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Kafka 与 RabbitMQ：找到最适合你的项目的方法经过@berdysheva
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Kafka 与 RabbitMQ：找到最适合你的项目的方法

经过 Mariia Berdysheva8m2024/06/19
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太長; 讀書

Kafka 和 RabbitMQ 都是高吞吐量、低延迟场景的绝佳工具。选择取决于用例、架构和未来需求的具体情况。例如，Kafka 是长期交易事件存储的理想选择，而 RabbitMQ 则在需要协议兼容性和路由灵活性的场景中表现出色。当 RabbitMQ 和 Kafka 都适合时，请考虑您的未来需求。

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在分布式系统和微服务中，消息代理必不可少。它们支持异步通信、分离服务并增强可靠性和可扩展性。现代架构严重依赖消息代理，使其成为许多设计模式中的关键组件。


Kafka 和 RabbitMQ 是两种最受欢迎的消息代理。它们以可靠、高效和适应性强而闻名，并拥有出色的文档、支持和社区。


RabbitMQ 是一种免费的开源解决方案，根据 Apache License 2.0 和 Mozilla Public License 2 获得双重许可。它允许您根据需要使用和修改它。它充当纯消息代理，支持多种协议并提供附加功能。


Kafka 也是根据 Apache 2.0 许可证开源的，它不仅仅是一个消息代理，而是一个分布式事件流平台。它提供了包括 Kafka Streams 在内的高级功能。


在比较 RabbitMQ 和 Kafka 时，没有“更好”的解决方案；而是要找到最适合您的架构和目标的解决方案。


本文将带您了解主要功能和特性，并直接比较两者。它旨在全面了解 Kafka 和 RabbitMQ 之间的差异，帮助您根据具体问题和要求做出明智的选择。


协议支持

RabbitMQ 支持各种协议，例如：

  1. MQTT（MQ 遥测传输）是一种轻量级协议，适用于带宽有限、延迟较高的网络，例如物联网 (IoT) 中的网络。它最初是为监控石油管道而创建的，现在被广泛用作发布-订阅消息传递协议。
  2. STOMP（简单文本导向消息传递协议）是一种简单、轻量级的基于文本的消息传递集成协议，非常适合通过 WebSocket 和 Web 使用。
  3. AMQP（高级消息队列协议）是 RabbitMQ 的主要协议，详细说明了各种路由选项。虽然 RabbitMQ 可以通过插件支持其他协议，但 AMQP 是其核心协议。


另一方面，Kafka 使用针对高吞吐量进行了优化的二进制 TCP 协议，并依赖于“消息集”抽象。此抽象允许网络请求将消息分组在一起，通过发送批量消息而不是单个消息来减少网络往返的开销。Kafka 的自定义协议为高负载场景的开发和优化提供了灵活性。


但是，自定义协议也有缺点。它将 Kafka 与其他消息代理隔离开来，导致缺乏互操作性。与与任何 AMQP 客户端兼容的 RabbitMQ 不同，Kafka 需要使用 Kafka 客户端。尽管如此，由于 Kafka 的受欢迎程度和社区的努力，Kafka 客户端可用于多种编程语言。

路由

RabbitMQ 和 Kafka 中的路由方法有很大不同。

RabbitMQ 路由

RabbitMQ路由的主要组件：

  • 生产者。生成并向 RabbitMQ 发送消息的应用程序。
  • Exchange。从生产者接收消息并将其路由到一个或多个队列。
  • 队列。存储消息。
  • 消费者。订阅队列并从队列接收消息的应用程序。RabbitMQ将消息推送给消费者，每个消费者仅从一个队列获取消息。

RabbitMQ
在深入研究交易所之前，我们应该澄清另外两个概念：

  1. 绑定。规则描述了如何将消息从 Exchange 路由到队列。通常，消费者在创建队列时会将其绑定到特定的 Exchange。
  2. Routing Key。在 RabbitMQ 中，Producer 无法直接指定一条消息所属的 Queue，Exchange 根据 Producer 提供的 Routing Key 来路由消息，Routing Key 是由一个或多个用点分隔的字符串组成。


Exchange 有四种类型：

  1. 默认。使用路由键中的队列名称将消息直接路由到队列。
  2. 扇出。将消息广播到所有绑定的队列，忽略路由键。
  3. 直接。根据路由键和队列提供的绑定键之间的精确匹配将消息路由到队列。
  4. 主题。允许基于路由键的模式匹配的复杂路由规则，支持通配符：

  • *(星号) 匹配一个单词。

  • #(hash) 匹配零个或多个单词。


例如，使用路由键“apple.*.banana”绑定的队列将接收带有“apple.orange.banana”“apple.strawberry.banana”等键的消息。使用#.banana绑定的队列将接收带有“apple.banana”“apple.orange.banana”等键的消息。


卡夫卡

Kafka 的路由比较简单，主要组件有：

  • 生产者。与 RabbitMQ 类似，它将消息发送到主题 (Topic)。
  • 主题。存储消息。生产者指定要发送消息的主题。
  • 分区。每个主题分为多个分区，代表消息的物理存储。生产者可以指定一个密钥来路由消息，确保所有具有相同密钥的消息都属于同一个分区。
  • 消费者。与 RabbitMQ 消费者不同， Kafka 消费者从主题中提取消息。它们一次只能从一个主题读取消息。

