Fordefi 推出首款适用于 DeFi On Sui 的机构级 MPC 钱包

大开曼岛，开曼群岛，2024 年 8 月 28 日，Chainwire——Fordefi 为 Sui 网络带来机构级安全性。





Sui 是提供业界领先性能和无限水平扩展的第 1 层区块链，它宣布已与 Fordefi 合作，后者是一家采用多方计算 (MPC) 技术为 DeFi 提供安全的机构钱包平台的公司。





Fordefi 的综合平台和 Web3 网关提供了企业级解决方案，使建设者、交易者和运营商能够自行保管自己的私钥，无缝连接到任何区块链上的数千个去中心化应用程序 (dApp)，并使用细粒度的策略和统一的界面管理数字资产操作。





Fordefi 与 Sui 的整合使机构用户能够安全地保管自己的私钥并连接到各个区块链上的数千个 dApp，确保完全控制自己的数字资产，提高运营效率，并大大简化数字资产管理。





该平台还提供可定制的策略来保护工作流程，并将所有数字资产操作整合到统一的界面，提供全面且用户友好的资产管理解决方案。





Sui 基金会全球营销主管 Gap Kim 表示：“Sui 可扩展、安全的平台非常适合满足机构用户的需求。通过提供安全的机构级托管解决方案和无缝访问 DeFi 功能，Fordefi 使资产管理者、交易公司和交易所能够充分利用 Sui 的功能，增强 Sui 生态系统并推动进一步采用。”







通过此次合作，Fordefi 成为第一个提供在 Sui 区块链上方便访问 DeFi 功能的机构级托管解决方案。





这种整合通过提供可靠、安全的钱包即服务，使资产管理者、贸易公司、交易所和其他机构实体受益。





Fordefi 首席执行官兼联合创始人 Josh Schwartz 表示：“我们很高兴能够支持 Sui Network。在 Sui Network 上启用我们的 MPC 钱包可确保机构客户现在可以享受安全的自我托管和无缝的 dApp 集成，同时访问 Sui DeFi。我们期待此次合作的进展。”

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隋文静基金会

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