LOS ANGELES, CA, NEW YORK & VANCOUVER, BC, USA & CANADA, 25th July, 2025/Chainwire/--Kungezinye isinyathelo esikhulu esizayo ukuguqulwa indawo yokuhweba kwezimali digital, Ukulungiswa nge , isakhiwo se-private esekelwe ku-tokenization ye-real-world assets (RWAs), ikakhulukazi ku-commodity sector. BioSig Technologies, Inc. (NASDAQ: BSGM) I-Streamex Exchange Corporation BioSig Technologies, Inc. (NASDAQ: BSGM) I-Streamex Exchange Corporation Lokhu ukuhlanganiswa kwe-strategic akuyona kuphela ukuthuthukiswa kwe-BioSig, kodwa futhi inikeza inkampani ehlanganisiwe ukuba isungule emakethe emisha ye-regulated RWA tokenization e-United States. Le nkampani ikhasimende ukuguqulwa kwegama lomphakathi e-NASDAQ okuyinto zihlanganisa ngokuphelele ku-visio yayo entsha. Henry McPhie: Umongameli we-Visionary U-Henry McPhie, Co-Founder and Chief Executive Officer we-Streamex. Umthengisi we-technologist enhle, u-McPhie inesibopho enhle yokwakha inkampani ezintsha ekubeni kwe-blockchain ne-finance. Ngaphambi kokufunda i-Streamex, uqala i-Lynx Web3 Solutions, okuyinto ibonise isakhiwo esiyingqayizivele yokuqala se-Web3 imicimbi. Ngokuvamile, uqala futhi i-FatCats Capital, isisombululo se-NFT esekelwe ku-Solana enikezela ngokushesha, okwenza inqubo ye-NFT yesithathu eningi emhlabeni wonke ngesikhathi sokuqala. I-Engineering degree yayo e-McGill University inikeza i-entrepreneurial ventures yayo, enikezela njenge-technical expertise kanye ne-visionary approach. Nge-mission to revolutionize real-world asset tokenization, i-McPhie ivela i-Streamex ku-integrating blockchain solutions to bring commodities on-chain, ngokuvamile ukwandisa ukufinyelela kwimarike kanye ne-liquidity yama-500 million ama-investors ezintsha ezahlukahlukene. Izinzuzo ze-Streamex I-Streamex inikeza ukuthuthukiswa kwe-compliant primary issuance kanye ne-desentralized exchange infrastructure ekuthuthukiseni emakethe yama-commodity. Ezinye izinzuzo eziyinhloko zihlanganisa: \n \n \n \n \n \n Ukufinyelela: Ukuxhuma ezingaphezu kwama-500 million abavela emakethe we-$3 trillion liquidity. I-Diversification: Ukupholisa ukufinyelela kwezinhlobonhlobo zokusebenza ze-private emakethe zamabhizinisi ezivamile. I-Innovation: Ukwakha kanye nokuqukethwe kwezimali ze-royalties ne-streaming ngokusebenzisa i-tokenization. Umhlahlandlela we-Legal Framework: Ukusebenza nge-regulatory to ensure a safe and stable investment environment. Ukuphepha: Ukusetshenziswa kwe-automation kanye ne-blockchain ubuchwepheshe yokukhishwa kwedokumentation. I-Strategic Share Exchange Agreement I-BioSig ne-Streamex yasungulwa ngokushesha i-share exchange ye-share exchange, okwenza i-Streamex inkampani ye-BioSig. Njengesigaba se-akhawunti ye-Streamex, ama-akhawunti ze-Streamex zithunyelwe i-share equity e-BioSig, okuguqulwa inkampani ku-pioneer emkhakheni ye-blockchain nge-plans yokukhuthaza i-tokenization ye-assets ye-physical ezifana ne-Gold ne-commodities. Ukuhlolwa kwe-fusion ibonisa isinyathelo esiyingqayizivele ekuthuthukiseni emakethe yama-commodities ehlabathini angu-142 billion USD, nge-focus ekukhuthaza ukusetshenziswa kwe-blockchain technology ku-commodity finance. Ukubuyekezwa kwe-Broker-Dealer Ukongezelela lokhu, i-BioSig edlulile i-Compliance Exchange Group (CXG) ukuze asize ukuthenga i-FINRA kanye ne-SEC-registered broker-dealer. Lolu hlelo linikeza i-Streamex njenge-one of the first publicly traded, fully regulated RWA tokenization companies in the U.S. I-broker-dealer's