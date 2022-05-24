Web3 中的营销类似于在不同规则的外国

我们采访了在 web 3 中导航营销世界的真实人物

Web 3 与 Web 2 有很大的不同。事实上，在我们继续之前，让我们刷新一下我们的定义。 Web 1 是只读的（想想静态网站和电子商务的开端）。Web 2 是可读写的（想想社交媒体和科技巨头收集的所有可爱、昂贵的数据。）Web 3 是可读的，写作和拥有或控制（为人民思考，为人民思考。）

因此，Web 3 中的营销非常不同也就不足为奇了，因此我们与处理这些问题的真实人员进行了交谈，并提出了有趣的见解和创新实践。

资产支持的本地稳定币

Sherry Jiang是 BlueJay Finance 的联合创始人兼首席执行官，BlueJay Finance 是一种用于多币种稳定币的资本高效协议，作为未来货币架构的基础层。在加入快速发展的 Web 3 世界之前，Jiang 曾在 Google 担任产品经理，因此非常了解两个世界之间的差异。

“Web 3 更多的是关于草根和社区。 Web 2 可能带来了从 Web 1 的单向流量发展而来的社交媒体，但 Web 3 将公司置于公众的视野中，”江说。

“作为 CEO，我与 Discord 和 Twitter 的人互动并认识他们。这不会发生在任何其他领域。”

蒋也意识到教育营销在这里也更为重要。她将通过电话订购出租车与使用优步预订相同的服务进行了比较。

“这并没有那么大的跳跃。但开始谈论稳定币和 DeFi 以及复杂的风险评估，这是一个完全不同的空间。”

虽然江认识她所在社区的许多人，但由于社区中的 KYC 很少，而且很多人使用昵称，她对自己的漏斗一无所知。

“我不知道生命周期、人们在这里多久、他们来自哪里以及他们进行了哪些交易。我只是无法跟踪数据，因此需要大量猜测，这具有挑战性。”

同时，缺乏数据意味着很难衡量成功。

“我们只是不知道我们的客户获取成本，或者这些成本是否物有所值，”Jiang 说。

需要社区继续前进

C haru Sethi是 Polkadot 项目 Unique Network 的 CMO。 Unique 成功赢得了Polkadot内的两次平行链拍卖

和 Kusama 生态系统。这些拍卖允许项目

迁移到测试网和主网，只有在社区的支持下才有可能。在不到一年的时间里，Unique 在超过 30,000 名社区成员的支持下击败了竞争对手。

Sethi 说：“我了解到，与我们作为专业人士所体验和交付的 web 2.0 营销相比，责任和利益是 web 3.0 营销非常不同的两个要素。”

Sethi 认为营销领导者不是对品牌负责，而是对作为他们最大营销引擎的社区负责。

“我们需要确保支持者和早期社区成员感到自信，并充分了解我们的战略、内容和更新。我们依靠它们来推动对 Web 3.0 成功至关重要的网络效应。

“他们对营销指标如此重要的原因是因为社区成员要么是代币持有者，要么是他们未来的目标。他们是设计上的利益相关者，因此您可以假设他们希望您成功，就像您希望实现您的愿景一样。他们以时间和金钱的形式对你的投资需要你以代币价格、项目公告和愿景进展的形式不断地验证。

“最成功的营销活动将是那些将这两个元素放在规划和执行的前沿和中心的活动，”Sethi 说。

Silta Finance 营销主管Laura Tuppurainen也证实社区是 Web 3 的核心。

“Web 3 营销是关于我们如何围绕我们的项目创建一个真实、参与、安全的社区，并以社区可以与之相关的方式谈论我们的项目。随着围绕它的项目和社区的发展，这些人将成为您品牌的代言人。作为一个

营销领导者，你在那里为该品牌的飞扬奠定了基础。”

Tuppurainen 将 Web 3 空间视为一个真正令人兴奋的工作空间，分布式团队和去中心化带来了广泛的

可以利用的观点和技能。

“这是快节奏的——当你在每个时区都有人时，总会有人醒着。我很高兴看到科技营销空间

将继续随着社区通过去中心化自治组织 (DAO) 运行项目而发展，”她说。

Ipshita Kumar是 Hype Partners 的 NFT 主管和行业领导者，帮助将品牌成功推向元界。 Kumar 以拥有帮助品牌在 Web3 中获胜所需的 EQ 和 IQ 的完美平衡而自豪，并热衷于让每个人都可以使用它。





