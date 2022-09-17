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    避免被虚假招聘广告欺骗的 10 条提示经过@propublica
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    避免被虚假招聘广告欺骗的 10 条提示

    2022/09/17
    4m
    经过 @propublica 542 讀數
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    太長; 讀書

    网络犯罪分子在互联网上充斥着虚假的招聘广告，甚至是虚假的公司招聘网站，其目的是窃取您的身份并利用它进行欺诈。以下是关于如何发现此类骗局的 10 条提示： 当心异常高的薪水，不要接受你没有申请的工作。当您审查潜在雇主时，请注意网络犯罪分子有时会引导潜在申请人访问模仿真实公司网站的虚假网站。如有疑问，请直接联系公司，询问他们是否真的在招聘这些职位。
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    #scam#scams#jobs#job#job-search
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