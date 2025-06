I-INE Security Alert: Izinzuzo ezingu-5 ze-RSAC 2025

Cary, North Carolina, May 13, 2025/CyberNewsWire/--I-Comprehensive Training Platform inikeza izixazululo zokhuseleko kwe-AI, ukulawula kwe-cloud, kanye ne-incident response readiness.





Ngokusho kokuphumelela okuphezulu ku-RSAC 2025, lapho i-INE Security ibhalisele ama-thousands abalandeli kwelinye ibhokisi yayo esebenzayo e-Moscone Center e-San Francisco, umphakeli we-cybersecurity yobugcisa kanye ne-certification jikelele uxhumane ezinye izinzuzo eziphambili ze-cybersecurity ezivela ku-event.





Njengesi-exhibitor eyenziwe ngokubambisana nabasebenzi be-frontline ne-top-level decision-makers, i-INE Security ibonise izibuyekezo zangaphambili zokusebenza kwezimpendulo zokhuseleko ze-organisations: ukuhlanganiswa kwezimpendulo ze-AI-driven, izimpendulo ze-multi-cloud, kanye nezimpendulo ze-attack.





Izinsuku ezine ze-session tracks kanye nezivumelwano ezivela ngokufanayo nezinhlangano zebhizinisi zihlanganisa ngokugqithisileyo: iningi elikhulu lamahhala we-ransomware ayikho izici zokuphendula ezisebenzayo, futhi abacwaningi abacwaningi abacwaningi abacwaningi ngokuvumelana nokuphendula kwe-zero-day.





I-INE Security isixazululwa kanjani isiteshi se-training esebenzayo isixazululo esizayo se-five most critical security imperatives that dominated this year's conference conversations.

Top 5 Imperatives Cybersecurity kusukela RSAC 2025





I-AI I-Risk Management Yenza I-Business-Critical





Izixazululo ze-AI zobuchwepheshe zihlanganisa i-RSAC kulo nyaka, okuvumela ukuthi njengoba amazwe zihlanganisa ubuchwepheshe eziphambili zokuphendula, ukuqeqeshwa okuhlobene kufanele zihlole. I-72% yama-leaders zihlanganisa ukuthuthukiswa kwamakhemikhali yebhizinisi, futhi i-ransomware ibekwe isifo esikhulu, ngokuvumelana ne-World Economic Forum.





Izinkampani ezisebenzise izindlela ze-AI kanye ne-Big Language Models zibonise izinhlelo zayo zangaphakathi nezinsizakalo ezihlangene zokusebenza ze-AI, okuholela ku-data breaches ne-system compromises. Lokhu ukuchithwa kuncike ubuchwepheshe yokhuseleko okusheshayo yokhuseleko kwezicelo ze-AI.





Izinzuzo ze-LLM zihlanganisa idatha ye-Enterprise





I-Big Language Models (i-LLMs) yakhelwe njenge-flashpoint ku-RSAC, okukhuthaza izibuyekezo malunga ne-risk ne-merit. Ngaphandle kwe-variety ye-opinions eqinile, okuhlobene ukuthi i-LLMs iyona aphumelele. Zihlanganisa isixazululo esitsha ye-cyber threats, nge izinzuzo ezinzima ezivela ku-AI training data, ukuguqulwa kwama-model, kanye nezivakashi zokushicilela okusheshayo.





I-community ye-cyber security e-RSAC 2025 ibonise lokhu njengesinye ingxaki eyenziwe kakhulu yonyaka, nge-majority enikeza ukuthuthukiswa kwama-adversarial capabilities (njenge-phishing, ukuthuthukiswa kwe-malware, ne-deep fakes) njenge-impact ye-AI ye-generative ku-cyber security.





Izinhlelo zokusabela nokuvumelana namasipho ezivela ku-AI-specific to protect their digital assets, ukudala amabhizinisi amabhizinisi amabhizinisi amabhizinisi amabhizinisi amabhizinisi.





I-Multi-Cloud Environment Ukuphucula Ukuphucula





Ngaphezu kwama-domain, i-cloud inesibopho emkhakheni. Njengoba izimboni zihlola ama-cloud eziningana, abacwaningi be-security zihlola izivakashi ezintsha ekuthuthukiseni izakhiwo ezingenalutho ze-security emkhakheni eziningana.





Ukuhlolwa kwenziwa ku-RSAC 2025 ye-cloud security sesitimela ka-Cloud Security Alliance kuboniswe ukuthi ngisho nangokuthi izimpendulo zihlanganisa kwezimpendulo ezininzi ze-real-world, ezingaphezu kwama-50% zezinhlangano zihlanganisa njengesimo se-low to-moderate.





Ukulungiselela ukuxhumana okuqhubekayo phakathi kwesimo se-perceived ne-real risk ku-cloud deployments. Abacwaningi wabheka ukuthi i-IAM hygiene kuyinto ebalulekile, njenge-audits ezivamile ze-security systems ezisebenza.





I-Architecture ye-Zero Trust inesidingo sokusebenza okuhle





Nangona izinsizakalo ze-zero trust zithunyelwe kakhulu njengezidingo, ukulethwa kwabo ngempumelelo emkhakheni ye-IT yamanje kuboniswa ngempumelelo. I-RSAC 2025 isihloko se-conference "Many Voices.





Ngokusho ku-ThreatLabz 2025 VPN Risk Report e-Zscaler eyenziwa ku-conference, i-81% yezinhlangano zihlanganisa ukuthuthukiswa kwezinhlangano ze-zero trust ngaphakathi kwezinyanga ezingu-12 ezidlulayo.





