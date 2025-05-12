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Stop Looking At Other Resume Guides: This Is The Only One You'll Ever Need

经过 Aishwarya7m2025/05/12
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太長; 讀書

I share a practical, no-nonsense approach to writing a resume that actually works. Instead of treating it like a legal transcript, I approach it like a product—clear, well-designed, and focused on outcomes. I cover how to define what you’re aiming for, design a layout that’s easy to scan, and write content that shows impact, not just responsibilities. If you want hiring managers to stay on your resume longer than six seconds, this is the guide for you.
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A hiring manager’s no-BS playbook for writing a resume that actually works.

上个月,我收到了三本简历,来自一个男友、一个表弟和一个朋友,我想帮忙,我喜欢帮忙,但读这本书感觉像是作业,不是因为他们不聪明,而是因为文件感觉很密集,混乱,难以忘记。


这就是当它击中了我:this is not just a content problem. It’s a design problem, too.


我们被训练写简历,如法律转录:线性,正式,可忘记。我们被告知为ATS写作。


但这里是真相:即使你的简历通过了ATS过滤器,它仍然必须超越我。And I’m rooting for you! I want to see your potential.但是,如果我,一个关心的人,无法通过它......想象一个没有背景的招聘经理,还有十个窗格打开。


如果你的简历不容易说是,它已经是一个不。

如果你的简历不容易说是,它已经是一个不。

你的简历有一个任务:把注意力转化为机遇。

把它当成一个产品,一个有三个部分:





最好的简历不仅仅是写的,它们是设计,编辑和执行的。


最好的简历不仅仅是写的,它们是设计,编辑和执行的。

支柱一:像产品一样思考

你的简历不是你过去的反映,它是一种将你带到未来的工具。


所以请把它当成产品,产品有用户、结果、定位和转换目标。

  • Your user is the hiring manager.

  • The outcome is an interview.

  • Your positioning is how you show that you’re the best fit without needing a second glance.


所以,你开始处理你的简历,回答这些:

  • 我在追逐什么样的角色?
  • 我想被雇用做什么,而不仅仅是清单?
  • 我想要尖叫什么样的力量,即使在滑雪中?


如果你对“你在寻找什么?”的答案是“更好的薪水”,请停止。


付款不是一个脚步,这是一个副作用。

付款不是一个脚步,这是一个副作用。


你应用于成长要建设新事物水平上升领导您的简历需要reflect that ambition,不要像没有脊椎的形状更换器一样追逐每一个工作描述。


清晰地说,在为什么,,和接下来的什么甚至在你写作之前什么是.

支柱2:吸引注意力的设计

设计不是从字体开始,它始于尊重。Respect for the reader’s time尊重人类如何处理视觉信息,尊重你的简历不是唯一一个在堆栈里。


这里是真正重要的:

1、布局

使用兩個列. 是的,沒事的. ATS 會存活下去. 讓我們停止堅持到 2012 年,你的讀者會感謝你。


这里有一个技巧:把experienceeducation一些雇佣经理(像我一样)关心经验。奇怪的被教育困惑!不要问我为什么!我没有得到它。总的来说但是,这是你的时间来让学生贷款债务计数! 有了这个,你可以为两者服务。

二、等级

你想让我先看到什么?你的名字,你的头衔,你的公司,你的影响? 酷。 使这些视觉上更大。 字体大小. 勇敢. 但停止喊一切。


Your name and section headers are non-negotiables.ATS需要他们,所以我。


等级不仅仅是美学的,它是strategic例如:

  • 如果您在同一家公司内晋升,请突出角色。
  • 如果您曾在顶级品牌(MANG?Big 4?)工作过,请突出公司,让这些公司为您工作!


选择你的故事中重要的是什么,并让它引导。

3、空间

Whitespace不是浪费的空间,它是帮助休息的土地。如果你的简历看起来像一个密集的文本墙,我已经走了。

四、接近

日期应该靠近工作标题,我不能告诉你,当你的工作在左边时,这会让我多么烦恼,然后,日期都在右边!一起去的东西需要在一起。

5、颜色

使用一个口音颜色,反映你是谁......节约地。你的名字,标题,也许公司。颜色 = 签名。


你的简历不是一个品牌指南文件,但它是一个信号. 颜色是说你是谁之前我读过一句话最快的方式之一。


你可以包括一些像:

  • 马龙 → 自信,扎根,有思维
  • 蓝色 → 可靠,平静,面向细节
  • 橙色 → 勇敢,创意,倡导者
  • 绿色 → 新鲜,适应性,使命驱动
  • 黄色(不突出黄色) → 乐观,温暖,高能量
  • 红色 → 坚定、决定性、强有力的存在
  • 只有灰色/黑色 → 保留,经典,按规则演奏(这可能正是原因)