卡夫卡

与 RabbitMQ 相比，Kafka 的路由功能有限。它不是为精细路由而设计的，而是为高性能和可扩展性而设计的。


这里需要注意一件重要的事情：


RabbitMQ 中，当消费者从队列收到消息时，他们会“窃取”该消息。如果成功确认，其他消费者将不会收到该消息。如果 Kafka 消费者属于同一个消费者组，则其行为方式相同。消费者组是 Kafka 的一个抽象概念，允许多个消费者独立读取同一个主题，确保每个消费者组处理所有主题消息。

持久性和耐久性

在 RabbitMQ 中，耐用性和持久性是截然不同的特征：


  • 持久性。这是队列和交换器的一个属性。队列有两种类型：持久队列和临时队列。持久队列（或交换器）将其元数据存储在磁盘上，并且可以在代理重新启动后继续存在。临时队列则不然。

  • 持久性。持久队列不保证消息持久性。要使其持久，您必须配置持久性。发布者发送消息时，可以指定持久性属性。在这种情况下，消息将存储在内部磁盘存储中，并在代理重新启动后可用。


Kafka 将所有内容存储在磁盘上。与 RabbitMQ 在消费者确认后删除消息不同，Kafka 会保留所有消息，直到它们达到生存时间 (TTL) 或磁盘大小限制。它允许不同或相同的消费者组重新处理消息。

可扩展性

RabbitMQ 和 Kafka 都支持集群，其中多个代理协同工作。


在 RabbitMQ 中，集群可提高可用性并确保数据安全。如果我们谈论性能，那么垂直扩展是提升 RabbitMQ 的首选方法。水平扩展可能会增加大量同步开销。通常，您更愿意拥有一个 3 个代理的集群，以确保在一个代理发生故障时可用性。


RabbitMQ 不支持开箱即用的队列分区，但值得一提的是，它具有一致性哈希交换插件，这可以帮助您扩展集群甚至分配负载。


Kafka 可高效扩展。它不仅提供可用性和数据安全性，而且还提高了数据处理的吞吐量。这里的关键概念是分区。每个主题都有可配置的分区数量。每个分区都独立于其他分区运行，充当物理数据存储和处理。您可以在集群中复制每个分区，从而确保容错能力。生产者和消费者仅使用主（或主要）分区。如果具有此分区的代理发生故障，系统将从副本中选择一个新的主分区。


选择正确的分区数量至关重要。如果节点发生故障，大量的分区会减慢系统恢复速度。相反，它会限制消费者组的吞吐量和并行度。在一个消费者组中，每个分区只能与一个消费者一起工作（这实际上是应用程序中的一个线程）。因此，拥有三个分区是没有意义的，因为其余的消费者将处于空闲状态。


Kafka 主题


订购

RabbitMQ 保证单个队列内的顺序。一个消费者将按顺序处理消息。但是，如果有多个消费者，情况就会发生变化。如果一个消费者失败，系统会将未确认的消息返回到队列，但下一个消费者可能已经在处理下一批消息。那么，有什么选择呢？


  1. 使用 Kafka！Kafka 保证一个分区内的排序（这是直观的，因为它一次只能处理一个分区）。但是，Kafka 不保证整个主题的排序。通常，在客户 ID 或付款 ID 内保持排序是必不可少的。因此，如果生产者使用正确的分区键，您可以为系统实现准确的排序。
  2. 使用一致性哈希交换插件。通过单活动消费者选项，它将 RabbitMQ 转换为 Kafka。它为您提供“分区”，并确保每个分区只有一个消费者可以工作。

送货保证

RabbitMQ 和 Kafka 提供“至少一次”传递保证，这意味着可能会出现重复，但消息至少会被完全处理一次。


Kafka 有更多交付特性：

  • 幂等生产者。在 Kafka 中，您可以配置生产者来替换重复的消息。RabbitMQ 生产者可以将重复的消息发送到队列。
  • Kafka 处理中的精确一次交付。精确一次 - 是最强的保证。它确保每条消息只处理一次，不多也不少。在 Kafka 中，您可以通过 Kafka 事务获得它：当您从一个 Kafka 主题消费并写入另一个 Kafka 主题时。

其他功能

正如前面提到的，Kafka 通过放弃路由灵活性，带来了强大的功能。


Kafka 提供了强大的流处理库：

  • Kafka Streams。允许在 Kafka 内进行实时数据处理和转换。
  • KSQL。提供类似 SQL 的接口来查询和转换流数据，创建由 Kafka 主题支持的持久表抽象。


使用 Kafka Streams，您可以对主题执行时间聚合并将结果推送到另一个主题或数据库。


假设您有一个包含不同货币对汇率的主题，并且您想要汇总时间段内（5 分钟、30 分钟、1 小时等）的开盘-最高-最低-收盘图（也称为 OHLC）数据。


一种选择是将数据存储在时间序列数据库中，这适合进行此类处理。但是，如果您有 Kafka，则不需要这样做。使用简单的 Kafka Stream 聚合，您可以在 Kafka 主题之上计算 OHLC 数据，并将结果放入任何数据库中以供进一步查询。


Kafka 还允许您将处理后的消息表示为表。它将聚合结果放入表抽象中，您可以通过 KSQL 访问该表。这样的表状态是持久的。如果代理重新启动，它将从相应主题恢复最新状态。


如我们所见，Kafka 超越了基本的消息代理功能，进入了实时处理和 ETL 领域。

结论

Kafka 和 RabbitMQ 都是高吞吐量、低延迟场景的绝佳工具。选择取决于用例、架构和未来需求的具体情况。例如，Kafka 是长期交易事件存储的理想选择，而 RabbitMQ 则在需要协议兼容性和路由灵活性的场景中表现出色。当 RabbitMQ 和 Kafka 都适合时，请考虑您的未来需求。



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