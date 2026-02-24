I-33 Air Sensors, I-Zero Coding: Ukuhlolwa kwe-Plug-in elula

33 sensors supported. Zero code required. Just plug in and breathe I-33 ama-sensors ezisekelwe. I-zero code ebonakalayo. Just plug and breathe Ngingathanda isitoreji se-air quality. Ngingathanda isitoreji se-PM2.5 entsha enhle, uyifaka ku-USB-UART adapter, bese ... umdlavuza uqala. You need Python. You need drivers. You need to figure out if it is noma noma yini. Uthanda amaminithi angu-20 ku-terminal nje ukubona ukuthi inkinobho ivela. Futhi amahora eminyakeni, ushiye ama-scripts eyenziwe kuphela ukuze uyifake ukuthi i-sensor yakho ye-$12 isebenza ngokwenene. /dev/ttyUSB0 COM3 Ngithanda lokhu. Ngakho ngifake into enhle kakhulu. I-"Why Hasn't Anyone Done This?" I-Moment Emva kweminyaka embalwa, ngihambisa inqwaba ye-Plantower ye-project. PMS7003, PMS5003, ama-suspects ezivamile. Yonke isikhathi ngaba ufuna ukubuyekeza imibuzo, ngihambe i-script ye-Python, ukufaka i-pyserial, ukuhlangabezana nezimo ezivamile, yada yada yada. Ngiyazi: Ukubuyekeza. I-Chrome iyakwazi ukuxhumana namadivayisi we-USB. I-Web Serial API iyatholakala kusukela ku-Chrome 89. Kuyinto enhle kakhulu. Ngakho-ke ukuthi wonke umuntu usebenzisa izicelo ze-desktop ngoba lokhu? Ngithunyelwe ikhasi elilodwa ye-HTML. Threw ku-Chart.js ukuze ku-visualization. Ngithunyelwe i-JSON config loader. Futhi ngempumelelo ngithunyelwe i-sensor, ngithunyelwe i-"Connect," futhi ngithunyelwe ama-graphs e-real-time ku-browser yami. Ngaphandle Ngaphandle . Akukho i-electron apps enze i-500MB ye-RAM. pip install sudo Iwebhusayithi kuphela. Indlela It Ukusebenza Nokho Ngena ku You pick your sensor kusukela a dropdown (siza ku manje, ngaphezulu kuleli sekh). You click "Connect," chofoza i-USB port yakho, futhi bam - idatha live ukuhambisa ku-charts. Imininingwane 33 supported models I-secret sauce iyisisombululo se-JSON elihlanganisa i-protocol ye-sensor ngamunye: \n \n \n \n \n Baud rate, i-data bits, i-stop bits Isakhiwo se-frame (i-start bytes, ubude, indawo ye-checksum) Izinhlelo ze-JavaScript zokuvimbela izindleko kusuka ku-byte ashisayo Iziqu ze-Units ne-Display Names (Ukuza izibonelo eziningi ze-JOSON ku-my ; Just check sensors.json futhi readme) I-GitHub ye-repo Kuyinto. Akukho ama-drivers eyenziwe. Akukho i-Firmware flashing. I-browser inikeza konke. Ngiyaxolisa ku-default JSON, okuqukethe: 33 sensors \n \n \n \n \n \n \n \n Plantower (i-PMS1003 nge-PMSA003-S, kanye ne-industrial PS3003A) Sensirion (SPS30, SCD30 ngoba CO2) Honeywell (i-HPMA series) SenseAir (i-S8, i-K30, i-K33 - i-CO2 sensors) Nova PM (i-classic SDS011) I-Panasonic (i-SN-GCJA5) Futhi amaningi ngaphezulu kusuka kumakhasimende amancane I-part cool? Ukongezelela i-sensor entsha ayidinga ukuxhumana ne-code. Ungathayela kuphela i-JSON config. Uma unayo i-sensor ye-UART enikezela i-frames ye-binary, ungakwazi ukuxhaswa ku-10 imizuzu. I-Real Talk: I-Web Serial