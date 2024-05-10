StaFi 与 EigenLayer 的集成简化了加密货币质押





知名质押基础设施提供商StaFi已将 Liquid 重质押代币 (LRT) 支持集成到其 Liquid 质押即服务 (LSaaS) 产品中。这一进展是在 LSaaS 推出后不久实现的，恰逢 StaFi 2.0 路线图的发布，为质押服务的未来指明了明确的方向。





StaFi 在提供可扩展的质押解决方案方面发挥了重要作用，特别是通过解决通常与锁定质押机制相关的流动性问题。EigenLayer 的加入标志着一个关键时刻，EigenLayer 是一种允许重新质押以太坊代币的协议。EigenLayer 的技术促进了质押代币的重复使用，以增强多个应用程序的安全性，这是最大化区块链效率的突破。





LSaaS 支持 LRT 的新功能将平台转变为一个更加通用且对开发人员友好的环境。通过简化部署 LRT 功能（例如重新质押、铸造和销毁代币以及管理池）的过程，StaFi 显著减少了以前阻碍开发速度和运营可扩展性的障碍。

集成支持的功能

最近的更新包括几个关键功能：





重新质押/取消重新质押/取款： 允许用户灵活地管理其质押头寸。



铸造/销毁 LRT： 可以创建或删除 LRT，以根据需求调整供应。



重新质押池： 促进资源汇集以优化回报和风险。



委托/取消委托重新质押运营商：提供对谁管理重新质押资产的治理能力。



对开发商和更广泛市场的影响

从开发者的角度来看，此次整合将改变游戏规则。据 StaFi 创始人 Liam Young 称，它简化了之前构建重新质押产品的复杂任务，大大缩短了交付周期。对于市场而言，这意味着更快的创新和利用共享安全功能的产品的推出，从而增强了区块链网络的整体安全性和实用性。





路线图指出了进一步的扩展，包括计划支持比特币 LRT 以及与 EigenLayer 升级保持一致的持续增强。这些举措有望巩固 StaFi 从多链流动性质押协议向提供广泛基础设施功能的更基础层的过渡。





LRT 集成到 StaFi 的 LSaaS 堆栈中，代表着区块链基础设施演进的重要一步。通过实现更高效、更灵活的质押解决方案，StaFi 不仅满足了当前的市场需求，还为未来的发展铺平了道路。这一发展有可能催化区块链领域的进一步创新，巩固 StaFi 在去中心化金融持续发展中的关键角色。区块链技术的进步继续为开发者和投资者开辟新的途径，为传统金融和去中心化网络的融合带来激动人心的未来。





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