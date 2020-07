Evaluating Swoft — A PHP Microservices Framework

@ inhere inhere PHP & Go developer

Swoft is a PHP high performance microservice co-routine framework.

It has been published for many years and has become the best choice for php. It can be like Go, built-in co-routine web server and common co-routine client and is resident in memory, independent of traditional PHP-FPM.

There are similar Go language operations, similar to the Spring Cloud framework flexible annotations.

Feature

Full Co-routine Framework

Swoft is first PHP resident in memory annotation framework, with Spring Boot conventions larger than the configuration design concept, with a set of development specifications.

AOP

AOP is an object oriented programming that makes it easier to decouple business code, improve code quality, and increase code reusability.

/** * @Aspect (order=1) * @PointBean (include={"App\Http\Controller\TestExecTimeController"}) */ class CalcExecTimeAspect { protected $start; /** * @Before () */ public function before () { $this ->start = microtime( true ); } /** * @After () */ public function after (JoinPoint $joinPoint) { $method = $joinPoint->getMethod(); $after = microtime( true ); $runtime = ($after - $this ->start) * 1000 ; echo "{$method} cost: {$runtime}ms

" ; } }

Http Service

Http service is simple and flexible, only to use @Controller() and @RequestMapping(route="index") annotations to define service.

/** * @Controller () */ class IndexController { /** * @RequestMapping (route="index") */ public function index () : string { return "test" ; } }

WebSocket service

Swoft provides a complete Websocket for developers to quickly build service

/** * @WsModule ( * "/chat", * messageParser=TokenTextParser::class, * controllers={HomeController::class} * ) */ class ChatModule { /** * @OnOpen () * @param Request $request * @param int $fd */ public function onOpen (Request $request, int $fd) : void { server()->push($request->getFd(), "Opened, welcome!(FD: $fd)" ); } }

RPC Service

Swoft RPC can be called like a native function as Dubbo.

/** * @Controller () */ class RpcController { /** * @Reference (pool="user.pool", version="1.0") * * @var UserInterface */ private $userService; /** * @RequestMapping ("getList") * * @return array */ public function getList () : array { $result = $this ->userService->getList( 12 , 'type' ); return [$result]; } }

TCP Service

Swoft also provides feature-rich TCP service support.

<?php declare (strict_types= 1 ); namespace App \ Tcp \ Controller ; use Swoft \ Tcp \ Server \ Annotation \ Mapping \ TcpController ; use Swoft \ Tcp \ Server \ Annotation \ Mapping \ TcpMapping ; use Swoft \ Tcp \ Server \ Request ; use Swoft \ Tcp \ Server \ Response ; /** * Class DemoController * * @TcpController () */ class DemoController { /** * @TcpMapping ("echo", root=true) * @param Request $request * @param Response $response */ public function echo (Request $request, Response $response) : void { // $str = $request->getRawData(); $str = $request->getPackage()->getDataString(); $response->setData( '[echo]hi, we received your message: ' . $str); } }

Connection pool

Swoft is simple to define a high-performance connection pool with like this:

return [ 'xxx.pool' => [ 'class' => \Swoft\xxx\Pool::class, 'minActive' => 10 , 'maxActive' => 20 , 'maxWait' => 0 , 'maxWaitTime' => 0 , 'maxIdleTime' => 60 , ] ];

Compatible with Laravel ORM

Swoft database is highly compatible with Laravel ORM, It’s easy for PHP developer to use in Swoft.

// Model $user = User::new(); $user->setName( 'name' ); $user->setSex( 1 ); $user->setDesc( 'this my desc' ); $user->setAge(mt_rand( 1 , 100 )); $user->save(); $id = $user->getId(); // Query $users = DB::table( 'user' )->get(); foreach ($users as $user) { echo $user->name; } // Transaction DB::beginTransaction(); $user = User::find($id); $user->update([ 'name' => $id]); DB::beginTransaction(); User::find($id)->update([ 'name' => 'sakuraovq' ]); DB::rollBack(); DB::commit();

Microservice

Swoft provides a set of quick build microservice governance components, it’s easy for developers to use.

Service Registration and DiscoveryService BrokerCentralized ConfigurationService Throttling ability

/** * @Bean () */ class Test { /** * @Breaker (fallback="funcFallback") * * @return string * @throws Exception */ public function func () : string { // Do something throw new Exception ( 'Breaker exception' ); } /** * @RequestMapping () * @RateLimiter (key="request.getUriPath()") * * @param Request $request * * @return array */ public function requestLimiter (Request $request) : array { $uri = $request->getUriPath(); return [ 'requestLimiter' , $uri]; } }

