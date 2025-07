Ngaphansi kwe-prototype: 15 izifundo ezinzima zokwenza ama-ship-production-ready AI agents

Umhlahlandlela we-AI-Engineers ne-Builders

Ngokuvamile, kuqala ngezinyathelo eziningana ze-Python kanye ne-ChatGPT API key.





Ingabe ukongeza amayunithi amancane, uxhumane, futhi uhlasele ukuthi kusabela ngokugcwele. Emva kwalokho, uzodinga ukwenza okufanayo. Emva kwalokho, ngempumelelo. Emva kwalokho, ngaphandle kwami. Kuyinto lapho uzothola ukuthi akuyona kuphela LLM. Ingabe ukwakha i-agent.





Ngitholile ngonyaka esidlulile ukudibanisa i-scripts kanye ne-wrappers, ukudibanisa i-LangChain amakethe ebonakalayo emkhakheni ye-cards kunezinhlelo, futhi ngokushesha ukhangela, "Ungayifaka kanjani abantu ngokwenene le izinto?”





Ngitholela imizamo okuyinto zibonakalayo emangalisayo kodwa zihlukile lapho abasebenzisi zayo ziye zibonakali. Ngitholile ama-agents ezisebenzayo ngokushesha ku-notebook futhi zihlukile ngokushesha ekukhiqizeni. Ngitholile ukuthi i-repo elandelayo, i-tool elandelayo, i-framework elandelayo izixazulule konke.





Yini kungekho.





Yini kunikezela ngempumelelo, ukunciphisa izinto, futhi ukuncintisana into efanelekayo esebenza ngaphansi kwezimpendulo, akuyona okuhlobene ku-LinkedIn.Umhlahlandlela wesitimela kuyinto distillation of that hard-earned clarityUma unemibuzo efanayo, kulandelwa kuwe.





Yenziwe njenge-guide esebenzayo yokuhamba kusuka ku-API wrappers kanye nemichiza ku-stable, controlable, scalable AI systems.

Isigaba 1 - Get the Foundation Emuva

I-agent prototypes yokuqala ikakhulukazi ifakwe ngokushesha: ezinye izici, ezinye izimpendulo, futhi voilà, kusebenza.





Uma ungathanda, "Uma kungenziwa, ngoko ke ukunciphisa izinto?"





Okokuqala, konke kubalulekile: isivakashi isivakashi, isivakashi isivakashi, futhi isivakashi ngokufanelekileyo. Kodwa uma ushiye imodeli, ukuguqulwa kwekhwalithi, noma ukwengeza isixhumanisi entsha, izinto zihlukile. Isivakashi isivakashi isivakashi isivakashi, isivakashi, futhi kunzima ukuguqulwa.





Ngokuvamile, ingcindezi akuyona logic noma imibuzo; kuyinto enhle kakhuluImininingwane ezingenalutho ye-memory, ama-hardcoded values, akukho-session persistence, noma i-rigid input point.





Kulesi isigaba iveza izinsizakalo ezine ezisebenzayo ukwakha isakhiwo se-rock-solid, isakhiwo lapho idivayisi yakho angakwazi ukukhula futhi ukucindezeleka ngempumelelo.





I-1 - I-Externalized State

The Problem:

Ungenza ukuguqulwa uma umphakeli ukuphazamiseka, i-crashes, i-time out, noma iyiphi na. It kufuneka ukuthatha esifanele lapho i-stop.

I-Reproductibility: Ufuna ukudlala okufanayo ukuhlolwa nokupholisa.

Umthamo weBonus: Okusheshayo noma ngempumelelo, uzothola izigaba ze-agent ngokuhambisana, njenge-comparing options mid-conversation noma i-branching logic (I-Memory management iyinhlangano eyahlukile singatholakala ngokushesha).





The Solution: Xhumana zonke izimo ngaphandle kwe-agent, ku-database, i-cache, i-storage layer, noma ngisho ifayela le-JSON elula.





Your Checklist:

I-agent uqala ngezinyathelo ezimbalwa ngokusebenzisa kuphela i-session_id kanye ne-state ye-external (isib. I-DB noma i-JSON).

Ungahambisa kanye nokuguqulwa kwebhizinisi ngexesha elinye (ngezinye emva kokuguqulwa kwe-code) ngaphandle kokubili ukuthuthukiswa noma ukuphazamiseka kwebhizinisi.

I-State iyatholakala ngokugcwele ngaphandle kokugcina umsebenzi.

I-state efanayo ingatholakala kumakhasimende amaningi abalandeli abalandeli abalandeli abalandeli abalandeli.

