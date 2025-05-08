Tesseral筹集了330万美元的种子,为B2B软件带来开源Auth





随着人工智能压缩B2B软件开发生命周期,更多的应用程序比以往任何时候都进入市场,但商业买家不会削减安全方面的角落。像SAML、SCIM和基于角色的访问控制等企业级标准不再适合这些客户,它们是他们的期望。





进入 Tesseral 该初创公司今天从隐私中获得了330万美元的种子融资,以减轻开发者肩负的负担,该位于旧金山的初创公司正在为B2B软件构建开源身份验证基础设施,以使“默认安全”成为新的基线。





“对于未来十年将影响SaaS行业的所有变化,身份验证无处不在,快速发展的团队无法负担时间和能源建设内部解决方案,”Tesseral联合创始人兼首席执行官Ned O’Leary解释说,“Tesseral为初创企业提供了安全、生产级的基础设施,快速实施,易于维护和安全。





联合创始人Ned O’Leary和Ulysse Carion在Gem工作时相遇,在那里他们共同热衷于解决大多数人试图避免的问题。Ned之前曾在BCG工作,专注于M&A和企业战略。 $3.2B 收购 由 Twilio 在推出的Tesseral之前,这对建造了 ,一个开源 SAML auth 工具,早期采用者如Gumloop,GovAI和RunReveal使用。





Tesseral拥有一组早期投资者,包括Y Combinator的管理合作伙伴Dalton Caldwell;Y Combinator的联合创始人Jessica Livingston和Paul Graham;Segment的联合创始人兼前首席技术官Calvin French-Owen;Gem的联合创始人Steve Bartel和Nick Bushak;以及Stairwell的创始人Mike Wiacek。





“每个人都需要auth,但它仍然令人惊讶地痛苦,”Caldwell说,“Ned和Ulysse建立了一些优雅的东西,开发人员实际上想要使用 - 这很少见。





有了新的资金,Tesseral正在扩展其开源平台,为开发人员提供灵活性和高增长的公司提供他们需要自信地建立的企业级能力。



