5 proyectos de código abierto para donar a través de Kivach, Episodio VII: ¡Juegos para jugar gratis!

La comunidad de desarrolladores de código abierto está llena de voluntarios, por lo que era de esperar que sus creaciones también estuvieran hechas por diversión. Así es como podemos disfrutar de una gran cantidad de juegos gratuitos y sin publicidad en dispositivos móviles y de escritorio, todos ellos diseñados con pasión. Los equipos detrás de estos títulos cubren todos los gastos potenciales (dominios, hardware, distribución, etc.) por sí mismos, y es por eso que agradecerían una propina si pasaste un buen rato con su software.





Los desarrolladores de GitHub suelen compartir sus cuentas de PayPal o Patreon, pero estas plataformas siempre cobran tarifas elevadas, no están disponibles para todos y no son resistentes a la censura. Si desea donar a un proyecto de código abierto disponible en GitHub, puede usar kivach como una opción descentralizada, disponible globalmente, imparable, además de más rápida y económica. Esta aplicación basada en Obyte sólo solicita el perfil de GitHub para enviar algunas criptomonedas, incluso si el destinatario aún no tiene una billetera.





Además, Kivach tiene una característica única: los destinatarios pueden distribuir los fondos recibidos automáticamente entre otros repositorios, considerando su contribución a sus proyectos, creando "donaciones en cascada". De esta manera, podrías estar ayudando a varios proyectos con una sola donación.





En este episodio, exploraremos cinco juegos interesantes que puedes probar gratis y, tal vez, donar algunas monedas a través de Kivach. ¡Vamos!





supertux

Si disfrutaste del clásico Super Mario Bros., también puedes disfrutar de SuperTux. Este es un juego de desplazamiento lateral en 2D inspirado en esa serie, creado y lanzado por Bill Kendrick en 2004. Los jugadores controlan a Tux, el pingüino de Linux, mientras navega a través de varios niveles, superando obstáculos y enemigos para rescatar a su amigo secuestrado. Centavo.





Las características clave incluyen gráficos coloridos y atractivos, diversos niveles, potenciadores y batallas contra jefes. SuperTux es desarrollado actualmente por una comunidad de colaboradores en todo el mundo, que mejoran el software y agregan nuevas funciones y niveles continuamente. Además de la historia principal, hay niveles aportados por la comunidad disponibles como complementos o en los foros, y un editor de niveles integrado para futuras contribuciones.





La financiación del proyecto proviene principalmente de donaciones . Ayudan a pagar dominios, servidores y salarios. A cambio, los donantes pueden disfrutar de contenido exclusivo. El equipo acepta fondos a través de PayPal y criptomonedas a través de Coinbase. Además, puedes enviarles monedas a través de Kivach, donde aparecen como supertux/supertux .





AbiertoTTD

¿No es un aventurero sino un hombre de negocios? OpenTTD, basado en el Transport Tycoon Deluxe original, permite a los jugadores construir y gestionar redes de transporte. Fue lanzado inicialmente en 2004 por Ludvig Strigeus, también creador de uTorrent. El juego ha sido elogiado por las mejoras aplicadas a la versión original, incluida la compatibilidad con multijugador, capacidades de modificación y una interfaz personalizable.





En OpenTTD, los jugadores construyen ferrocarriles, carreteras, aeropuertos y vías fluviales para conectar ciudades e industrias. Deben transportar pasajeros y carga de manera eficiente, navegar por terrenos complejos y competir con la IA u otros jugadores en un entorno sandbox. Con su profunda simulación y desafíos estratégicos, el juego ofrece una experiencia inmersiva y gratificante.





El equipo actual detrás de este software ofrece voluntariamente su tiempo libre para mantenerlo funcionando, pero los costos adicionales, como la infraestructura del servidor y el alojamiento, provienen de donaciones. Aceptan transferencias bancarias, LiberaPay, PayPal y cheque. Sin embargo, todos estos métodos tienen sus propias tarifas (a menudo elevadas). Podrías enviarles algunas monedas a través de Kivach por mucho menos, simplemente haciendo clic en “Donar” aquí.





GratisOrion

Inspirado en la serie comercial Masters of Orion, este es un imperio espacial y un juego de conquista galáctica ambientado en un vasto universo lleno de diversas especies alienígenas, ruinas antiguas y oportunidades estratégicas. Los jugadores controlan su propio imperio personalizable, administran recursos, investigan tecnologías y participan en diplomacia y guerra con facciones rivales. fue inicialmente liberado en 2003 por un equipo dirigido por Zach Laine.





