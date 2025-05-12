Stop Looking At Other Resume Guides: This Is The Only One You'll Ever Need

A hiring manager’s no-BS playbook for writing a resume that actually works.

上个月,我收到了三本简历,来自一个男友、一个表弟和一个朋友,我想帮忙,我喜欢帮忙,但读这本书感觉像是作业,不是因为他们不聪明,而是因为文件感觉很密集,混乱,难以忘记。





这就是当它击中了我:this is not just a content problem. It’s a design problem, too.





我们被训练写简历,如法律转录:线性,正式,可忘记。我们被告知为ATS写作。





但这里是真相:即使你的简历通过了ATS过滤器,它仍然必须超越我。And I’m rooting for you! I want to see your potential.但是,如果我,一个关心的人,无法通过它......想象一个没有背景的招聘经理,还有十个窗格打开。





如果你的简历不容易说是,它已经是一个不。

如果你的简历不容易说是,它已经是一个不。

你的简历有一个任务:把注意力转化为机遇。

把它当成一个产品,一个有三个部分:















最好的简历不仅仅是写的,它们是设计,编辑和执行的。





最好的简历不仅仅是写的,它们是设计,编辑和执行的。

支柱一:像产品一样思考

你的简历不是你过去的反映,它是一种将你带到未来的工具。





所以请把它当成产品,产品有用户、结果、定位和转换目标。

Your user is the hiring manager.

The outcome is an interview.

Your positioning is how you show that you’re the best fit without needing a second glance.



所以,你开始处理你的简历,回答这些:

我在追逐什么样的角色?

我想被雇用做什么,而不仅仅是清单?

我想要尖叫什么样的力量,即使在滑雪中?





如果你对“你在寻找什么?”的答案是“更好的薪水”,请停止。





付款不是一个脚步,这是一个副作用。

付款不是一个脚步,这是一个副作用。





你应用于成长要建设新事物两水平上升两领导您的简历需要reflect that ambition,不要像没有脊椎的形状更换器一样追逐每一个工作描述。





清晰地说,在为什么,谁,和接下来的什么甚至在你写作之前什么是.

支柱2:吸引注意力的设计

设计不是从字体开始,它始于尊重。Respect for the reader’s time尊重人类如何处理视觉信息,尊重你的简历不是唯一一个在堆栈里。





这里是真正重要的:

1、布局

使用兩個列. 是的,沒事的. ATS 會存活下去. 讓我們停止堅持到 2012 年,你的讀者會感謝你。





这里有一个技巧:把experience和education一些雇佣经理(像我一样)关心经验。奇怪的被教育困惑!不要问我为什么!我没有得到它。总的来说但是,这是你的时间来让学生贷款债务计数! 有了这个,你可以为两者服务。

二、等级

你想让我先看到什么?你的名字,你的头衔,你的公司,你的影响? 酷。 使这些视觉上更大。 字体大小. 勇敢. 但停止喊一切。





Your name and section headers are non-negotiables.ATS需要他们,所以我。





等级不仅仅是美学的,它是strategic例如:

如果您在同一家公司内晋升,请突出角色。

如果您曾在顶级品牌(MANG?Big 4?)工作过,请突出公司,让这些公司为您工作!





选择你的故事中重要的是什么,并让它引导。

3、空间

Whitespace不是浪费的空间,它是帮助休息的土地。如果你的简历看起来像一个密集的文本墙,我已经走了。

四、接近

日期应该靠近工作标题,我不能告诉你,当你的工作在左边时,这会让我多么烦恼,然后,日期都在右边!一起去的东西需要在一起。

5、颜色

使用一个口音颜色,反映你是谁......节约地。你的名字,标题,也许公司。颜色 = 签名。





你的简历不是一个品牌指南文件,但它是一个信号. 颜色是说你是谁之前我读过一句话最快的方式之一。





你可以包括一些像:

马龙 → 自信,扎根,有思维

蓝色 → 可靠,平静,面向细节

橙色 → 勇敢,创意,倡导者

绿色 → 新鲜,适应性,使命驱动

黄色(不突出黄色) → 乐观,温暖,高能量

红色 → 坚定、决定性、强有力的存在

只有灰色/黑色 → 保留,经典,按规则演奏(这可能正是原因)

