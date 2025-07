I-Microservices Observability: Ukusetshenziswa kwe-OpenTelemetry ku-Real-World Systems ngu-Gajinder Sharma

Njengoba umphakeli we-backend abasebenza ne-microservices eminyakeni eminyakeni eminyakeni eminyakeni eminyakeni eminyakeni eminyakeni eminyakeni eminyakeni eminyakeni eminyakeni eminyakeni eminyakeni eminyakeni eminyakeni eminyakeni.





Ngaba unezinsizakalo eziveza izinsizakalo, izikhathi ezingama-dozen. Umdlali utshintshe i-button ku-UI, futhi ama-microservices angama-15 zihlanganisa ekusebenzeni. Uma yini ingxube - noma engaphansi, nje ngempumelelo - ukuhlola lapho futhi ukuthi kungenxa amahora.





Futhi uma usakhiwo noma ukugcinwa ama-microservices ku-2024, i-OpenTelemetry iyisixhobo esidinga ekupheleni lakho.





Yintoni i-observability, ngokwenene?

I-Observability kuyinto engaphezu kwama-logs kuphela. Kubalulekile ukucacisa ukuthi inqubo yakho isebenzise ngezindlela ezithile, futhi akuyona kuphela into esebenzayo. Kwi-core, sincoma ngezinyathelo ezintathu:





Logs – Izinto Raw, ezisebenzayo yokubhalisa.

I-Metrics – Izinombolo ezinokufundisa ngokushesha (isib. Inombolo ye-request, i-CPU).

Traces – End-to-end imibuzo imibuzo nge-services (eyaziwa nangokuthi i-distributed "call stack").





Izinsiza zokulawula ezivamile zihlanganisa kwama-metric kanye ne-logs, kodwa ukucubungula kuyinto umdlalo enhle ye-microservices.





Why We Khetha OpenTelemetry

Thina usebenzise ezinye izikhwama ze-observability - Datadog, New Relic, Prometheus, Jaeger, Zipkin - kodwa bonke baye unemibuzo: noma baye abanikeze ama-vendor-locked noma ayikho ukuxhumana phakathi kwezilimi.





I-OpenTelemetry (OTel) ivame zonke izikhwama zethu:

Open-source, ngaphansi CNCF

Ukusebenza ngezilimi (sebenzisa Node.js, Go, futhi Python)

Supplier-neutral - ukuhweba ku Grafana, Jaeger, New Relic, njll

Ukusekela wonke umkhakha (ngokuthi: AWS, GCP, Microsoft, njll)





Ungasebenzisa kanjani i-OpenTelemetry ku-Node.js Microservices

Qinisekisa ukuthi ngibhalisa kanjani i-instrumentation ye-services enhle. Sicela siphinde inkonzo elula ye-User eyenziwe ku-Node.js usebenzisa i-Express. Kuyathintela i-endpoint `/users` elithathwe idatha ye-users. Ngezantsi zihlanganisa izinyathelo.

Step 1: Install Dependencies

npm install @opentelemetry/api \ @opentelemetry/sdk-node \ @opentelemetry/auto-instrumentations-node \ @opentelemetry/exporter-trace-otlp-http

Thola ukuhambisa izimpendulo ngokusebenzisa i-OTLP ku-Jaeger instance yendawo.





Step 2: Create tracing.js to Initialize OpenTelemetry

JavaScript: tracing.js

const { NodeSDK } = require('@opentelemetry/sdk-node'); const { getNodeAutoInstrumentations } = require('@opentelemetry/auto-instrumentations-node'); const { OTLPTraceExporter } = require('@opentelemetry/exporter-trace-otlp-http'); const { SemanticResourceAttributes } = require('@opentelemetry/semantic-conventions'); const { Resource } = require('@opentelemetry/resources'); const traceExporter = new OTLPTraceExporter({ url: 'http://localhost:4318/v1/traces', }); const sdk = new NodeSDK({ traceExporter, instrumentations: [getNodeAutoInstrumentations()], resource: new Resource({ [SemanticResourceAttributes.SERVICE_NAME]: 'user-service',}) }); sdk.start();





Step 3: Add It to Your Entry File





JavaScript: Index.js require('./tracing'); // Always load this first const express = require('express'); const app = express(); app.get('/users', (req, res) => { res.json([{ id: 1, name: "Alice" }, { id: 2, name: "Bob" }]); }); app.listen(3000, () => console.log("User service running on port 3000"));





Inkampani yethu isixazululo isitimela.