Tiene una jugabilidad atractiva, galaxias generadas por procedimientos, diseños de naves personalizables y un rico universo basado en la historia. Los jugadores tienen multitud de opciones y oportunidades a su disposición. Pueden diseñar y personalizar sus naves para que se ajusten a roles y estrategias específicas, participar en batallas espaciales épicas contra facciones controladas por la IA u otros jugadores en el modo multijugador, explorar la galaxia para descubrir reliquias y artefactos antiguos que brindan bonificaciones únicas y terraformar planetas para hacer haciéndolos más habitables para su población.





El equipo de desarrollo está formado por voluntarios, pero aceptan donaciones para cubrir costos derivados de hosting, servidores, hardware, artistas y otros. Compartieron sus cuentas de PayPal y Flattr para este propósito, pero debemos tener en cuenta que la última cerró sus operaciones a fines de 2023. Aún puedes enviarles criptomonedas a través de Kivach, donde están disponibles como libreorión/libreorión .



Cataclismo: Días oscuros por delante (CDDA)

Esta podría ser una gran opción para los fanáticos del género post-apocalíptico. En un mundo devastado por zombis, robots y criaturas interdimensionales, los jugadores pueden crear su propio avatar con un conjunto único de rasgos y dedicarse a cualquier cosa para sobrevivir o ayudar a otros a hacerlo: fabricar objetos como ropa, armas o productos químicos, construir casas. o refugios, cultivar la tierra y cultivar alimentos, o luchar directamente contra una gran cantidad de criaturas.

El juego presenta un mundo generado por procedimientos lleno de diversas ubicaciones, que incluyen ciudades, bosques y búnkeres subterráneos, cada uno de los cuales ofrece desafíos y oportunidades únicos. No hay un objetivo específico para ganar el juego, sino que lo que importa es la experiencia y sobrevivir un día más. El software presenta gráficos ASCII, creando una estética retro que recuerda a los juegos roguelike clásicos, con descripciones ambientales detalladas que mejoran la inmersión y la profundidad del juego.





CDDA fue lanzado originalmente por “Whales” en 2010 y posteriormente la comunidad lo bifurcó a principios de 2013. Aceptan donaciones a través de Patreon, o puedes patrocinar a un desarrollador individual a través de GitHub Sponsors. Por supuesto, también es posible enviarles fondos a través de Kivach, donde aparecen como cuervo inteligente/cataclysm-dda .





Enigma

También tenemos algo más simple pero igualmente desafiante en esta lista: Enigma. Se trata de un juego inspirado en Oxyd (Atari, 1990), que ofrece más de 1.000 niveles diversos combinando acertijos de lógica con desafíos de destreza. Los jugadores controlan canicas a través de paisajes, superando obstáculos, sorteando peligros y apuntando a completarlas rápidamente para batir récords personales y mundiales.









Lanzado en 2002 por Daniel Heck y su equipo para mantener vivo el espíritu de Oxyd después de la partida de su editor, Enigma presenta paisajes generados por Lua, un editor de niveles y música de Andrew 'Necros' Sega (de Iris). Elogiado como un clon fiel de Oxyd, alcanzó una versión estable en 2007 y cuenta con gráficos 2D de alta resolución, física realista, 500 objetos en el juego y disponibilidad en múltiples plataformas.





Si bien es un juego gratuito, Enigma agradece las donaciones para apoyar el desarrollo continuo, asegurando su longevidad y mejora continua. Como mencionan en el página web oficial : "Simplemente donar una fracción de la cantidad que estaría dispuesto a gastar en un 'Enigma' comercial en una tienda nos ayudaría a mejorar Enigma". El proyecto está disponible en Kivach como Enigma-Juego/Enigma .





¡Contribuye a más proyectos!

Hay todo tipo de software de código abierto disponible en GitHub que puede explorar y utilizar de forma gratuita. Sin embargo, a la mayoría de los desarrolladores no se les paga por su trabajo y muchos proyectos quedan huérfanos y, a menudo, pierden su funcionalidad. Después de todo, todo software requiere mantenimiento. Si desea que sus proyectos favoritos sigan ejecutándose, ¡considere hacer una donación! Y no olvide consultar nuestros capítulos anteriores para descubrir más herramientas increíbles.





Imagen vectorial destacada de pikisuperstar / Freepik