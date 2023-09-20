Zeeve 与印度区块链联盟合作推动区块链的采用

Zeeve 确保遵守即使是最严格的行业（例如金融行业）所要求的所有标准数据隐私和安全实践。





领先的区块链基础设施即服务 ( IaaS ) 平台 Zeeve 宣布与印度区块链联盟 (IBA) 建立战略合作伙伴关系。此次合作旨在加速印度次大陆区块链的传播和采用，并通过多项举措为政府、大学和各种企业的区块链基础设施做出贡献。





Zeeve 凭借其无代码、即插即用基础设施，通过提供对 40 多个公共、许可型和特定于应用程序的区块链协议的专用节点基础设施和 RPC API 的访问，帮助企业利用区块链。作为一家符合 ISO、SOC2 TypeII 和 GDPR 标准的公司，Zeeve 确保遵守金融等最严格行业所需的所有标准数据隐私和安全实践。





另一方面，成立于 2018 年的印度区块链联盟（IBA）是一个非营利组织，致力于促进区块链和分布式账本技术（DLT）的循证采用。其联盟由专家、学者、区块链工程师、风险投资家和致力于将印度转变为全球区块链目的地的远见者组成的多元化网络组成。





Zeeve 联合创始人兼首席执行官 Ravi Chamria 博士表示：“我们很高兴与印度区块链联盟一起踏上这一旅程。” “这种合作与我们致力于让区块链跨行业易于访问和理解的承诺相呼应。作为 IBA 的基础设施合作伙伴，Zeeve 将为印度各地的企业和政府提供无代码 web3 基础设施。我们还将配合 IBA 在各大学建立卓越中心的倡议，提供区块链基础设施作为创新和发展的沙箱。我们坚信，我们的共同努力将加快区块链的采用，推动印度区块链初创企业的业务大幅增长。”





沙盒计划和 COE 将为区块链的采用提供实用的接触点。这些沙箱旨在模拟现实环境，利益相关者可以在其中无风险地试验区块链和分布式账本技术。同时，卓越中心将传播先进知识、培育创新理念，帮助培养新一代区块链专业人才。





印度区块链联盟创始人 Raj Kapoor 表示：“我们印度区块链联盟认为这种合作伙伴关系对于我们主流区块链采用的愿景至关重要。” “作为端到端生态系统的催化剂，IBA 喜欢与那些通过产品和服务的质量和解决方案体现出工作热情的人合作，好消息是，通过 Zeeve，我们现在可以迈向我们的集体生态系统共同成长的愿景。通过今天的宣布，两家行业领导者将携手合作，提供跨垂直领域的世界级能力。”





印度的区块链和 Web3 创新预计将在未来十年内将数字资产经济的价值推至超过 2000 亿美元，为我们的 GDP 贡献超过 1 万亿美元。 Zeeve 和 IBA 等负责任的参与者的此类联合举措无疑将有助于轻松实现这些令人印象深刻的数字。





这个故事是由 Zeeve 在 HackerNoon 的 Business As An Author 计划下发布的。在此处了解有关该计划的更多信息：https: //business.hackernoon.com/brand-as-author