I-2 - Ukukhishwa kweKnowledge

The Problem: I-LLM ayikwazanga ngokwenene. Ngaphandle kwe-session eyodwa, zingenakuthanda into etholakalayo, zihlanganisa izigaba zokuxhumana, zihlanganisa i-thread, noma zihlanganisa "ukushintshwa" ama-details asikho. Ngokuthi, ama-context windows zihlanganisa (i-8k, i-16k, i-128k i-tokens) kodwa ama-problems zihlanganisa:

Umhlahlandlela wokusekelwe ekuqaleni kanye nokugqibela, ukunciphisa imibuzo ebalulekile esisodwa.

I-Token engaphezu kwamanani engaphezu kwamanani.

I-limit ikhona: i-transformers isebenza ngokucindezeleka ku-O(n2) ukuxuba, ngakho-ke iphakheji okungenani ayikwazi.





Okuhlobene kakhulu lapho:

Imibuzo eside

Izici zihlanganisa

Izicelo zihlanganisa





The SolutionI-Agent yakho kufanele usebenza ne-memory e-external: ukugcinwa, ukufumana, ukuphefumula, nokuvakasha ulwazi ngaphandle kwe-model ngokuvamile.





Common approaches:

I-Memory Buffer: ibhekwa imiyalezo yokuqala ye-k. I-Prototype ye-Rapid, kodwa ivame ulwazi olusha futhi akufanele ukuhlaziywa.

I-Summarization Memory: I-history ye-compress to fit more in context. Inikeza ama-tokens kodwa inesibopho sokugqoka nokunciphisa.

I-RAG (Retrieval-Augmented Generation): Inikeza ulwazi kusuka ku-databases ezingaphandle. I-scalable, i-fresh, ne-verifiable, kodwa i-complex ne-latency-sensitive.

I-Knowledge Graphs: Ukuxhumana okuzenzakalelayo phakathi kwebhizinisi nama-entities. Elegant ne-explainable, kodwa i-complex ne-high barrier to entry.





Your Checklist:

Konke idatha ye-conversation ibhekwa ngaphandle kwe-prompt futhi iyatholakala.

Izinto ezaziwayo zenzelwe futhi zithunyelwe.

I-History ingakwazi ukukhula ngempumelelo ngaphandle kokuthintela ama-context window limits.

3 - Yenza imodeli swappable

Problem: I-LLM ihamba ngokushesha: I-OpenAI, i-Google, i-Anthropic, nezinye abasebenza ngokushesha amamodeli zabo. Njengoba ama-engineers, sincoma ukufinyelela kwezi zokusebenza ngokushesha. I-agent yakho kufanele ukuguqulwa phakathi kwamodeli ngokushesha, noma ukusebenza okuphumelela noma izindleko ezingaphakeme.





Solution:

Ukusebenzisa i-parameter model_id ku-configs noma ama-environment variables ukucacisa ukuthi isampula kusetshenziswe.

Yakhelwe interface abstract noma izigaba wrapper ezivela amamodeli ngokusebenzisa i-API eyodwa.

Okungenani, isetshenziswe izindandatho ze-middleware ngokuzimela (i-frameworks iyatholakala nge-compromise).





Checklist:

Ukuguqulwa kwemodeli akufanele ukuphazamiseka ikhodi yakho noma ukuphazamiseka kwezinye izingxenye, njenge-memory, i-orchestration, noma izixhobo.

Ukongezelela imodeli entsha kuncike nje ukuguqulwa kwe-config futhi, uma nezidingo, ukongezelela i-adapter layer elula.

Ukuguqulwa kwama-models ngokushesha futhi ngokushesha - okungenani ukweseka iyiphi imodeli, noma okungenani ukuguqulwa kalula ngaphakathi kwama-model family.

I-4 - I-One Agent, I-Many Channels

Problem: Ngemuva kokufinyelela kwe-agent yakho nge-interface eyodwa (ngokuthi, i-UI), abasebenzisi akufanele ngokushesha izindlela ezininzi zokuxhumana: Slack, WhatsApp, i-SMS, noma ngisho i-CLI yokubuyisa. Ngaphandle kokufinyelela lokhu, ungenza uhlelo oluthile, elinganiselwe.





Solution: Yenza i-Unified Input Contract, i-API, noma i-interface ye-universal enikezelwe kumazwe ngamunye. Hlola i-channel-specific logic eyahlukile emzimbeni wakho.





Checklist:

I-Agent isebenza nge-CLI, i-API, i-UI, noma ezinye interface

Zonke ukufinyelela funnel nge endpoint kuphela, parser, noma schema

Konke interface usebenzisa elifanayo inguqulo format

Akukho logic yebhizinisi ibhizinisi ngaphakathi noma enye i-channel adapter

Ukongezelela ama-channels ezintsha kuncike kuphela ukubhalisa i-adapter - akukho ukuguqulwa kwe-core agent code

Isigaba 2 – Move Beyond Chatbot Mode

Nangona kunezinto eyodwa, konke kulula, njenge-inthanethi ye-I.I. Influencers. Kodwa uma ukongeza izixhobo, isisombululo se-decision logic, kanye nezinyango ezininzi, umeluleki uqhuba ingozi.





