10 dicas para evitar ser enganado por anúncios de emprego falsos

Muito longo; Para ler Os cibercriminosos estão inundando a Internet com anúncios falsos de empregos e até mesmo sites falsos de contratação de empresas cujo objetivo é roubar sua identidade e usá-la para cometer fraudes. Aqui estão 10 dicas sobre como identificar esses golpes: Cuidado com salários altos demais e não aceite empregos para os quais não se candidatou. Ao examinar potenciais empregadores, esteja ciente de que os cibercriminosos às vezes direcionam potenciais candidatos a sites falsos que imitam os sites de empresas reais. Em caso de dúvida, entre em contato diretamente com as empresas para perguntar se elas estão realmente recrutando para os cargos.

Esta história foi originalmente publicada no ProPublica por Cezary Podkul .





Como o ProPublica relatou , os cibercriminosos estão inundando a Internet com anúncios falsos de empregos e até mesmo sites falsos de contratação de empresas cujo objetivo é roubar sua identidade e usá-la para cometer fraudes. É um bom lembrete de que você deve examinar os empregadores em potencial com a mesma atenção com que eles examinam você.

Aqui estão dez dicas sobre como identificar esses golpes:

1. Cuidado com salários anormalmente altos

Uma das maneiras pelas quais os criminosos seduzem as pessoas é anunciando pagamentos extraordinariamente generosos. Se o salário oferecido em um anúncio de emprego estiver muito acima do que você vê em outros anúncios de cargos semelhantes, fique atento. Você pode ter uma ideia dos ganhos semanais médios por setor usando o Censo Trimestral de Emprego e Salários ou verificar as calculadoras salariais em sites como o Glassdoor .





Um anúncio de emprego falso no LinkedIn que promete salários excepcionalmente altos para motoristas de ônibus

2. Não aceite empregos para os quais você não se candidatou

Às vezes, os cibercriminosos obtêm as informações de contato de pessoas que enviaram seus currículos para sites de busca de emprego e, em seguida, enviam um e-mail para dizer que foram pré-aprovadas para uma vaga.





São mensagens falsas cujo principal objetivo é fazer com que as pessoas compartilhem informações adicionais, que os golpistas usarão para cometer fraudes. Os e-mails também podem incluir malware que pode infectar seu computador. Ignore essas mensagens e não abra nenhum anexo.

3. Desconfie de anúncios de emprego que divulgam a necessidade de verificar sua identidade desde o início

Anúncios que exigem que você compartilhe sua carteira de motorista ou número do Seguro Social como parte de um requerimento inicial, ou logo depois, são uma bandeira vermelha significativa. Empregadores legítimos raramente solicitam tais informações até muito mais tarde no processo de contratação.





Um site falso que pretende ser o site de carreiras da Spirit Airlines solicita a carteira de motorista do candidato como parte do processo inicial de inscrição

4. Pegue o texto do anúncio de emprego e coloque no Google

Às vezes, os cibercriminosos reutilizam os mesmos anúncios de emprego repetidamente, publicando-os no LinkedIn, Facebook e outras plataformas online com apenas pequenas modificações. Se você encontrar um anúncio com linguagem praticamente idêntica à usada por vários empregadores em todo o país, pode ser uma farsa.

5. Pesquise a identidade da pessoa que postou o anúncio

Os cibercriminosos estão criando perfis falsos no LinkedIn e no Facebook com o objetivo de se parecer com indivíduos de empresas reais que estão postando anúncios de emprego. Uma pista: uma pessoa que afirma trabalhar para uma empresa nos EUA enquanto mostra check-ins em locais em outros países.





Em caso de dúvida, entre em contato diretamente com as empresas para perguntar se elas estão realmente recrutando para os cargos. Se não estiverem, denuncie os perfis suspeitos ao LinkedIn e ao Facebook.





Capturas de tela de um perfil falso do Facebook que dizia pertencer a um gerente sênior do Aeroporto Internacional de Denver, mas que mostrava um check-in em Owerri, na Nigéria. (O anúncio foi removido após uma investigação da ProPublica.)

6. Verifique a ortografia e os domínios dos nomes das empresas

Ao examinar empresas, esteja ciente de que os cibercriminosos às vezes direcionam candidatos em potencial para sites falsos que eles criaram que imitam os sites de empresas reais - exceto que, digamos, uma letra extra foi adicionada ao nome da empresa.





Quando os candidatos a emprego não conseguem soletrar o nome de uma empresa corretamente em uma carta de apresentação, os recrutadores tendem a jogar essas candidaturas no lixo. Faça o mesmo com qualquer empresa que aparentemente não saiba soletrar seus próprios nomes.





Um nome de domínio para um site de carreiras falso se passando por Spirit Airlines que escreve “Spirit” incorretamente como “Spirits”.





O verdadeiro endereço da web de carreiras da Spirit Airlines.





7. Evite entrevistas apenas com texto

A pandemia tornou necessário que muitos empregadores realizassem entrevistas de emprego remotamente por meio de serviços como o Zoom. Mas tenha cuidado ao contratar gerentes que insistem em se comunicar apenas por e-mail ou texto ou usar plataformas de mensagens como o Telegram para conduzir entrevistas.





Mais cedo ou mais tarde, um verdadeiro empregador desejará ver e interagir com um recruta, seja por meio de uma videochamada ou pessoalmente. Os cibercriminosos normalmente não querem que você ouça suas vozes ou veja seus rostos, pois isso aumenta as chances de você perceber que eles não são quem dizem ser.

8. Não forneça seu cartão de crédito ou login de conta telefônica

Um empregador real não precisa saber o número do seu cartão de crédito, pontuação de crédito ou login da conta telefônica para processar seu pedido de emprego. Às vezes, os cibercriminosos solicitam essas informações antecipadamente para controlar seu telefone e suas finanças, muitas vezes sob o pretexto de precisar configurar um plano de telefonia da empresa ou comprar equipamentos necessários para realizar seu trabalho (consulte o próximo item).

9. Não compre coisas em nome de um empregador em potencial

Cuidado com as empresas que, antes de você ser contratado, oferecem o envio de um cheque para a compra de um computador ou outro equipamento. É uma variação de um antigo golpe que envolve criminosos pedindo marcos para enviar seu próprio dinheiro a terceiros com a promessa de que irão reembolsar os marcos. Inevitavelmente, o reembolso não acontece e a marca fica segurando o saco.

10. Se algo parecer suspeito, investigue - ou vá embora

Se em algum ponto do formulário de emprego ou da entrevista algo parecer errado para você, não ignore o sentimento. Pergunte a si mesmo se você vê algum dos sinais de alerta descritos acima. Ou faça uma pausa e peça a um amigo ou parente de confiança para verificar a realidade.

Foto de Eric Prouzet no Unsplash