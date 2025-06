Tesseralは、オープンソースのAuthをB2Bソフトウェアに提供するために330万ドルの種を集めています。

AI が B2B ソフトウェア開発のライフサイクルを圧縮するにつれて、これまで以上に多くのアプリが市場に登場していますが、ビジネス 購入者はセキュリティの角を切り落としません。SAML、SCIM、およびロールベースのアクセス制御などのエンタープライズクラスの標準は、これらの顧客にとってはもはや好ましいものではありません。





入る テセラル サンフランシスコに拠点を置くスタートアップは、B2Bソフトウェアのオープンソース認証インフラストラクチャを構築し、「セキュリティー・バイ・デフォルト」を新しいベースラインにします。





「今後10年間でSaaS業界に影響を与えるすべての変化のために、認証はどこにも行きませんし、急速に動くチームは、時間とエネルギーを消費し、内部のソリューションを構築することはできません」とTesseralの共同創設者兼CEOであるNed O'Leary氏は説明しました。





Co-founders Ned O’Leary and Ulysse Carion met while working at Gem, where they bonded over a shared enthusiasm for solving problems most people try to avoid. Ned previously worked at BCG, specializing in M&A and corporate strategy. Ulysse, a veteran security engineer, led identity efforts, including SSO, permissions, and audit logging, at Segment through its $3.2B Twilioの買収 Tesseralを立ち上げる前に、カップルは サラリーマン , オープンソースの SAML auth ツールは、Gumloop、GovAI、RunReveal などの初期の採用者によって使用されています。





Tesseralは、Y Combinatorの経営パートナーであるDalton Caldwell、Y Combinatorの共同創設者であるJessica LivingstonとPaul Graham、Calvin French-Owen、Segmentの共同創設者兼元CEO、Steve BartelとNick Bushak、Gemの共同創設者、およびMike Wiacek、Stairwellの創設者を含む、初期段階の投資家を数えています。





「誰もがauthを必要としているが、それは驚くほど痛ましいことだ」とCaldwell氏は述べた。「NedとUlysseは、開発者が実際に使用することを望むエレガントなものを作り出した。





新しい資本を手に入れながら、Tesseralはオープンソースプラットフォームを拡大し、開発者に柔軟性と高成長企業に、自信を持って構築するために必要なエンタープライズクラスの能力を提供しています。