar para um projeto de código aberto disponível no GitHub, você pode usar Kivach como uma opção descentralizada, disponível globalmente, imparável, bem como mais rápida e barata. Este aplicativo baseado em Obyte solicita apenas o perfil do GitHub para enviar algumas criptomoedas, mesmo que o destinatário ainda não tenha carteira.





Além disso, o Kivach tem uma característica única: os beneficiários podem distribuir os fundos recebidos automaticamente entre outros repositórios, considerando a sua contribuição para os seus projetos —criando 'doações em cascata'. Dessa forma, você poderá estar ajudando diversos projetos com apenas uma doação.





Neste episódio exploraremos cinco jogos interessantes que você pode experimentar gratuitamente e, quem sabe, doar algumas moedas via Kivach. Vamos!





SuperTux

Se você gostou do clássico Super Mario Bros., também poderá curtir o SuperTux. Este é um jogo de rolagem lateral 2D inspirado nessa série, criado e lançado por Bill Kendrick em 2004. Os jogadores controlam Tux, o pinguim Linux, enquanto ele navega por vários níveis, superando obstáculos e inimigos para resgatar seu amigo sequestrado, Centavo.





Os principais recursos incluem gráficos coloridos e envolventes, diversos níveis, power-ups e batalhas contra chefes. SuperTux é atualmente desenvolvido por uma comunidade de colaboradores em todo o mundo, que estão melhorando o software e adicionando novos recursos e níveis continuamente. Além da história principal, existem níveis contribuídos pela comunidade, disponíveis como complementos ou nos fóruns, e um editor de níveis integrado para futuras contribuições.





O financiamento do projeto vem principalmente de doações . Eles ajudam a pagar domínios, servidores e salários. Em troca, os doadores podem desfrutar de conteúdo exclusivo. A equipe aceita fundos via PayPal e criptomoedas via Coinbase. Além disso, você pode enviar moedas via Kivach, onde elas aparecem como supertux/supertux .





OpenTTD

Não é um aventureiro, mas um empresário? OpenTTD, baseado no Transport Tycoon Deluxe original, permite aos jogadores construir e gerenciar redes de transporte. Foi inicialmente lançado em 2004 por Ludvig Strigeus – também o criador do uTorrent. O jogo foi elogiado pelas melhorias aplicadas à versão original, incluindo suporte multijogador, recursos de modding e uma interface personalizável.





No OpenTTD, os jogadores constroem ferrovias, estradas, aeroportos e hidrovias para conectar cidades e indústrias. Eles devem transportar passageiros e carga com eficiência, navegar em terrenos complexos e competir com IA ou outros jogadores em um ambiente sandbox. Com sua simulação profunda e desafios estratégicos, o jogo oferece uma experiência envolvente e gratificante.





A atual equipe por trás deste software oferece voluntariamente seu tempo livre para mantê-lo funcionando, mas custos adicionais como infraestrutura de servidor e hospedagem vêm de doações. Eles aceitam transferências bancárias, LiberaPay, PayPal e cheque. No entanto, todos estes métodos têm as suas próprias taxas (muitas vezes elevadas). Você pode enviar algumas moedas via Kivach por muito menos, apenas clicando em “Doar” aqui.





GrátisOrion

Inspirado na série comercial Masters of Orion, este é um jogo de império espacial e conquista galáctica ambientado em um vasto universo repleto de diversas espécies alienígenas, ruínas antigas e oportunidades estratégicas. Os jogadores controlam seu próprio império personalizável, gerenciando recursos, pesquisando tecnologias e engajando-se na diplomacia e na guerra com facções rivais. Foi inicialmente lançado em 2003 por uma equipe liderada por Zach Laine.