Step 4: Spin Up Jaeger Locally (or Use Grafana Tempo)





Ngiyavuza kanjani ku-locally:

docker run -d --name jaeger \ -e COLLECTOR_OTLP_ENABLED=true \ -p 4318:4318 -p 16686:16686 \ jaegertracing/all-in-one:latest





Thola http://localhost:16686 ukuze ubone imiphumela yakho.

Chaining Traces Ngaphandle Izinsizakalo

Ngingumfana ukuthi unayo inkonzo eyodwa - order-service - okuyinto inikeza inkonzo ye-user-service. Uma amabili angama-OpenTelemetry, uzothola ingozi ephelele ye-user request eyenza phakathi kwabo.





Futhi ingxenye engcono? I-OpenTelemetry ithatha ukuxhumana kwe-trace context ngokusebenzisa i-HTTP headers ngokushesha. Ungafuna ukuxhumana kwe-trace ID phakathi kwamasevisi.





Ukongeza i-Custom Spans ye-Business Logic

Ngamanye ama-auto-instrumentation akufanele. Ngokwesibonelo, uma ufuna ukucubungula isibuyekezo se-DB noma isibuyekezo se-API:





const { trace } = require('@opentelemetry/api'); const tracer = trace.getTracer('user-service'); app.get('/users', async (req, res) => { const span = tracer.startSpan('fetch-user-data'); try { const users = await fetchUsersFromDB(); res.json(users); } catch (err) { span.recordException(err); throw err; } finally { span.end(); } });





Kuyinto enhle lapho ufuna ukucubungula ukusebenza kwezobuchwepheshe ezithile zebhizinisi.





Best Practices We've Learned the Hard Way





1. Use Semantic Conventions

Ngaphandle kokufunda ama-attribute names yakho, sicela uxhumane ne-OpenTelemetry semantic conventions. Lezi zenza i-track yakho kulula ukucacisa futhi iyahambisana nezixhobo ezifana neGrafana, Tempo, njll





Umzekelo:

JavaScript span.setAttribute("http.method", req.method); span.setAttribute("http.route", req.path);





2. Sample Wisely

Uma unamathela ngamunye isicelo, uhlelo lakho lihlala idatha. Usebenzisa isampula isampula (isib. 10%, noma kuphela imiphumela).

Waze

const sdk = new NodeSDK ({ sampler: new TraceIdRatioBasedSampler (0.1), // 10% sampling });





3. Use OpenTelemetry Collector in Production

Ungayithenga idatha ye-telemetry ngqo kusuka ku-services yakho ku-backend yakho. I-rout it nge-OpenTelemetry Collector - inikeza ukulungiswa kwe-buffering, i-batching, i-retries, ne-format conversion.





4. Don't Log PII in Spans

Kuyinto enhle kakhulu. Qinisekisa ukuthi akuyona igama lomsebenzisi, i-imeyili, inombolo ye-credit card, njll ku-span atributes noma i-logs. Qiniseka ku-metadata kanye ne-ID.





Kusukela lapho lithumela kakhulu

I-Debugging Latency I-Problems: Ukubonisa izimpendulo ephelele kwama-microservices angama-microservices angasiza ukuhlola izimpendulo ezingenamaminithi.

Ukuhlola ama-retry storms: Sikhona inkonzo enikezela enye ku-retries, okuyinto asikwazi ukufinyelela nge-logs.

Ukulungiswa kwe-regression: Ukubalwa kwezimpendulo kusuka ku-version eyodwa kuya ku-version elilandelayo ibonise ukuthi kungcono ukuthi kungcono.





Bonus: Ukuhlola ku-Multi-Language Stack

I-OpenTelemetry yenza lula ukuzenzakaleka kanye nokuthumela idatha yonke indawo eyodwa - Jaeger ye-dev, i-Grafana Cloud ku-staging/prod.





No vendor lock-in. No mismatch ku-trace formats. Just ukubukeka okuhlobene.





Conclusion: If You're Building Microservices, Start with Observability

I-microservices inikeza usayizi kanye nokugxila, kodwa inikeza futhi ukucindezeleka. Ngaphandle kwe-observability efanelekayo, ungenza umlilo.

I-OpenTelemetry iye yakhelwe ingxenye yesisekelo se-architecture yethu, hhayi kuphela ukulungiselela, kodwa ukulungiselela ukusebenza, ukucindezeleka, futhi ekupheleni kwe-user experience.





Uma umuntu akunakusebenzisa futhi, ngithembisa kakhulu ukunikezela. Ngaphandle kokufaka isakhiwo esisodwa nge-Jaeger kanye namasevisi amabili uzokufunda ukuthi ungayifumana kanjani ngihambe ngaphandle kwalokho.