Yenza i-track, ayikwazi ukwenza kanjani imiphumela, ayizange ukubhuka isixhobo olufanelekayo, futhi ushiye ngokulandelanayo ngokulandelana nezitolo, lapho "ngokuthi, konke kubonakala kubhalwe khona."





Ukuze ukunceda lokhu, umdlavuza ungenza umzila oluthile yokusebenza: okufanayo, izixhobo zayo, umuntu ukuthatha izixazululo, indlela abantu zihlanganisa, futhi yini ukwenza uma izinto zihlanganisa.





Kulesi isigaba esifundisa izinsizakalo ezincinane eziza kukunceda uxhumane u-agent yakho ngaphandle kwe-chatbot efanelekileyo, ukwakha umzila wokusebenza olusebenzayo owaziwa ukusebenzisa izindlela, ukulawula amafutha kanye nokusebenza kwezimfuneko ezinzima.





5 - Design Ukuze Usebenzisa Izixhobo

Problem: Kungase kubonakala ngokuvamile, kodwa ama-agents eziningi zihlanganisa ku-"Plain Prompting + Raw LLM output parsing." Kuyinto njengokufunda ukuguqulwa kwe-motor ye-auto ngokuguqulwa kwe-bolts ngokufanele. Uma ama-LLM akuthumela ingxelo olulodwa okuyinto siza kuxazulula nge-regex noma i-string methods, unemibuzo eminingi:

I-Brittleness: Ukuguqulwa okungenani kwekhwalithi noma ukubuyekezwa kwe-phrase kungabangela ukucubungula kwakho, okwenza isitimela sokuvamile phakathi kwe-code yakho ne-impredictability ye-model.

I-ambiguity: I-language natural is vague. “Call John Smith.” I-John Smith? Yini idilesi?

Ukulungiselela ukucindezeleka: Ukucindezeleka ikhodi kubaluleke futhi kubaluleke ukucindezeleka. Yonke i-agent entsha "i-skill" inikeza ukucindezeleka izinhlelo ezininzi.

Izinzuzo ezincinane: Kubalulekile ukubiza izixhobo eziningana ngokuthembeka noma ukunikezela izakhiwo zamadokhumenti ezinzima nge-text elula.





Solution: Hlola imodeli ukuguqulwa i-JSON (noma enye ifomati eyenziwe), futhi sicela inkqubo yakho ukulawula ukuqhuba. Lokhu kubalulekile ukuba i-LLM ibonise intuthuko lomsebenzisi futhi ukhetheYiniukwenza, futhi ikhowudi yakho ukunakekelwaIndlelakusebenza umsebenzi olufanele ngokusebenzisa isixhumanisi olufanele.





Umphakeli we-OpenAI, i-Google, i-Anthropic, njll.function callingnomastructured output:

Ungafakwa izixhobo zakho njengama-JSON Schemes nge-imeyili, isifinyezo, kanye nama-parametres. Izifinyezo zihlanganisa ngenxa yokufakelwa kwama-model.

Ngemuva kokufaka kwama-model, uzokunikeza lezi zokusebenza izinhlelo kanye ne-prompt.

The model returns JSON specifying: (1) the function to call, (2) Parameters according to the schema

I-code yakho ibhalisele i-JSON futhi ibhalisele i-function efanelekayo nge-parameters.

Okungenani, imiphumela ye-function ingathunyelwa emadolobheni lokugqibela yokuguqulwa kwe-response.





Important: Izincazelo zokusebenza zihlanganisa ingxenye yokuhamba. Uma zihlanganisa, imodeli ingathola isixhobo oluthile. Yini uma imodeli yakho ayikwazi ukuxhuma umsebenzi, noma ufuna ukunceda?





Thola imodeli ukukhiqiza imiphumela ye-JSON ngokusebenzisa ingcindezi okusheshayo nokuvumela nge-libraries efana ne-Pydantic. Lokhu kusebenza kahle kodwa kufuneka ukucubungula okuhlobene nokuthuthukisa imiphumela.





Checklist:

Izimpendulo zihlanganisa kakhulu (isib. JSON)

I-Instrument Interfaces ifakwe nge-schemes (i-JSON Schema noma i-Pydantic)

Ukusuka ku-validated ngaphambi kokusebenza

Imibuzo ye-format akufanele ukuphazamiseka kwekhwalithi (ukudluliselwa kwekhwalithi ye-graceful)

I-LLM ibonise ukuthi isebenze, ikhowudi ibhalanise isebenze

I-Put Control Logic ku-Code

Problem:Uninzi lwezinkimbinkimbi namhlanje izivakashi ezifana ne-chatbots: umdlali usho, umdlali ushiye. Kuyinto isampula se-ping-pong; elula futhi ebonakalayo, kodwa enzima kakhulu.