Tem uma jogabilidade envolvente, galáxias geradas processualmente, designs de naves personalizáveis e um rico universo baseado em história. Os jogadores têm uma infinidade de opções e oportunidades à sua disposição. Eles podem projetar e personalizar suas naves para se adequarem a funções e estratégias específicas, participar de batalhas espaciais épicas contra facções controladas por IA ou outros jogadores no modo multijogador, explorar a galáxia para descobrir relíquias e artefatos antigos que fornecem bônus exclusivos e terraformar planetas para criar. tornando-os mais habitáveis para a sua população.





A equipe de desenvolvimento é formada por voluntários, mas aceitam doações para cobrir custos de hospedagem, servidores, hardware, artistas, entre outros. Eles compartilharam suas contas PayPal e Flattr para esse fim, mas devemos observar que o último encerrou suas operações no final de 2023. Você ainda pode enviar criptografia para eles via Kivach, onde estão disponíveis como freeorion/freeorion .



Cataclismo: dias sombrios pela frente (CDDA)

Esta pode ser uma ótima opção para os fãs do gênero pós-apocalíptico. Em um mundo devastado por zumbis, robôs e criaturas interdimensionais, os jogadores podem criar seu próprio avatar com um conjunto único de características e dedicar-se a qualquer coisa para sobreviver ou ajudar outros a fazê-lo: criar objetos como roupas, armas ou produtos químicos, construir casas. ou abrigos, cultivar a terra e cultivar alimentos ou lutar diretamente contra uma infinidade de criaturas.

O jogo apresenta um mundo gerado processualmente repleto de diversos locais, incluindo cidades, florestas e bunkers subterrâneos, cada um oferecendo desafios e oportunidades únicos. Não existe um objetivo específico de vencer o jogo, mas o que importa é a experiência e sobreviver mais um dia. O software apresenta gráficos ASCII, criando uma estética retrô que lembra os jogos roguelike clássicos, com descrições ambientais detalhadas que aumentam a imersão e a profundidade do jogo.





CDDA foi originalmente lançado por “Whales” em 2010 e posteriormente bifurcado pela comunidade no início de 2013. Eles aceitam doações via Patreon, ou você pode patrocinar um desenvolvedor individual por meio de patrocinadores do GitHub. Claro, também é possível enviar fundos via Kivach, onde aparecem como Corvo Inteligente/cataclysm-dda .





Enigma

Temos algo mais simples, mas igualmente desafiador nesta lista: Enigma. Este é um jogo inspirado em Oxyd (Atari, 1990), que oferece mais de 1.000 níveis diversos que combinam quebra-cabeças lógicos com desafios de destreza. Os jogadores controlam as bolinhas de gude através de paisagens, superando obstáculos, navegando em perigos e buscando uma conclusão rápida para bater recordes pessoais e mundiais.









Lançado em 2002 por Daniel Heck e sua equipe para manter vivo o espírito de Oxyd após a saída de seu editor, Enigma apresenta paisagens geradas por Lua, um editor de níveis e música de Andrew 'Necros' Sega (de Iris). Elogiado como um clone fiel do Oxyd, alcançou uma versão estável em 2007 e possui gráficos 2D de alta resolução, física realista, 500 objetos no jogo e disponibilidade em múltiplas plataformas.





Embora seja gratuito para jogar, o Enigma aceita doações para apoiar o desenvolvimento contínuo, garantindo sua longevidade e melhoria contínua. Como mencionam no website oficial : “Apenas doar uma fração do valor que você estaria disposto a gastar em um 'Enigma' comercial em uma loja nos ajudaria a melhorar o Enigma.” O projeto está disponível no Kivach como Jogo Enigma/Enigma .





Contribua com mais projetos!

Existem todos os tipos de software de código aberto disponíveis no GitHub para você explorar e usar gratuitamente. A maioria dos desenvolvedores não é paga por seu trabalho, e muitos projetos ficam órfãos e muitas vezes perdem sua funcionalidade. Afinal, todo software requer manutenção. Se você deseja que seus projetos favoritos continuem em execução, considere fazer uma doação! E não se esqueça de conferir nossos capítulos anteriores para descobrir mais ferramentas incríveis.





Imagem vetorial em destaque por pikisuperstar / Grátis