“作为我在 Hype 日常工作的一部分，我帮助品牌和 web3 公司在市场上启动他们的 NFT 项目。同时，借助 Lemonade，我们为希望通过与其他创作者合作推出 Web 3 社区的创作者构建产品。硬币的两面都是品牌和创造者——关键是就如何有效地将项目的愿景和目标传达给社区提供建议。

前往社区

去年，a16z 发布了一个有趣的流行营销策略——Go To Market，它现在正在慢慢演变为 GoTo 社区。

“随着社区成为新的护城河，问题围绕着你如何每天有效地与你的社区沟通（而不是市场）？”她说。

Hype 的创始人 Jake Stott 在推特上表示，90% 的社区建设都是交流，此外，如果你沟通得很好，你的社区就会为你推销你的产品。就是这么简单。您无需吸收广告费用，只需聘请顶级影响者。

那么这如何转化为行动呢？

“通过每天出现在不同的渠道上，你正在建立社区，让他们感受到你成长的一部分。 Web 3 领域有一些成功案例，创始人在谷歌文档中上传了他们的白皮书，并给出了他们的整个 Discord

社区评论访问以获取他们的意见。虽然大多数创始人会回避这样的事情，但它通常很小

像这样的举措让社区感到特别和参与

足够去那里为你推销。请记住，建立一个稳固的社区需要时间，”库马尔说。

POAP很受欢迎

然而，这并不全是艰苦的工作和挑战。用于参加 BueJay Finance AMA 的 NFT 等新产品取得了巨大成功。江使用 POAP 或出勤证明协议来铸造独特的徽章。

“我们的社区为他们疯狂，即使他们没有实际价值——但这是一件有趣的事情，”江说。

与社区互动的另一种方式是通过创新营销。区块链守护者的首席商务官William DeAth反思了如何解释高度技术性的问题需要一个……漫画。

“借助 GBC.AI，我们可以创建分叉、创建测试网，并基本上对这些区块链进行压力测试。我们使用我们的人工智能和神经处理来研究数百万种攻击区块链的方法，并从那里构建可以预先解决任何潜在问题的产品和解决方案。

“然后我们可以为我们的客户提供一个从一开始就融入了人工智能的区块链。”

这就是 GBC.AI 所做的简单版本，但它仍然缺乏影响力，因此 DeAth 决定寻找其他方法来简单而有力地传达他的信息。

结果，DeAth 决定转向视觉传达，并直接进入漫画领域。他聘请了 Corporate Comics 并告诉他们他的愿景，并询问他们是否可以将其转换为漫画。

“我们举行了多次会议，我解释了我们的愿景 - 包括金鱼在内的古怪部分 - 就像 Generative Art 一样，我们制作了我们的第一部漫画 - 见下文。”

DeAth 习惯于分享一个套牌来向潜在投资者解释 GBC.AI。然而，一旦第一条被签署，他就与朋友分享以了解他的反应。这比预期的要好。朋友说：“哇——我会投资那家公司！”

DeAth 对连环漫画非常满意，现在他已经拥有了其中三部——正在朝着完整的漫画方向发展。他觉得沟通好像绕了一圈。

“穴居人蚀刻在洞穴墙壁上，随着时间的推移，我们发现了语言和文字。但有时一张图可以画出一千个字。此外，漫画是一种非常快速的方式，可以用简单的轮廓和几句话来传达潜在的复杂想法和细微差别。

“这是非常 web3 的，”他说。 “这是我的视觉电梯宣传。”

但是，虽然漫画说得很多，但它并没有解释金鱼的笑话——为此我们需要文字。

在谈论区块链时，人们通常将它们视为非常严格的结构，但这并不十分准确。 DeAth 的一位同事开始将区块链比作金鱼缸。

“金鱼缸看起来固定；有玻璃墙、水、鱼。但是事情可能会发生变化，例如水的温度，或者您可能需要更多的水。或者如果鱼死了，必须换掉怎么办。或者，如果外面的温度发生变化，玻璃上是否会出现裂缝，”GBC.AI 开发人员解释说？

对于 GBC.AI，这就是人工智能和机器学习的用武之地——它可以是主动的，也可以是被动的。于是有了金鱼的想法。

市场营销再也不会一样了，除非你有金鱼的记忆，然后你永远不会注意到。

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