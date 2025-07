U-Dr. Chandra Prakash Jaiswal wahlala inkqubo ye-transformative automation ye-distribution center eyenza ukusebenza kwe-pick/pack ngokusebenzisa ukuhlanganiswa kwe-GTIN enhle, okwenza ukuhlanganiswa kwe-multiple-high-volume facilities ngexesha elifanayo. Izindlela zokusebenza zokusebenza zokusebenza zokusebenza zithunyelwe izinga lokuphumula ezizodwa futhi zihlanganisa izinga ezintsha zokuphumula kwe-storage automation emkhakheni lapho izinhlelo zokusebenza zamahhala ziye ziye zithunyelwa njengama-cost centers.

Kuyinto isisombululo se-optimization ye-magazine ephikisana ne-zero tolerance for disruption to ongoing fulfillment operations. Ukuguqulwa kwe-system yasungulwa ngempumelelo ngaphansi kwe-Dr. Chandra Prakash Jaiswal, owenziwe ngempumelelo ukuhlanganiswa kwezobuchwepheshe ukuqinisekisa zonke izinhlelo zokusebenza ze-automation ngokuvumelana nokuthintela ukucubungula okungenani ngexesha lokuphendula. Umthamo owenziwe ngokuvumelana nenkinga eliphezulu le-distribution yebhizinisi, lapho ngisho izixazululo ezincinane zingahluka ku-customer satisfaction issues and financial penalties.

U-Dr. Chandra Prakash Jaiswal's ukwaziswa kwe-cross-functional leadership kanye ne-process innovation wahlala isisekelo se-success story. Njengomthombo se-strategic, wahlola ukuxhumana okuhlobene phakathi kwezinhlangano ezingu-akhawunti ezininzi kuhlanganise ama-IT developers, amasevisi zokusebenza ze- warehouse, ama-partners ezinkulu zokuthengisa afana ne-Walmart ne-Costco, ama-equipment vendors, futhi abacwaningi be-GS1 ukuhlangabezana nezingcele. Umphumela wakhe wokuphumelela ama-GTIN ezisebenziswayo wahlukanisa izinhlelo zokubhalisa ezingenalutho kanye nokuthintela ukucubungula kwekhwalithi yokuthengisa. Lezi

Iphrojekthi waqala nge-analysis ephelele ye-pick/pack operations eyenziwe, nge-Dr. Chandra Prakash Jaiswal ngokubhekiselele ngokubhekiselele izinhlelo zokusebenza zokusebenza ukuze zibonele i-inefficiencies kanye ne-redundancies. Lolu hlobo olusebenzayo lithunyelwe izibuyekezo eziyinkimbinkimbi zokusebenza zokusebenza ze-floor workers, okuvumela umklamo wayo we-system ne-real-world operational knowledge. Through observation enhle kanye ne-data analysis, wahlola ukuthi ukulinganisa kwama-case eyenziwe ngu-manufacturer ibonise ithuba elikhulu kodwa eyenziwe ngexesha lokuphumelela inqubo.

Ukukhiqizwa kwezobuchwepheshe kubandakanya ukuxhumana okuhlobene nezinkqubo ze-distribution kanye nezinkqubo zebhizinisi. U-Dr. Chandra Prakash Jaiswal wabheka isakhiwo se-integration ephelele esithathwe i-GTIN esithathwe ngqo ku-engine ye-allocation, ukugcina integrity yebhizinisi kanye nokwandisa inqubo zokusebenza ngokushesha. Lolu hlobo lwe-intelligent uhlelo lihlanganisa ukufinyelela kwamandla ngokushesha ngaphandle kokuphumelela ngokuphathelene nezidingo ze-compliance. I-architecture yobuchwepheshe yesisombululo lihlanganisa ikhono esizodwa we-Dr. Chandra Prakash Jaiswal yokuvimbela izimo zokusebenza nge-system capabilities ez