Ngokusebenza okuhle, umphathi wakho ayikwazi:

Ukusebenza ngokuvamile ngaphandle kwe-user prompt

Ukusebenza umsebenzi ngokuhambisana

Plan futhi sequence izinyathelo eziningi

U-Retry wahlanganyela iminyango emangalisayo

Ukusebenza kwi-background





Yenza reactive kunokuba proactive.What you really want is an agent that thinks like a schedulerOlandelayo: Olandelayo: Olandelayo: Olandelayo: Olandelayo: Olandelayo: Olandelayo: Olandelayo: Olandelayo: Olandelayo: Olandelayo: Olandelayo: Olandelayo





Ngokuvamile, idivayisi yakho kufanele abe:

Ukulungiselela

Ukwakhiwa kwezinyathelo eziningana

Ukuguqulwa kokuphumula

Ukuguqulwa phakathi kwezidingo

Thola ukusebenza, ngisho lapho umuntu akuyona





Solution: Move the control flow out of the LLM and into your system. The model can still help (e.g., decide which step comes next), but the actual sequencing, retries, and execution logic should live in code.





This flips your job from prompt engineering to system design. The model becomes one piece of a broader architecture, not the puppet master.





Thola thwebula izindlela ezintathu ezimbonini zihlanganisa lokhu ukubuyekeza.





1. Finite State Machine (FSM)

What it is: Break the task into discrete states with defined transitions.

LLM role: Acts within a state or helps pick the next one.

Best for: Linear, izimpendulo zokusebenza.

Pros: Simple, stable, easy to debug.

Izinsiza: StateFlow, YAML configs, isampula yesimo se-classic ku-code.





2. Directed Acyclic Graph (DAG)

What it is: Represent tasks as a graph — nodes are actions, edges are dependencies.

LLM role: Acts as a node or helps generate the graph.

Best for: Branching flows, parallel steps.

Pros: Flexible, visual, good for partial recomputation.

Tools: LangGraph, Trellis, LLMCompiler, or DIY with a graph lib.





3. Planner + Executor

What it is: One agent (or model) builds the plan; others execute it step by step.

LLM role: Big model plans, small ones (or code) execute.

Best for: Modular systems, long chains of reasoning.

Imibuzo: Ukuhlobisa imibuzo, i-scalable, i-cost-effective.

Tools: LangChain’s Plan-and-Execute, or your own planner/executor architecture.





Why This Matters

You gain control over the agent’s behavior

You can retry, debug, and test individual steps

Ungayifaka izingxenye ngokuzimela noma ukuguqulwa ama-models

Ungayenza izinto ezibonakalayo futhi zibonakalayo kunokuba zihlukile futhi ezibonakalayo





Checklist

Agent follows the FSM, DAG, or planner structure

LLM suggests actions but doesn’t drive the flow

You can visualize task progression

Ukusebenza kwe-Error ku-Flow Logic

7 — Keep a Human in the Loop

Problem: Even with tools, control flow, and structured outputs, full autonomy is still a myth. LLMs don’t Ngena ngemvumeNgiyazi. Akukwazi ukuchofoza. Futhi ehlabathini lokwenene, bafuna ukubheka okungenani (ngcono noma ngempumelelo).





When agents act alone, you risk:

Imiphumela ye-irreversible: ukusha ama-records, ukuxhumana ne-person engabikho, ukuxhumana ne-money ku-wallet ebomvu.

Compliance issues : violating policy, law, or basic social norms.

: violating policy, law, or basic social norms. Weird behavior: skipping steps, hallucinating actions, or just doing something no human ever would.

skipping steps, hallucinating actions, or just doing something no human ever would. Broken trust : users won’t rely on something that seems out of control.

: users won’t rely on something that seems out of control. No accountability: when it breaks, it’s unclear what went wrong or who owns the mess.





Solution: Bring Humans Into the Loop (HITL)

Thola umntu njengoba co-pilot, akuyona umngciwane. Design uhlelo yakho ukuzepause, ask, or routeIzinhlelo zokusungula umntu lapho kuyimfuneko. Akukho konke kufanele kube ngokuphelele okuzenzakalelayo. Ngezinye izikhathi, "Yini sicela?" kuyinto umsebenzi enhle kakhulu ungakwazi ukwakha.





Ways to Include Humans

Approval gates: Critical or irreversible actions (e.g., sending, deleting, publishing) require explicit human confirmation.

Critical or irreversible actions (e.g., sending, deleting, publishing) require explicit human confirmation. Escalation paths: When the model’s confidence is low or the situation is ambiguous, route to a human for review.

