避免被虚假招聘广告欺骗的 10 条提示

这个故事最初由 在 上发表。 Cezary Podkul ProPublica 的那样，网络犯罪分子正在互联网上充斥着虚假的招聘广告，甚至是虚假的公司招聘网站，其目的是窃取您的身份并利用它进行欺诈。这是一个很好的提醒，你应该像审查你一样仔细审查潜在的雇主。 正如 ProPublica 报道 以下是有关如何发现此类骗局的十个提示： 1. 谨防异常高的薪水 犯罪分子引诱人们的方法之一是宣传异常丰厚的报酬。如果招聘广告中提供的薪水远高于您在其他类似职位广告中看到的薪水，请小心。您可以使用“ 或在 等网站上查看工资计算器，了解按行业划分的平均每周收入。 就业和工资季度普查” Glassdoor 2. 不要接受你没有申请的工作 有时，网络犯罪分子会获取已向求职网站提交简历的人的联系信息，然后通过电子邮件向他们发送电子邮件，告知他们已获得工作批准。 这些是虚假消息，其主要目的是让人们分享额外的信息，诈骗者将利用这些信息进行欺诈。这些电子邮件还可能包含可以感染您的计算机的恶意软件。忽略此类消息，不要打开任何附件。 3. 警惕宣传一开始就需要验证您的身份的招聘广告 要求您在初始申请中或之后不久分享您的驾驶执照或社会安全号码的广告是一个重要的危险信号。合法雇主很少要求提供此类信息，直到招聘过程的后期。 4. 获取招聘广告的文本并将其放入 Google 网络犯罪分子有时会一遍又一遍地重复使用相同的招聘广告，只需稍作修改即可将其发布在 LinkedIn、Facebook 和其他在线平台上。如果您发现一则广告的语言与全国各地不同雇主使用的语言几乎相同，则可能是骗局。 5. 研究发布广告的人的身份 网络犯罪分子正在 LinkedIn 和 Facebook 上创建虚假个人资料，以模仿真实公司中发布招聘广告的个人。一条线索：一个人声称在美国的一家公司工作，同时在其他国家/地区的地点显示签到。 如有疑问，请直接联系这些公司，询问他们是否真的在招聘这些职位。如果不是，请将可疑个人资料报告给 LinkedIn 和 Facebook。 6.检查公司名称的拼写和域名 当您审查公司时，请注意网络犯罪分子有时会引导潜在申请人访问他们创建的模仿真实公司网站的虚假网站 - 只是在公司名称中添加了一个额外的字母。 当求职者无法在求职信中正确拼写公司名称时，招聘人员很容易将这些申请扔进垃圾桶。对任何看似无法拼写自己名字的公司也这样做。 7.避免纯文字采访 大流行使许多雇主有必要通过 Zoom 等服务远程进行工作面试。但要谨慎对待那些坚持只通过电子邮件或短信进行沟通或使用 Telegram 等消息平台进行面试的招聘经理。 迟早，真正的雇主会希望通过视频通话或亲自与新员工见面并与之互动。网络犯罪分子通常不希望您听到他们的声音或看到他们的脸，因为这增加了您意识到他们不是他们所说的那个人的机会。 8. 不要泄露您的信用卡或电话帐户登录信息 真正的雇主不需要知道您的信用卡号码、信用评分或电话帐户登录来处理您的工作申请。网络犯罪分子有时会提前要求提供此类信息以侵占您的电话和财务状况，通常以需要为您设置公司电话计划或购买您工作所需的设备为借口（见下一项）。 9. 不要为潜在雇主买东西 当心那些在你被录用之前 的公司。这是一个旧骗局的变种，犯罪分子要求马克将自己的钱寄给第三方，并承诺他们将偿还马克。不可避免地，报销没有通过，留下的标记是拿着袋子。 提供给你一张购买电脑或其他设备的支票 10. 如果感觉可疑，请调查——或走开 如果在工作申请或面试阶段的任何时候你感觉不对劲，不要忽视这种感觉。问问自己是否看到上述任何警告标志。或者暂停一下，请一位值得信赖的朋友或亲戚进行现实检查。 埃里克·普鲁泽 ( 在 上拍摄的照片 Eric Prouzet) Unsplash