I-Chandra Prakash Jaiswal's approach yi-innovation enhle yokufaka i-protocols ye-case-level picking eyenziwe kumasebenzi we-magazine kusuka kuma-patterns eqinile ze-location-specific retrieval. Lesi-framework enikeza abasebenzi ukhethe noma iyiphi i-unity eyenziwe ngaphakathi kwelanga elilodwa kunokufaka izinto ezithile, ne-system's smart inventory logic enikezela dynamically i-GTIN eyenziwe ne-outbound orders ukuze asikeze ngokushesha lokuphumula okuhle. Lesi-flexibility ikunciphisa kakhulu amaxesha le-picking kanye nokuphucula ergonomics kumasebenzi we-magazine, okuvumela i-Dr. Chandra Prak Jaash

Ukukhiqizwa kwezobuchwepheshe kubandakanya ukuhlanganiswa okuhlobene nezinhlelo zokusebenza zokusebenza zokusebenza zokusebenza. U-Dr. Chandra Prakash Jaiswal wahlala i-strategy yokusebenza okuhlobisa okuhlobisa okunciphisa ingozi kanye nokuvumela ukuvalwa okusheshayo kwe-concept. Ukusuka ku-pilot eyakhiwe e-one-distribution center zone, iqembu lihlanganisa ngokucacileyo ukuthuthukisa ukusebenza kanye nokuphumula i-system logic ngaphambi kokuphumelela kwindawo ezengeziwe. Lolu hlobo lwe-methodic ibonise ukuthi izinhlelo zokusebenza zokusebenza okuhlobisa ngokushesha ngaphandle kokuphumelela ukusebenza okuhlobene kakhulu, okuhlobisa ukuxhumana kwe-innovation ngu-Dr. Chandra

Phakathi nenkqubo yokukhiqiza, u-Dr. Chandra Prakash Jaiswal wathatha ukunemba okuqhubekayo ku-integrity ye-data kanye nokuhambisana nezidingo ze-partners ye-retail. Le isixazululo lithunyelwe izindlela zokuhambisana ezihlangeneyo ezigcinwe ukuthi idatha ye-GTIN lithunyelwe ngokunembile ku-UCC-128 zokuhamba ama-etiketi ezihlangene nezinhlangano ezihlangeneyo. Lokhu ukucindezeleka kwezinqubo zokusebenza kubaluleke ukuqinisekisa ukuthi izinga lokuphumelela akuyona ngempumelelo ukuhlangabezana nezinqubo ze-supply chain, ngokuvumelana nenkinga lwethu yokusebenza okuphumelela amakhasimende eziphambili.

Iphrojekthi yenza imiphumela ephelele kakhulu kunezinto zokusebenza ngokushesha. Ngaphandle kwalokho, u-Dr. Chandra Prakash Jaiswal kanye ne-team wabheka ukuqhuba okuhlobene kwekhwalithi ye-automation, kodwa futhi zithuthukisa i-reputation ye-imeyili yokuthuthukiswa kwama-innovation emakethe yebhizinisi yebhizinisi. Lokhu kubhalwe izinzuzo eziningi zebhizinisi njengoko i-imeyili eyenziwe ngama-partners yebhizinisi yebhizinisi yepremium, isiti ye-credibility kanye ne-excellence yebhizinisi eyenziwe nge-project leadership ye-Dr. Chandra Prakash Jaiswal. Abaningi ama-retailers amakhulu z

Imiphumela esilinganiselwe ye-initiative yaziwa enhle futhi eningi-dimensional. Ukusetshenziselwa ukunciphisa izigaba ephelele ze-manual labor kusuka ku-pick/pack process, ukunciphisa kakhulu izindleko zokuhlanza izinto, futhi iye yasungulwa imodeli yokusebenza ephakeme kakhulu esilinganiselwe nezinqubo ze-supply chain global GS1. Izinqubo ze-productivity zibonisa ukuguqulwa kwezinqubo ze-picking, kanti izinga lokuphendula zangaphantsi kakhulu ngenxa yokushintshwa kwe-manual data. I-project ibonise ukunakekelwa kwebhizinisi, kuhlanganise ukunakekelwa okuhle kwebhizinisi le-Operation Chief Executive, okuyinto wabhala i-Dr. Chandra Prak

