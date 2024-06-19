Kafka 与 RabbitMQ：找到最适合你的项目的方法





在分布式系统和微服务中，消息代理必不可少。它们支持异步通信、分离服务并增强可靠性和可扩展性。现代架构严重依赖消息代理，使其成为许多设计模式中的关键组件。





Kafka 和 RabbitMQ 是两种最受欢迎的消息代理。它们以可靠、高效和适应性强而闻名，并拥有出色的文档、支持和社区。





RabbitMQ 是一种免费的开源解决方案，根据 Apache License 2.0 和 Mozilla Public License 2 获得双重许可。它允许您根据需要使用和修改它。它充当纯消息代理，支持多种协议并提供附加功能。





Kafka 也是根据 Apache 2.0 许可证开源的，它不仅仅是一个消息代理，而是一个分布式事件流平台。它提供了包括 Kafka Streams 在内的高级功能。





在比较 RabbitMQ 和 Kafka 时，没有“更好”的解决方案；而是要找到最适合您的架构和目标的解决方案。





本文将带您了解主要功能和特性，并直接比较两者。它旨在全面了解 Kafka 和 RabbitMQ 之间的差异，帮助您根据具体问题和要求做出明智的选择。





协议支持

RabbitMQ 支持各种协议，例如：

MQTT（MQ 遥测传输）是一种轻量级协议，适用于带宽有限、延迟较高的网络，例如物联网 (IoT) 中的网络。它最初是为监控石油管道而创建的，现在被广泛用作发布-订阅消息传递协议。 STOMP（简单文本导向消息传递协议）是一种简单、轻量级的基于文本的消息传递集成协议，非常适合通过 WebSocket 和 Web 使用。 AMQP（高级消息队列协议）是 RabbitMQ 的主要协议，详细说明了各种路由选项。虽然 RabbitMQ 可以通过插件支持其他协议，但 AMQP 是其核心协议。





另一方面，Kafka 使用针对高吞吐量进行了优化的二进制 TCP 协议，并依赖于“消息集”抽象。此抽象允许网络请求将消息分组在一起，通过发送批量消息而不是单个消息来减少网络往返的开销。Kafka 的自定义协议为高负载场景的开发和优化提供了灵活性。





但是，自定义协议也有缺点。它将 Kafka 与其他消息代理隔离开来，导致缺乏互操作性。与与任何 AMQP 客户端兼容的 RabbitMQ 不同，Kafka 需要使用 Kafka 客户端。尽管如此，由于 Kafka 的受欢迎程度和社区的努力，Kafka 客户端可用于多种编程语言。

路由

RabbitMQ 和 Kafka 中的路由方法有很大不同。

RabbitMQ 路由

RabbitMQ路由的主要组件：

生产者。生成并向 RabbitMQ 发送消息的应用程序。

Exchange。从生产者接收消息并将其路由到一个或多个队列。

队列。存储消息。

消费者。订阅队列并从队列接收消息的应用程序。RabbitMQ将消息推送给消费者，每个消费者仅从一个队列获取消息。



在深入研究交易所之前，我们应该澄清另外两个概念：

绑定。规则描述了如何将消息从 Exchange 路由到队列。通常，消费者在创建队列时会将其绑定到特定的 Exchange。 Routing Key。在 RabbitMQ 中，Producer 无法直接指定一条消息所属的 Queue，Exchange 根据 Producer 提供的 Routing Key 来路由消息，Routing Key 是由一个或多个用点分隔的字符串组成。





Exchange 有四种类型：

默认。使用路由键中的队列名称将消息直接路由到队列。 扇出。将消息广播到所有绑定的队列，忽略路由键。 直接。根据路由键和队列提供的绑定键之间的精确匹配将消息路由到队列。 主题。允许基于路由键的模式匹配的复杂路由规则，支持通配符：

*(星号) 匹配一个单词。

#(hash) 匹配零个或多个单词。



例如，使用路由键“apple.*.banana”绑定的队列将接收带有“apple.orange.banana”或“apple.strawberry.banana”等键的消息。使用#.banana绑定的队列将接收带有“apple.banana”或“apple.orange.banana”等键的消息。





卡夫卡

Kafka 的路由比较简单，主要组件有：

生产者。与 RabbitMQ 类似，它将消息发送到主题 (Topic)。

主题。存储消息。生产者指定要发送消息的主题。

分区。每个主题分为多个分区，代表消息的物理存储。生产者可以指定一个密钥来路由消息，确保所有具有相同密钥的消息都属于同一个分区。

消费者。与 RabbitMQ 消费者不同， Kafka 消费者从主题中提取消息。它们一次只能从一个主题读取消息。





与 RabbitMQ 相比，Kafka 的路由功能有限。它不是为精细路由而设计的，而是为高性能和可扩展性而设计的。





这里需要注意一件重要的事情：





在RabbitMQ 中，当消费者从队列收到消息时，他们会“窃取”该消息。如果成功确认，其他消费者将不会收到该消息。如果 Kafka 消费者属于同一个消费者组，则其行为方式相同。消费者组是 Kafka 的一个抽象概念，允许多个消费者独立读取同一个主题，确保每个消费者组处理所有主题消息。