When the model’s confidence is low or the situation is ambiguous, route to a human for review. Interactive correction: Allow users to review and edit model responses before they’re sent.

Allow users to review and edit model responses before they’re sent. Izimpendulo ze-feedback: Ukukhishwa kwe-feedback yabantu ukuze kubuyekeze isebenziswano se-agent kanye nokuhlola amamodeli ngokushesha (Reinforcement Learning from Human Feedback).

Override options: Enable humans to interrupt, override, or re-route the agent’s workflow.





Checklist

Ukusebenza okucindezelekayo kuboniswe umntu ngaphambi kokusebenza

There’s a clear path to escalate complex or risky decisions

Umsebenzisi angakwazi ukuguqulwa noma ukuguqulwa ama-agent outputs ngaphambi kokugcina

Logs and decisions are reviewable for audit and debugging

The agent explains why it made a decision (to the extent possible)

8 — Feed Errors Back into Context

Problem: Most systems crash or stop when an error happens. For an autonomous agent, that’s a dead end. But blindly ignoring errors or hallucinating around them is just as bad.





What can go wrong:

I-Brittleness: Yonke inkinga, noma isisindo se-tool ye-external noma isisindo se-LLM engathandeki, ingangena inqubo ephelele.

Inefficiency: Frequent restarts and manual fixes waste time and resources.

Frequent restarts and manual fixes waste time and resources. No Learning: ngaphandle kokuthunyelwe kwama-error yayo, umeluleki angakwazi ukuguqulwa noma ukuguqulwa.

I-Hallucinations: Ama-Errors engatholakali kungabangela izimpendulo ezingenalutho noma zihlanganisa.





Solution: Treat errors as part of the agent’s context. Include them in prompts or memory so the agent can try self-correction and adapt its behavior.





How it works:

Understand the error: Capture error messages or failure reasons clearly. Self-correction: The agent reflects on the error and tries to fix it by: (1) detecting and diagnosing the issue, (2) adjusting parameters, rephrasing requests, or switching tools, (3) retrying the action with changes. Error context matters: Detailed error info (like instructions or explanations) helps the agent correct itself better. Even simple error logs improve performance. Training for self-correction: Incorporate error-fix examples into model training for improved resilience. I-escalation ye-human: Uma i-self-correction isixazululwa ngokuvamile, isixazululwa ku-humane (bheka umthetho we-7).





Checklist:

Errors from previous steps are saved and fed into context

Retry logic is implemented with adaptive changes

Repeated failures trigger a fallback to human review or intervention

9 - Ukusabalalisa umsebenzi ku-micro-agents

Problem:Izixhobo zokusebenza amakhulu futhi emangalisayo, i-context window elide, futhi i-LLM inesibopho sokuthintela i-plot. Izixhobo zokusebenza ezihlangene nezinyathelo ezingu-dozen zithintela i-model ngaphandle kwe-sweet spot, okuholela ukuxuba, i-token eyenziwe, kanye nokunemba okunciphisa.





Solution: Divide and conquer. Use small, purpose-built agentsI-Orchestrator ye-Orchestrator ye-Orchestrator ye-Orchestrator ye-Orchestrator ye-Orchestrator ye-Orchestrator ye-Orchestrator.





Why small, focused agents work

I-Manageable Context: Izindwangu ezincinane zihlanganisa imodeli.

Clear ownership: one agent, one task, zero ambiguity.

one agent, one task, zero ambiguity. Higher reliability: simpler flows mean fewer places to get lost.

simpler flows mean fewer places to get lost. Easier testing: you can unit-test each agent in isolation.

you can unit-test each agent in isolation. Faster debugging: when something breaks, you know exactly where to look.





Kwesimo se-magic yokufaka i-logic; Kuyinto ingxenye yobugcisa, ingxenye yobugcisa, futhi umugqa izihlangu izihlangu ngokushesha lapho amamodeli zithuthukisa. Isisekelo esihle: Uma ungenza ukubonisa umsebenzi we-agent eminyakeni noma amabili, kungenzeka ukuthi kusebenza kakhulu.





Checklist

The overall workflow is a series of micro-agent calls.

Konke agent kungenziwa reboot futhi test ngokulinganayo.

Ungatholisa isifinyezo se-Agent ku-1-2 izixazululo.

Part 3 – Stabilize Behavior

Uninzi le-agent bugs akuyona njenge-errors ebomvu; akuyona njenge-outputs emangalisayo. Isinyathelo esithathwe. Isinyathelo esifundeni esifundeni. Isinyathelo esebenzayo ... kuze kube.





That’s because LLMs don’t read minds. They read tokens.





