Upwork TIME 2022 年最具影响力 100 家公司的命名争议





据《时代》杂志报道，Upwork 是 2022 年最具影响力的 100 家公司之一。





恭喜！赞！感人的！





老实说，我认为时代杂志是关于人的，而不是公司。当有人提到公司名单时，我会想到福布斯，而不是时代杂志。你知道，TIME 的“年度人物”的东西。但我知道什么？





在大辞职中，数以百万计的工人逃离了他们的工作以寻求灵活性和代理权。 Upwork 是一个在线市场，可以将客户与自由职业者联系起来（收费），它正在帮助这些工人发现新的机会，并为雇主提供寻找人才的途径。该公司最近为招聘表双方的用户推出了新功能，包括项目目录（列出了具有定义范围和费率的预先打包的机会）和人才侦察员（为招聘经理和人力资源管理申请人的精华）。 Upwork 现在拥有近 800,000 名客户，同比增长 22%。





如果 TIME 使用“流行病”而不是“大辞职”，那么这个“为什么”段落会更有意义。但没关系。我可以忍受这一点。





而且，就像 Ricky Gervais 一样，我应该离开它。

不，我没有。





我将给你五个为什么这个命名是有争议的原因，而不是击掌 Upwork。

原因 #1 - 增加客户的支付处理费用





Upwork 在其网站上宣布，该公司正在提供一项整合 Upwork Basic 和 Upwork Plus 的新计划。现在称为客户市场计划，Upwork 将向客户收取每笔交易 5% 的费用（如果使用支票账户，则为 3%），而不是支付订阅费和手续费。 Upwork 的 ACH 费用过去收取 0% 的费用，但现在收取 3% 的费用。过去信用卡收费是 3%，现在是 5%。









是的，我想了解更多，因为我不明白。









是的，我想看看我是否符合条件，因为我想少付钱。









因此，当“数百万工人为了寻求灵活性而逃离工作岗位”时，最大、最成功的远程工作平台正在为客户增加支付处理费。新客户“同比增长 22%”的决定背后的商业逻辑是什么？













原因 #2 - 为自由职业者增加项目提案





Upwork 让自由职业者付费玩游戏已经三年了。我在 Hacker Noon: A Farewell To FREE Upwork Connects 上写过这件事——珍惜你的自由职业者时刻。我不敢相信我会引用自己的话。





如果您在该平台将费用翻倍后决定继续使用 Upwork，那对您有好处。如果这个连接的东西是你仍然可以忍受的东西，那么你就是一个真正的赢家。没有任何剩余 Upwork 可以向您收取更改费用。





哦，是的，有！如何让 Upwork 自由职业者在过去免费的“连接”上花费更多？













你不必这样做。您是一位自信且经验丰富的 Upwork 自由职业者，拥有令人印象深刻的作品集，并且知道如何提交成功的提案。为什么要浪费您宝贵的联系来提升您的提案？你闪亮的评论和完美的工作记录足以脱颖而出。正确的？









蓝色闪电？什么？！





这是它的样子。这是 Upwork 在其网站“提升您的提案”页面上共享的一个示例，因此我的自由职业者伙伴们会被兴奋和理解的闪电击中。









提升意味着 - 雇用！ “这位自由职业者在这份工作上花了更多的钱来获得关注。”哇！！金钱会谈和 Upwork 自由职业者走。





原因 #3 - 留下未解决的虚假项目和诈骗问题





我也写过这个问题。我用一篇后续文章报道了官方 Upwork 的反应。





这是我在写这个故事时制作的截图。这是今天在 Reddit 上 Upwork 子中的顶级帖子：





两年后，自从我发表了关于这个问题的第一篇文章（同一个月 - 哦，多么巧合！），Upwork 社区仍然在讨论它。

世界上最具影响力的公司之一。









原因 #4 - 纳斯达克股票代码：UPWK





你可以影响生活中的很多事情，但股市不在其中。就是这样。









原因 #5 - 禁止来自俄罗斯和白俄罗斯的自由职业者





我不会分享 Upwork 社区和 Reddit 上关于 Upwork 决定的讨论截图。它们读起来太痛苦了，充满了石南花和苦涩。





如果我错了，请随时纠正我，但自由职业者一直是全世界任何社会中最进步、支持民主、反战和反建制的部分。禁止寡头和自由职业者不是一回事，在这个或任何其他平行宇宙中永远不会产生相同的影响。





TIME之后的时间





以下是 2022 年 TIME100 最具影响力公司的完整名单：先驱者、巨人、领导者、创新者和颠覆者。我找不到 Tesla 或 SpaceX，但可以肯定的是，我在 Titans 中看到了 Meta，在 Leaders 中看到了 Upwork，在 Disruptors 中看到了 TikTok。





“Upwork 和我们的整个全球团队很荣幸被列入 TIME100 最具影响力公司名单，”Upwork 总裁兼首席执行官 Hayden Brown 说。 “在过去的几年里，我们经历了工作完成方式的结构性转变——一种没有放缓迹象的工作觉醒。从大辞职到对劳动力灵活性的更大需求，公司和专业人士都在发展并寻求新的工作模式。这就是为什么我们将继续创新世界工作市场，重新构想所有人的工作。”

继续努力，加油！