Umlando omusha

Ukuguqulwa kwe-global IT Compliance: I-Rashmi ibeka izinga ezintsha ku-NIST Framework Implementation

by
bySanya Kapoor@sanya_kapoor

Expert Tech writer and Reporter

2025/10/29
featured image - Ukuguqulwa kwe-global IT Compliance: I-Rashmi ibeka izinga ezintsha ku-NIST Framework Implementation
Sanya Kapoor

About Author

Sanya Kapoor HackerNoon profile picture
Sanya Kapoor@sanya_kapoor

Expert Tech writer and Reporter

Read my storiesFunda kabanzi

IMIBONO

avatar

HANG TAGS

cybersecurity#nist-framework-implementation#rashmi-bharathan#it-compliance-transformation#it-service-management-(itsm)#servicenow-automation#audit-readiness-and-governance#diversity-in-tech-compliance#good-company

LESI SIHLOKO SETHULWE NGAPHAKATHI

TerminalTerminalLiteLite

Related Stories