API iyahlekile Ngingathanda ukuthi i-Web Serial API iyiphi na izici ze-browser ezivela ku-developer. Wonke umuntu uyazi WebRTC, WebGL, noma yini. Kodwa ukufinyelela kwekhwalithi ngqo kusuka ku-webpage? Kuyinto yokuguqulwa kwe-game ye-IoT prototyping. Yeah, kusebenza kuphela ku-Chromium browsers (Chrome, Edge, Brave). I-Firefox kanye ne-Safari zihlanganisa izinyawo zabo. Kodwa yokuthuthukiswa nokuthuthukiswa? Kuyinto ephelele. I-security model ngokuvamile iyatholakala: i-browser inikeza izinqubo ye-connector ye-serial. Ungenza nje ukuchithwa kwe-USB ye-somebody. Futhi njengoba konke kusebenza kumakhasimende, idatha ye-sensor yakho akukwazi ukufinyelela ku-server yami. Kuyinto yakho. Iziqu ze-Features That Actually Matter Ngingathanda ukwakha isikhungo esinye se-IoT. Ngingathanda isixhobo esisebenzayo. Ngakho-ke, lapha izici ezivela ekupheleni: Ama-parametres eziningana, ama-colors ezivamile, kanye ne-re-sizable. Ungathola i-charts ye-sensor ezahlukene (izinga ze-PM vs. I-CO2 vs. I-VOCs). Live Charts: I-One Button, idatha ye-session ephelele ne-timestamps. Ngenxa yokuqala, kufanele ufake lokhu ku-Excel noma ukunikeza ku-analysis pipeline yakho yayo. CSV Export: I-hex dump ye-incoming frames ne-checksum pass/fail indicators. I-Essential lapho uxhumane isakhiwo se-sensor entsha. Raw Packet Inspection: I-HTTP POST/GET/PUT ku-endpoints e-external nge-modeled JSON bodies. Ngisebenzisa lokhu ukuze i-pipe idatha ku-InfluxDB noma i-Home Assistant ngaphandle kwamahhala. Webhook Streaming: Ukuvumela izigaba zokufinyelela noma izicelo zokufinyelela okusheshayo. Ezinye izinzuzo zihlanganisa i-wake-up byte; ezinye zihlanganisa isithombe esifanele sokufinyelela. Custom Commands: I-Philosophy ye-"It Just Works" Ngiyazi i-hot take yami: hardware tools should be as easy as software tools. Uma uxhumane i-cams ye-USB, ungenza i-driver. Uma uxhumane ama-headsets e-Bluetooth, ungenza amafayela ze-config. Kodwa ngenxa yisiphi, ama-sensors e-UART akuyona e-1998. I-PolluSensWeb iyisishintshelo yami yokulungisa okuhle kwinkulungwane yami elilodwa yomhlaba we-hardware. It is not perfect. I-UI iyasebenza, ayikho emangalisayo. Ikhodi yi-vanilla JS ngoba ngidinga ukulungiselela iminyango. Kodwa kusungula inkinga elihle: lowering the barrier to seeing your data. Thola It noma Fork It Zonke into iyona open source: github.com/WeSpeakEnglish/polluSensWeb Ungasebenzisa i-hosted version ku noma kuphela Yenza ku-locally. No server required. No dependencies to install. Imininingwane Ukuhlobisa Thola usebenza? Star the Ngaphezu kwalokho, abanye angakwazi ukufumana. Ukubuyekezwa Ngaba unomdlavuza engaziwa ukuthi ayikho ku-liste? Ungahambisa ukuguqulwa kwe-JSON esebenzayo ku-ke - noma nje ukuhlola ku-hardware, futhi ngitholela ukubhala i-JSON. Hlola imeyili noma ufake i-PR. Sine-33 ama-sensors kanye nokucwaninga, futhi ngithanda ukufinyelela ku-50 ngonyaka elilandelayo. Yakhelwe nge-caffeine, i-Chart.js, ne-confidence eqinile ukuthi i-hardware ayidinga izinga le-CS yokusebenza.