第6章 为了滑雪

人们不读简历,他们扫描,让他们找到信号变得容易,所以,让那些立场大胆,让影响大胆,任何不能和不应该错过的东西都应该大胆。

设计 Micro-Tips 部分

如果你想你的简历读得很好,请不要让我修复这些。

  • 孤儿词:如果一个孤独的词坐在下一个行上,请修复它。
  • 字体犯罪:选择一个字体家族. 坚持它. 如果需要,使用字体变异。 补充字体也很好,但它们必须在一起。
  • 对齐倾斜:如果你的子弹不对齐,也不是你的信息。
  • 白空间的河流:通过合理的文本垂直运行的大差距? 停止! 随时排列。
  • 短信间隔:不要考虑它!


These are design signals. And they’re telling me whether or not to trust your attention to detail before I’ve even hit your experience.你想展示你的UI / UX技能作为一个PM?这就是你从起步的方式!

支柱三:内容实际上说出某些东西

设计让我停下来,内容让我留下来,叙事让我记住。


以下是如何实际写一份值得阅读的简历:

页数 = 1

作为一名招聘经理,我将在6秒内退出,也许10如果我慷慨的话。所以,超过1页的任何东西都不会做到这一点。我会把它当作“这个孩子不知道如何编辑”。没有那么,编辑它。

没有

2、每一颗子弹都需要一份工作。

每个子弹需要做不同的工作. 停止重复相同的句子用新的词汇. 它读起来就像你没有什么可说的,我假设你做了。

3、从行动开始,从证据结束。

Bad: 通过团队进行LED同步

Better带有跨功能同步,可将QA时间缩短40%,并减少发射延迟

4、信号 = 信号

无论什么是第一个,我认为你最珍惜的东西,不要把你最强大的工作埋在页面上的一半。

5、告诉我公司在做什么

如果你的简历说“谷歌”,很酷,但你在Gmail上工作了吗?YouTube?月光片?


每个公司的一个背景线会带来一个世界的区别。

每个公司的一个背景线会带来一个世界的区别。


例子:

  • “Meta | Product Manager, Ads Monetization Platform”

  • “Seed-stage startup | First designer on a logistics app for small retailers”


它有助于我理解孩子你所做的工作,你类型你所在的团队,以及你是否已经解决了与我需要相关的问题。

不谈判的我会为你而战。

  • 没有照片:偏见是真实的,我不在乎你有多热,你的脸不是资格,把它放在页面上。
  • 没有公司位置:除非你所做的工作很重要,那只是浪费空间。
  • 你的介绍中没有小说:你的总结应该是2～3行,无语法,人性化,不是宣言,不是口语沙拉,绝对不是子弹形式。
  • 技能部分:按宗旨排序:订购事项. 始终. 设计师 → 领导设计工具和方法. 工程背景的PMs → 领导产品技能。
  • 没有技能圈:Excel中的“4 out of 5”甚至意味着什么? 您可以格式化表? 使用宏? 没有标准。
  • 没有浮动工具列表,Figma、Excel、Jira......好吧,但是他们怎么样?如果你列出一个工具,显示它是如何使用的,或者把它放在技能部分中,你正在谈论设计或分析,或者用户故事!

奖金:如果你是职业生涯早期,中转,或继续焦虑

你不需要堆积的工作历史来写一个伟大的简历。

1、添加项目部分

特别是如果你在高中或做一个转变,这就是你证明的相关性的方式。

  • 使用现实世界问题
  • 展示你的角色、决策和影响力
  • 如果您链接到工作(组合,GitHub等)


Internships count也是。Side projects把他们叫做他们是什么,不要埋葬标题,绝对不要把这当作一种体验,我会打你,我指的是!

2、表明你可以合作

你不是作为副总裁加入的,你是作为PM1,APM或设计师加入的,我要找什么?有人能够协作,收集反馈和船舶功能。使用这样的词语:“与跨功能团队合作......”“与设计合作,在线程上迭代......”“与工程师一起工作,以扩展MVP功能......”这表明你准备好滚动。

最后的想法

你的简历不仅仅是一个文件,它是一个产品,它不是关于你所做的一切,它是关于让某人想知道更多。


真相呢?

你不是因为你的过去而被雇佣,而是因为你清楚地让别人相信你的未来。

你不是因为你的过去而被雇佣,而是因为你清楚地让别人相信你的未来。


最好的简历不是列表,它们是听证会,让你的那个人得到回报。

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