第6章 为了滑雪

人们不读简历,他们扫描,让他们找到信号变得容易,所以,让那些立场大胆,让影响大胆,任何不能和不应该错过的东西都应该大胆。

设计 Micro-Tips 部分

如果你想你的简历读得很好,请不要让我修复这些。

孤儿词:如果一个孤独的词坐在下一个行上,请修复它。

字体犯罪:选择一个字体家族. 坚持它. 如果需要,使用字体变异。 补充字体也很好,但它们必须在一起。

对齐倾斜:如果你的子弹不对齐,也不是你的信息。

白空间的河流:通过合理的文本垂直运行的大差距? 停止! 随时排列。

短信间隔:不要考虑它!





These are design signals. And they’re telling me whether or not to trust your attention to detail before I’ve even hit your experience.你想展示你的UI / UX技能作为一个PM?这就是你从起步的方式!

支柱三:内容实际上说出某些东西

设计让我停下来,内容让我留下来,叙事让我记住。





以下是如何实际写一份值得阅读的简历:

页数 = 1

作为一名招聘经理,我将在6秒内退出,也许10如果我慷慨的话。所以,超过1页的任何东西都不会做到这一点。我会把它当作“这个孩子不知道如何编辑”。没有那么,编辑它。

2、每一颗子弹都需要一份工作。

每个子弹需要做不同的工作. 停止重复相同的句子用新的词汇. 它读起来就像你没有什么可说的,我假设你做了。

3、从行动开始,从证据结束。

□Bad: 通过团队进行LED同步

□Better带有跨功能同步,可将QA时间缩短40%,并减少发射延迟

4、信号 = 信号

无论什么是第一个,我认为你最珍惜的东西,不要把你最强大的工作埋在页面上的一半。

5、告诉我公司在做什么

如果你的简历说“谷歌”,很酷,但你在Gmail上工作了吗?YouTube?月光片?





每个公司的一个背景线会带来一个世界的区别。

每个公司的一个背景线会带来一个世界的区别。





例子:

“Meta | Product Manager, Ads Monetization Platform”

“Seed-stage startup | First designer on a logistics app for small retailers”



它有助于我理解孩子你所做的工作,你类型你所在的团队,以及你是否已经解决了与我需要相关的问题。

不谈判的我会为你而战。

没有照片:偏见是真实的,我不在乎你有多热,你的脸不是资格,把它放在页面上。

没有公司位置:除非你所做的工作很重要,那只是浪费空间。

你的介绍中没有小说:你的总结应该是2～3行,无语法,人性化,不是宣言,不是口语沙拉,绝对不是子弹形式。

技能部分:按宗旨排序:订购事项. 始终. 设计师 → 领导设计工具和方法. 工程背景的PMs → 领导产品技能。

没有技能圈:Excel中的“4 out of 5”甚至意味着什么? 您可以格式化表? 使用宏? 没有标准。

没有浮动工具列表,Figma、Excel、Jira......好吧,但是他们怎么样?如果你列出一个工具,显示它是如何使用的,或者把它放在技能部分中,你正在谈论设计或分析,或者用户故事!

奖金:如果你是职业生涯早期,中转,或继续焦虑

你不需要堆积的工作历史来写一个伟大的简历。

1、添加项目部分

特别是如果你在高中或做一个转变,这就是你证明的相关性的方式。

使用现实世界问题

展示你的角色、决策和影响力

如果您链接到工作(组合,GitHub等)





Internships count也是。Side projects把他们叫做他们是什么,不要埋葬标题,绝对不要把这当作一种体验,我会打你,我指的是!

2、表明你可以合作

你不是作为副总裁加入的,你是作为PM1,APM或设计师加入的,我要找什么?有人能够协作,收集反馈和船舶功能。使用这样的词语:“与跨功能团队合作......”“与设计合作,在线程上迭代......”“与工程师一起工作,以扩展MVP功能......”这表明你准备好滚动。

最后的想法

你的简历不仅仅是一个文件,它是一个产品,它不是关于你所做的一切,它是关于让某人想知道更多。





真相呢?

你不是因为你的过去而被雇佣,而是因为你清楚地让别人相信你的未来。

你不是因为你的过去而被雇佣,而是因为你清楚地让别人相信你的未来。





最好的简历不是列表,它们是听证会,让你的那个人得到回报。