Ukulungiselela kanjani imibuzo, okuholela ku-context, kanye nokufaka imibuzo, konke okuhlobisa ngqo imiphumela. Futhi unemibuzo yayo ekusungulweni ivela ingxubevange okungaziwayo ekukhanyeni ngemva kokufika. Lokhu kuncike ingcindezi we-agent ngokufanele:if you’re not careful, every interaction slowly drifts off course.





This section is about tightening that feedback loop. Prompts aren’t throwaway strings, they’re code. Context isn’t magic, it’s a state you manage explicitly. And clarity isn’t optional, it’s the difference between repeatable behavior and creative nonsense.





10 — Treat Prompts as Code

Problem: Too many projects treat prompts like disposable strings: hardcoded in Python files, scattered across the codebase, or vaguely dumped into Notion. As your agent gets more complex, this laziness becomes expensive:

It’s hard to find, update, or even understand what each prompt does

There’s no version control — no way to track what changed, when, or why

Optimization becomes guesswork: no feedback loops, no A/B testing

Futhi ukuguqulwa kwebhizinisi ezinxulumene ne-prompt kusebenza njengokufunda ukuguqulwa kwebhizinisi e-comment





Solution: Prompts are code. They define behavior. So manage them like you would real code:

Thola kwabo kusuka ku-logic yakho: zihlanganisa ku-txt, .md, .yaml, .json noma usebenzisa izinjini zamasampuli ezifana ne-Jinja2 noma i-BAML

Version them with your repo (just like functions)

with your repo (just like functions) Test them: (1) Unit-test responses for format, keywords, JSON validity, (2) Run evals over prompt variations, (3) Use LLM-as-a-judge or heuristic scoring to measure performance





Bonus:Ukwelashwa imibuzo okusheshayo njenge imibuzo ye-code. Uma ukuguqulwa kungase kuthatha imibuzo ye-output, kubalulekile isibuko sesibili.





Checklist:

Prompts live outside your code (and are clearly named)

They’re versioned and diffable

They’re tested or evaluated

They go through review when it matters

11 — Engineer the Context Stack

Problem: We’ve already tackled LLM forgetfulness by offloading memory and splitting agents by task. But there’s still a deeper challenge: IndlelaThola futhi ukunikezela ulwazi ku-model.





Most setups just throw a pile of role: content messages into the prompt and call it a day. That works… until it doesn’t. These standard formats often:

Burn tokens on redundant metadata

Struggle to represent tool chains, states, or multiple knowledge types

Fail to guide the model properly in complex flows





And yet, we still expect the model to “just figure it out.” That’s not engineering. That’s vibes.





Solution: Engineer the context.

Treat the whole input package like a carefully designed interface, because that’s exactly what it is.









Here’s how:

I-Own the full stack: Ukulawula ukuthi inikeza, indlela yisiphiwa, futhi lapho ibonisa. Yonke into kusuka ku-system instructions kuya ku-docs ebonakalayo kuya ku-memory entries kufanele yenzelwe.

Thola ngaphandle kwe-chat format: Yakhelwe ama-formats amancane, amancane. Ama-blocks e-XML-style, ama-schemes amancane, ama-tool traces amancane, ngisho ama-Markdown sections ukuze kube lula.

Think holistically: Context = everything the model sees: prompt, task state, prior decisions, tool logs, instructions, even prior outputs. It’s not just “dialogue history.”





This becomes especially important if you’re optimizing for:

Information density: packing more meaning into fewer tokens

packing more meaning into fewer tokens Cost efficiency: high performance at low context size

high performance at low context size Security: controlling and tagging what the model sees

controlling and tagging what the model sees Error resilience: explicitly signaling edge cases, known issues, or fallback instructions





Bottom line:Ukubuyekezwa kune-half of the battle.Context engineering is the other half. And if you’re not doing it yet, you will be once your agent grows up.

12 — Add Safety Layers

Even with solid prompts, memory, and control flow, an agent can still go off the rails. Think of this principle as an insurance policy against the worst-case scenarios:

Prompt injection: users (or other systems) slip in instructions that hijack the agent.

users (or other systems) slip in instructions that hijack the agent. Sensitive-data leaks: the model blurts out PII or corporate secrets.

the model blurts out PII or corporate secrets. I-Content ye-Toxic noma ye-Malignant: I-hate speech, i-spam, noma impahla eyenziwe.

Hallucinations: confident but false answers.

confident but false answers. Out-of-scope actions: the agent “gets creative” and does something it should never do.





Akukho fix eyodwa ibandakanya konke. Ufunadefense-in-depth: multiple safeguards that catch problems at every stage of the request/response cycle.





Quick Checklist

User input validation is in place (jailbreak phrases, intent check).

is in place (jailbreak phrases, intent check). For factual tasks, answers must reference RAG context .

. The prompt explicitly tells the model to stick to retrieved facts.

I-Output filter ibhokisi i-PII noma i-containers eyenziwe.