持久性和耐久性

在 RabbitMQ 中，耐用性和持久性是截然不同的特征：





持久性。这是队列和交换器的一个属性。队列有两种类型：持久队列和临时队列。持久队列（或交换器）将其元数据存储在磁盘上，并且可以在代理重新启动后继续存在。临时队列则不然。

持久性。持久队列不保证消息持久性。要使其持久，您必须配置持久性。发布者发送消息时，可以指定持久性属性。在这种情况下，消息将存储在内部磁盘存储中，并在代理重新启动后可用。



Kafka 将所有内容存储在磁盘上。与 RabbitMQ 在消费者确认后删除消息不同，Kafka 会保留所有消息，直到它们达到生存时间 (TTL) 或磁盘大小限制。它允许不同或相同的消费者组重新处理消息。

可扩展性

RabbitMQ 和 Kafka 都支持集群，其中多个代理协同工作。





在 RabbitMQ 中，集群可提高可用性并确保数据安全。如果我们谈论性能，那么垂直扩展是提升 RabbitMQ 的首选方法。水平扩展可能会增加大量同步开销。通常，您更愿意拥有一个 3 个代理的集群，以确保在一个代理发生故障时可用性。





RabbitMQ 不支持开箱即用的队列分区，但值得一提的是，它具有 一致性哈希交换插件 ，这可以帮助您扩展集群甚至分配负载。





Kafka 可高效扩展。它不仅提供可用性和数据安全性，而且还提高了数据处理的吞吐量。这里的关键概念是分区。每个主题都有可配置的分区数量。每个分区都独立于其他分区运行，充当物理数据存储和处理。您可以在集群中复制每个分区，从而确保容错能力。生产者和消费者仅使用主（或主要）分区。如果具有此分区的代理发生故障，系统将从副本中选择一个新的主分区。





选择正确的分区数量至关重要。如果节点发生故障，大量的分区会减慢系统恢复速度。相反，它会限制消费者组的吞吐量和并行度。在一个消费者组中，每个分区只能与一个消费者一起工作（这实际上是应用程序中的一个线程）。因此，拥有三个分区是没有意义的，因为其余的消费者将处于空闲状态。









订购

RabbitMQ 保证单个队列内的顺序。一个消费者将按顺序处理消息。但是，如果有多个消费者，情况就会发生变化。如果一个消费者失败，系统会将未确认的消息返回到队列，但下一个消费者可能已经在处理下一批消息。那么，有什么选择呢？





使用 Kafka！Kafka 保证一个分区内的排序（这是直观的，因为它一次只能处理一个分区）。但是，Kafka 不保证整个主题的排序。通常，在客户 ID 或付款 ID 内保持排序是必不可少的。因此，如果生产者使用正确的分区键，您可以为系统实现准确的排序。 使用 一致性哈希交换插件 。通过单活动消费者选项，它将 RabbitMQ 转换为 Kafka。它为您提供“分区”，并确保每个分区只有一个消费者可以工作。

送货保证

RabbitMQ 和 Kafka 提供“至少一次”传递保证，这意味着可能会出现重复，但消息至少会被完全处理一次。





Kafka 有更多交付特性：

幂等生产者。在 Kafka 中，您可以配置生产者来替换重复的消息。RabbitMQ 生产者可以将重复的消息发送到队列。

Kafka 处理中的精确一次交付。精确一次 - 是最强的保证。它确保每条消息只处理一次，不多也不少。在 Kafka 中，您可以通过 Kafka 事务获得它：当您从一个 Kafka 主题消费并写入另一个 Kafka 主题时。

其他功能

正如前面提到的，Kafka 通过放弃路由灵活性，带来了强大的功能。





Kafka 提供了强大的流处理库：

Kafka Streams。允许在 Kafka 内进行实时数据处理和转换。

KSQL。提供类似 SQL 的接口来查询和转换流数据，创建由 Kafka 主题支持的持久表抽象。





使用 Kafka Streams，您可以对主题执行时间聚合并将结果推送到另一个主题或数据库。





假设您有一个包含不同货币对汇率的主题，并且您想要汇总时间段内（5 分钟、30 分钟、1 小时等）的开盘-最高-最低-收盘图（也称为 OHLC）数据。





一种选择是将数据存储在时间序列数据库中，这适合进行此类处理。但是，如果您有 Kafka，则不需要这样做。使用简单的 Kafka Stream 聚合，您可以在 Kafka 主题之上计算 OHLC 数据，并将结果放入任何数据库中以供进一步查询。





Kafka 还允许您将处理后的消息表示为表。它将聚合结果放入表抽象中，您可以通过 KSQL 访问该表。这样的表状态是持久的。如果代理重新启动，它将从相应主题恢复最新状态。





如我们所见，Kafka 超越了基本的消息代理功能，进入了实时处理和 ETL 领域。

结论

Kafka 和 RabbitMQ 都是高吞吐量、低延迟场景的绝佳工具。选择取决于用例、架构和未来需求的具体情况。例如，Kafka 是长期交易事件存储的理想选择，而 RabbitMQ 则在需要协议兼容性和路由灵活性的场景中表现出色。当 RabbitMQ 和 Kafka 都适合时，请考虑您的未来需求。







