[MySQL] Note: Database CURD

mysql> CREATE DATABASE southwind;

Query OK, 1 row affected (0.03 sec)



mysql> DROP DATABASE southwind;

Query OK, 0 rows affected (0.11 sec)



mysql> CREATE DATABASE IF NOT EXISTS southwind;

Query OK, 1 row affected (0.01 sec)



mysql> DROP DATABASE IF EXISTS southwind;

Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)