Izimpendulo zihlanganisa i-citation / i-link ku-source.

Agent and tools follow the least privilege .

. Critical actions route through HITL approval or monitoring.





Yenza lezi zihlanganisa njengama-DevOps ezivamile: zihlanganisa, ukuhlola, futhi zihlanganisa ngokushesha. Ngakho-ke ungenza i-agent "i-autonomous" ukuguqulwa ku-responsibility ebonakalayo.

Part 4 - Keep it Working Under Load

Ukukhiqizwa, izixazululo zihlanganisa ngokushesha, futhi ngokuvamile ungaziwa ngokushesha, ngezinye izikhathi akuyona.





Kulesi isigaba kusekelwe ukwakha isiseko se-engineering yokulawula i-agent yakho ngokuqhubekayo, ukuqinisekisa ukuthi konke kusebenza ngokushesha.From logs and tracing to automated tests, these practices make your agent’s behavior clear and dependable, whether you’re actively watching or focused on building the next breakthrough.





I-13- Trace I-Full Execution Path

Problem: Agents will inevitably misbehave during development, updates, or even normal operation. Debugging these issues can consume countless hours trying to reproduce errors and pinpoint failures. If you’ve already implemented key principles like keeping state outside and compacting errors into context, you’re ahead. But regardless, planning for effective debugging from the start saves you serious headaches later.





Solution: Uhlolokha yonke uhambo kusuka ku-user request ngokusebenzisa yonke iminyango ye-agent kanye ne-action process. I-logs ye-component ye-individual ayidingi; unemibuzo ye-end-to-end eyenza yonke imibuzo.





Why this matters:

Debugging : Quickly identify where and why things went wrong.

: Quickly identify where and why things went wrong. I-Analytics: Ukukhangisa izinzuzo kanye nezidingo zokuphucula.

Ukubuyekezwa kwekhwalithi: Ukubuyekeza kanjani imiphumela embalwa emzimbeni.

I-Reproductibility: Ukuguqulwa kwe-session eyodwa ngokunemba.

Auditing: Maintain a full record of agent decisions and actions.





Minimum data to capture

Input : User request and parameters from prior steps.

: User request and parameters from prior steps. I-Agent State: Izinguquko eziyinhloko ngaphambi kwezinye iminyango.

Umhlahlandlela: Umhlahlandlela oluphelele lithunyelwe ku-LLM (ukudluliselwa kwekhwalithi, umlando, umklamo).

Imininingwane ye-LLM: Ukusabela okusheshayo ngaphambi kokusebenza.

I-Tool Call: Inombolo ye-Tool ne-parameter eyenziwe.

Tool result : Tool output or error.

: Tool output or error. I-Agent Decision: Izinyathelo ezilandelayo noma izimpendulo ezidlulile.

Metadata: Timing, model info, costs, code, and prompt versions.





Use existing tracing tools where possible: LangSmith, Arize, Weights & Biases, OpenTelemetry, etc. But first, make sure you have the basics covered (see Principle 15).





Checklist:

Zonke izinyathelo zihlanganiswa ngokugcwele.

I-logs ifakwe nge-session_id kanye ne-step_id.

Interface to review full call chains.

Umthamo ukuguqulwa ngokuphelele noma iyiphi i-prompt.

14 — Test Every Change

Problem: Ngaphezu kwalokho, inkonzo yakho ingatholakala ukuqala: kungenziwa, ngisho nangokuthi ngempumelelo. Kodwa kanjani uyakwazi ukuqinisekisa ukuthi kungenziwa ukusebenza emva kwe-updates? Izinguquko ku-code, ama-datasets, ama-base models, noma ama-prompts kungenziwa ngempumelelo ukuhlangabezana ne-logic eyenziwe noma ukunciphisa ukusebenza. Izindlela ezivamile ze-test zihlanganisa zonke izinzuzo ze-LLMs:

I-Model Drift: Ukusebenza kwandisa ngokushesha ngaphandle kwe-coding ngenxa ye-model noma i-data shifts

Ukuhlobisa okusheshayo: Ukuhlobisa okusheshayo encane kungabangela ukuguqulwa kwe-output enkulu

I-non-determinism: I-LLM inikeza imibuzo ahlukene kwama-input efanayo, okuvimbela izivivinyo ze-exact-match

I-Errors ye-Hard-to-replicate: Ngaphandle kwe-Inputs ye-Fixed, ama-Bugs angakwazi ukucubungula.