Izinhlelo zihlanganisa ukulawulwa kwama-identity, ukulawula ukufinyelela, kanye nokulawula okuqhubekayo phakathi kwezinsizakalo ze-cloud, abasebenzi abavela, kanye nezinhlelo ezihambelana, okwenza ukuthi kubalulekile kumakhasimende ukukhuthaza iziqu ze-talent ngokusebenzisa i-cyber security certification programs.





Ukusabela kwe-crisis kuncike ukuphathwa okuhlobene





Uma izivakashi zebhizinisi zithembisa, izimboni zihlanganisa izivakashi ezibalulekile ngenkathi zihlanganisa izinzuzo. Izivakashi zebhizinisi zebhizinisi zebhizinisi zebhizinisi zihlanganisa izixazululo ezibalulekile zokusebenza, kanti I-Microsoft Digital Defense Report zihlanganisa ukuthi 76% yezinhlangano ezidlulele izivakashi ze-ransomware ngo-2024 zihlanganisa inqubo esebenzayo yokusabela.





Umphumela we-cybersecurity analyst uye wahluka kuhlanganise izinzuzo zokuphendula izinzuzo, okwenza ukuqeqeshwa okuphumelelayo ekulawulweni kwezingane izinzuzo ezinzima. Ukuqeqeshwa kwezingane ze-real-world, njenge-INE Security's Skill Dive lab platform, kusiza ukwakha isakhiwo se-muscle ebalulekile esizayo ngesikhathi sokuphendula.





Ukusabela Izinzuzo "Ngemuva kokuxhumana namathuba amabili we-cybersecurity emkhakheni yethu kanye nokuxhumana kwebhizinisi amakhulu e-RSAC 2025, lezi zinyathelo ezingu-5 zihlanganisa ngempumelelo ekusebenzeni indlela yokusebenza kwe-cybersecurity," wathi Dara Warn, CEO ka-INE Security.

"Umyalelo etholakalayo nabasebenzi kanye nabasebenzi abavela ukuthi izindlela ezivamile zobuchwepheshe akufanele ukwelashwa ngokunemba kwe-AI, ama-multi-cloud complexities, noma izidingo zokuphendula zokuphendula kwama-cyber attacks ezivamile."

INE Security inikeza izixazululo ezisebenzayo kuzo zonke izindawo ezinzima:





I-AI Security Fundamentals: Ukwakhiwa kwezinhlelo ze-AI, ukucacisa izimpendulo ze-LLM, nokuvumela izinhlelo ze-AI-specific security controls





I-Security: Ukulungiselela izinga lokusebenza ze-multi-cloud, ukulungiselela izinguquko ezinhle, nokuthintela ukhuseleko kwi-platform e-distributed.





I-Zero Trust Implementation: Ukufundisa nokuthuthukiswa kwe-zero trust architecture nge-access controls kanye ne-verification systems





Ukwakhiwa kweMpendulo: Izinzuzo zokuphendula zokuphendula zokuphendula zokuphendula zokuphendula zokuphendula zokuphendula zokuphendula.





Ukuthuthukiswa okuqhubekayo kwezobuchwepheshe: Ukufinyelela ku-700+ izifundo kanye ne-50+ izindlela zokufundisa, kanye nokufundisa izitifiketi kusuka ku-CompTIA Security+ kuya ku-certificates zokufundisa okuqhubekayo ezisiza ukhuseleko kusuka ku-menstrual threats





"I-energy kanye ne-insights etholakala ku-RSAC 2025 ibonise ibonini lethu ukuthi ukucindezeleka kwe-cybersecurity yesimanje zihlanganisa amazwe zihlanganisa ukuqeqeshwa kwe-cybersecurity ephelele," wabheka i-Warn. "I-training yethu ephelele kanye ne-cybersecurity certification platform ibonise amabhizinisi ukukhuthaza ubuchwepheshe ebonakalayo ukuhlangabezana nezimo ezisebenzayo."

"I-energy kanye ne-insights etholakala ku-RSAC 2025 ibonise ibonini lethu ukuthi ukucindezeleka kwe-cybersecurity yesimanje zihlanganisa amazwe zihlanganisa ukuqeqeshwa kwe-cybersecurity ephelele," wabheka i-Warn. "I-training yethu ephelele kanye ne-cybersecurity certification platform ibonise amabhizinisi ukukhuthaza ubuchwepheshe ebonakalayo ukuhlangabezana nezimo ezisebenzayo."





mayelana INE Security

INE Security kuyinto umphakeli ophezulu we-networking kanye ne-cyber security training kanye ne-certification. Ukusetshenziswa kwebhizinisi esebenzayo enamandla, ubuchwepheshe ephezulu, inethiwekhi ye-global yokudlulisa ividiyo, kanye ne-instructors e-world-class, INE Security kuyinto ukhetho lokufunda okuphakeme kumakhasimende we-Fortune 500 emhlabeni jikelele yokufundisa cybersecurity emakethe kanye namakhasimende we-IT abafuna ukuthuthukisa izilimi zabo.





I-INE Security isithombe se-learning pathways inikeza ububanzi olungapheliyo lwezobuchwepheshe ezivela ku-cybersecurity. I-INE Security inikezele ukunikela ukuqeqeshwa kwezobuchwepheshe ezihlangene kanye nokunciphisa ama-barriers emhlabeni wonke abafuna ukufinyelela kanye nokuphumelela e-IT.