Umphumela we-financial iyatholakala ngokuvamile, nge-initiative yokuthumela i-return on investment ngokuvumelana nokushintshwa kwe-labour kanye nokunciphisa izindleko ze-material. Ukunciphisa kuphela i-labelling e-redundant kunikeza izindleko ze-six-six-six ngonyaka e-network ye-distribution, ngenkathi ukuthuthukiswa kwe-picking efficiency kubhalwe ekunciphiseni izindleko ze-operating. Isisombululo we-Dr. Chandra Prakash Jaiswal ibonise ukuthi izinga lokuphumula okuphumelela kakhulu ingatholakala nge-intelligent system design ngaphandle kokufaka i-capital investment e-physical automation equipment, ibonise ubuchwepheshe wayo ekuthuthukiseni izindleko ze-high

Ukubuyekezwa kwangaphambili, imiphumela yeprojekthi inesiphumo esikhulu kwebhizinisi lokuthengisa, ikakhulukazi izinsizakalo eziphezulu zokusebenza. I-Dr. Chandra Prakash Jaiswal model ye-GTIN-driven automation inikeza iziphakamiso zangaphambili nge isampula esifanele yokunciphisa izinhlelo ezihambelana nokugcina ukucubungula okuhle. Izindlela zayo ezintsha zokusungula ukuhlanganiswa kwekhompyutha kanye nenkqubo yokusebenza zokusebenza zihlanganisa izindlela ezintsha zebhizinisi, zihlanganisa izimo ezintsha zokusebenza ngaphakathi izimo zokuthengisa. Le nkqubo yakhelwe isikhokelo sokubuyekezwa kwe-optimization ye-distribution center emhlabeni wonke i-retail log

Ukukhishwa kwe-re-labeling engatholakali ngokuvumelana nezidingo ze-partners retail, u-Dr. Chandra Prakash Jaiswal waqinisekisa ukuthi izinga lokusebenza eziyinhloko zingatholakala ngaphandle kokuthintela ukuhlangabezana ne-supply chain integrity. Lolu hlobo lokuphumula linikezela isibonelo esikhulu sokuthuthukiswa kwe-distribution optimization izinhlelo kanye nokukhuthaza ukuthuthukiswa okuqhubekayo kwama-methodology ye-fulfillment automation. Izindaba zebhizinisi zihlanganisa indlela njengomdlavu lwe-distribution centers ezinikezela ukuhlanganisa ukusebenza nge-compliance emkhakheni elandelayo.

I-Project ibonise izinzuzo ezingenalutho zokusebenza ngokulandelana nokwakha isisekelo sokuphumula okuqhubekayo. Ngokwenza i-intelligence ye-GTIN njenge-component core ye-ecosystem ye-fulfillment, u-Dr. Chandra Prakash Jaiswal ivumela i-pipeline ye-upgrade ye-future eyenza i-framework elandelayo. I-team yayo iye yakhelwe izinzuzo eziningana zokusebenza ze-technology, kuhlanganise ukuhlanganiswa nezinkqubo ze-computer vision ezidlulayo yokulawula ikhwalithi ngexesha le-picking. Umphumela wayo wokuphumula kwe-inventory automation kanye nokuphumula kwezinhlobonhlobo ze-system ngaphandle kokuphumula ukusebenza okuqhubekayo

About Chandra Prakash Jaiswal

U-Dr. Chandra Prakash Jaiswal uye i-Bachelor's degree ku-Computer Science and Engineering, i-MBA, kanye ne-PhD ku-AI ne-Data Science kusuka ku-North Carolina A&T State University e-Greensboro, e-USA. Ngaphezulu kweminyaka engu-18 yokufinyelela kwinkqubo yokuthengisa, u-Analyst ye-Distribution System owenziwe ekuphumelela ku-integrating ubuchwepheshe eziphambili afana ne-AI, i-Computer Vision, ne-Robotics ukuze ukunciphise ukusebenza kwe-supply chain.

Ukubuyekezwa kwe-Robotics, uDkt. Chandra Prakash Jaiswal uye wahlanganisa inqubo ze-supply chain, ukwandisa ukusebenza okuqinile, futhi wahlanganisa njenge-innovator enhle ye-supply chain kanye ne-autonomous systems.