regulatory framework iyakwazi i-Streamex ukudayiswa nokuhweba ama-assets eyenziwe nge-tokenized ngaphansi kwe-Federal Securities Laws, ukwandisa indawo yayo emakethe futhi inikezela abathengisi be-institutional ne-retail ukufinyelela izinzuzo ze-Gold-backed digital. Nge-Global Gold Market eyenziwe ku-$22 trillion, le mkhuba kubangelwa ukuxhaswa kwezimali ezivamile kanye ne-blockchain, okunikezela ukufinyelela okuhlobene nezimali ze-Gold ngokusebenzisa ama-token digital. I-Market Resilience ne-Prognosis Enthembile I-Fusion ne-Acquisitions iye yenza imiphumela enhle emakethe ye-BioSig, eyenziwe ngama-24.4% emva kokuchofoza i-share exchange. Njengoba i-BioSig isixazululo kusuka ku-medtech ibhizinisi ebonakalayo kuya kwama-player e-blockchain kanye ne-asset digital, ama-analysts zibonisa ukwandisa okuphakeme kwebhizinisi, nge-expectations ye-73.3% ku-2025. I-Streamex inikezela ukugcina inani elikhulu le-Gold ye-physical, efakwe ngokuphephile ngokusebenzisa amabhange e-bullion ephezulu. Lezi zihlanganisi zithunyelwe kwebhizinisi yebhizinisi e-Gold, okukhuthaza imodeli yokuthengisa okuguqulwa ngokuhambisana nezimo zehlabathi ze-commodity finance. Njengoba i-BioSig Technologies ne-Streamex Exchange Corporation zihlanganisa ngokuhlanganyela, zihlanganisa ukuhlangabezana nenkqubo zokuxhumana nabathengisi nge-reel-world assets nge-blockchain technology. Phakathi ne-Henry McPhie, ukuxhaswa kwe-compliance, i-innovation, ne-market expansion zithunyelwe emzimbeni yokuguqulwa kwezimali ezivamile, okwenza izinzuzo ezingenalutho emkhakheni okuphumelela we-RWA tokenization. Nge-visions zabo zangaphakathi kwebhizinisi kanye ne-plattform ehlanganisiwe ekhukhwini emakethe, inkampani ehlanganisiwe iyatholakala kakhulu ukuze zibe umdlali enkulu ekuphumeni emakethe zamathengisi, ngenkathi zihlangan I-Streamex Exchange Corporation is a gold treasury and infrastructure company building the foundation for on-chain commodity markets. With a focus on real-world asset (RWA) tokenization, Streamex is a vertically integrated platform which combines token issuance, trading infrastructure, and physical gold holdings positioning the Company to become one of Nasdaq's largest public holders of gold bullion. Ukuhlobisa Ukuhlobisa Uhlelo le-strategic lihlanganisa ne-Streamex yokuhlanganisa izimali zehlabathi zehlabathi ngokuvimbela emakethe yama-commodities ehlabathini angu-142 billion. I-Streamex Exchange Corporation is a gold treasury and infrastructure company building the foundation for on-chain commodity markets. With a focus on real-world asset (RWA) tokenization, Streamex is a vertically integrated platform which combines token issuance, trading infrastructure, and physical gold holdings positioning the Company to become one of Nasdaq's largest public holders of gold bullion. Ukuhlobisa Ukuhlobisa Uhlelo le-strategic lihlanganisa ne-Streamex yokuhlanganisa izimali zehlabathi zehlabathi ngokuvimbela emakethe yama-commodities ehlabathini angu-142 billion. Ngokuvimbela ukhuseleko kanye nokuthembeka kwama-Gold ye-physical ne-efficiency kanye ne-transparency ye-blockchain, i-Streamex inikeza isakhiwo se-finance esilinganiselwe yokuqala se-era ye-digital commodities. I-Streamex iyahambisana ne-Solana-based blockchain infrastructure ye-Streamex, le nkqubo iyahambisana nenkqubo yokuthumela yokuthumela yokuthumela yokuthumela yokuthumela yokuthumela yokuthumela yokuthumela yokuthumela. I-Streamex iyinhlangano enhle ye-BioSig Technologies, Inc.