I-butterfly Effect: Izinguquko ze-cascade ezingenalutho phakathi kwezinhlelo

Hallucinations and other LLM-specific risks





SolutionI-Adopt a thorough, multi-layered testing strategy combining classic software tests with LLM-focused quality checks:

Ukuhlolwa kwama-multi-level: Ukuhlolwa kwama-unit ye-functions/prompts, ukuhlolwa kwama-integration, kanye nezinkinga ephelele ze-end-to-end

Ukulinganiswa kwekhwalithi lokukhipha ye-LLM: ukuxhumana, ukuxhumana, ukucaciswa, ubuhle, nokhuseleko

Ukusebenzisa i-gold datasets nge-outputs esithathwe noma izinga lokusabela okungenani lokusabela ukuhlolwa kwe-regression

Ukuhlolwa okuzenzakalelayo kanye nokuxhumana ku-CI / CD pipelines

Ukuxhumana abantu ukuhlolwa ebalulekile noma ephelele (umntu-in-the-loop)

Iteratively test and refine prompts before deployment

before deployment Ukubuyekezwa ngezinqubo ezahlukene: izingxenye, ama-prompts, amakethe / ama-agents, kanye nama-workflows ephelele





Checklist:

Logic kuyinto modular futhi ngokugqithiselwe ngokugqithiselwe nangokuxhumana

Umgangatho we-output kuhlolwa ku-benchmark data

Tests cover common cases, edge cases, failures, and malicious inputs

Robustness against noisy or adversarial inputs is ensured

All changes pass automated tests and are monitored in production to detect unnoticed regressions

15 - Own the Whole Stack

Lezi zimo zihlanganisa yonke into, kuyinto meta-ukulawula okuyinto zihlanganisa zonke abanye.





Ngaphezu kwalokho, kukhona izixhobo nezinkqubo ezininzi nezinkqubo zokuphathwa cishe noma iyiphi umsebenzi, okuyinto enhle nokushesha nokucindezeleka kwe-prototyping - kodwa futhi iyinhlangano. Ukuphaswa kakhulu kuma-framework abstraktions ikakhulukazi kuncike ukuphazamiseka, ukulawula, futhi ngezinye izikhathi, ukhuseleko.





Kuyinto ebalulekile kakhulu ekuthuthukiseni ama-agent, lapho kufanele ukulawula:

The inherent unpredictability of LLMs

I-Logic Complex Etholakalayo Izinguquko kanye ne-self-correction

Ukuphathelene nokuthuthukiswa kwekhwalithi yakho ngaphandle kokubhalisa imisebenzi eziyinhloko





Frameworks often invert control: they dictate how your agent should behave. This can speed up prototyping but make long-term development harder to manage and customize.





Izinzuzo ezininzi etholakalayo zingatholakala nge-off-the-shelf tools. Kodwa ngezinye izikhathi, ukwakha isakhiwo se-core ngokuvumelana nezinsizakalo efanayo futhi inikeza ukunambitheka, ukulawula, nokuvumelana okungcono kakhulu.





Ngaphandle kwalokho, ukufaka ngokuphelele futhi rewrite yonke into ukusuka kwangaphakathi kuyinto over-engineering, futhi enhle kakhulu.





Ikhoyilibalance. As an engineer, you consciously decide when to lean on frameworks and when to take full control, fully understanding the trade-offs involved.





Remember: the AI tooling landscape is still evolving fast. Many current tools were built before standards solidified. They might become obsolete tomorrow — but the architectural choices you make now will stick around much longer.

Ukuphakama

Ukwakhiwa kwe-agent ye-LLM akuyona kuphela ukulanda ama-API. Kubalulekile uklanyisa uhlelo elawula ukuhlangabezana ne-real-world messiness: ama-errors, ama-state, ama-context limits, ama-inputs amancane, kanye nezidingo ezintsha.





Izinhlelo ezingu-15 etholakalayo akuyona i-theory, kukhona izifundo ze-batch-tested kusuka ku-trance. Ziza kukunceda ukuguqulwa kwe-scripts ezincinane ku-stable, i-escalable, ne-agent eyenziwe ukuthi akuyona isikhathi se-user real.





Ngemuva kwalokho, kuyinto inqubo yakho, izidingo zakho, futhi yokwenza yakho. Kodwa sicela: I-LLM kuyinto enhle, kodwa kuyinto kuphela ingxenye yesistimu enhle. Isikhathi sakho njenge ingcindezi kuyinto ekhaya inqubo, ukulawula ukucindezeleka, futhi ukugcina yonke into ngokushesha.





Uma ungenza into eyodwa, sicela kube lokhu:slow down, build solid foundations, and plan for the long haul. Because that’s the only way to go from “wow, it answered!” to “yeah, it keeps working.”





Faka iterating, ukuhlolwa, nokufunda. Futhi akufanele, abantu e-loop ayikho umlilo, zihlanganisa agenti yakho enhle futhi enhle.





This isn’t the end. It’s just the start of building agents that actually deliver.

Ukulinganiswa ukukhula ubudlelwane yakho njengomphakathi we-Tech Professional?

