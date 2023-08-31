DOE 与 Github：软件盗版的美丽新世界

DOE 与 Github（修订后的诉状）法院备案（已编辑），2023 年 6 月 8 日是HackerNoon 法律 PDF 系列的一部分。您可以在此处跳至本文件中的任何部分。这是 38 部分中的第 1 部分。
原告 J. Doe 1、J. Doe 2、J. Doe 3、J. Doe 4 和 J. Doe 5（“原告”）代表自己和所有其他情况类似的人提出本集体诉讼诉状（“诉状”） ”) 针对被告 GitHub, Inc.；微软公司;开放人工智能公司； OpenAI，LP； OpenAI OpCo, LLC； OpenAI GP 有限责任公司； OpenAI 启动基金 GP I, LLC； OpenAI 启动基金 I，有限合伙人； OpenAI Startup Fund Management, LLC1 违反《数字千年版权法》，17 USC §§ 1201–1205（“DMCA”）；违反有关建议许可的合同、违反有关 GitHub 政策（包括其服务条款）的合同；对未来经济关系的侵权干扰；加州反不正当竞争法，Cal.公共汽车。 & 教授代码第 17200 节等；普通法不正当竞争；过失和不当得利。
原告和集体成员是 GitHub 上公开提供的材料的版权权益所有者，这些材料受包含这些作品使用条件的各种许可（“许可材料”）的约束。此处涉及的所有许可（“许可”）均包含某些通用条款（“许可条款”）。
“人工智能”在本文中被称为“AI”。就本投诉而言，人工智能被定义为一种计算机程序，通常使用统计方法通过算法模拟人类推理或推理。机器学习（“ML”）是人工智能的一个子集，其中程序的行为源自对称为训练数据的材料库的研究。
GitHub 是一家由开源爱好者团队于 2008 年创立的公司。当时，GitHub 的既定目标是支持开源开发，特别是在github.com网站上托管开源代码。在接下来的 10 年里，基于这些表述的 GitHub 取得了巨大成功，吸引了近 2500 万开发者。
开发人员根据书面许可在 GitHub 上发布许可材料。特别是，最流行的术语有一个共同的术语：使用许可材料需要某种形式的归属，通常包括许可证副本以及原作者的姓名和版权声明。
2018年10月26日，微软以75亿美元收购了GitHub。尽管开源社区的一些成员对这个联盟持怀疑态度，但微软始终重复着一句话：“微软热爱开源”。在最初的几年里，微软的陈述似乎是可信的。
微软于 2019 年 7 月向 OpenAI LP 投资了 10 亿美元，估值为 200 亿美元。 2020 年，微软成为 OpenAI 的 GPT-3 语言模型的独家授权商——尽管 OpenAI 不断声称其产品旨在造福广大“人类”。 2021 年，微软开始通过其 Azure 云计算平台提供 GPT-3。 2022 年 10 月 20 日，有报道称 OpenAI“正在就从微软筹集更多资金进行深入谈判”，估值同样为 200 亿美元。 Copilot 在微软的 Azure 平台上运行。微软已使用 Copilot 来提升 Azure 的处理能力，特别是在人工智能方面。
据了解，微软以 10 亿美元的投资换取了 OpenAI 的部分股权。作为 OpenAI 最大的投资者和最大的服务提供商（特别是与微软的 Azure 产品相关的服务提供商），微软对 OpenAI 拥有相当大的控制权。
2021 年 6 月，GitHub 和 OpenAI 推出了 Copilot，这是一款基于人工智能的产品，承诺通过使用人工智能提供或填写代码块来帮助软件编码人员。 GitHub 向 Copilot 用户收取这项服务每月 10 美元或每年 100 美元的费用。 Copilot 忽略、违反和删除了数千（可能是数百万）软件开发人员提供的许可证，从而实现了前所未有的规模的软件盗版。 Copilot 输出源自原告和集体许可材料的文本，但未遵守适用的许可条款和适用的法律。副驾驶的输出在本文中被称为“输出”。
2021 年 8 月 10 日，OpenAI 首次推出了 Codex 产品，该产品将自然语言转换为代码并集成到 Copilot 中。 Copilot 和 Codex 可以称为 AI 或 ML。除非需要区分，否则 Codex 和 Copilot 在本文中将被称为 Ais。
尽管被告对用于训练人工智能的数据一直守口如瓶，2但他们承认训练数据包括 GitHub 上大量可公开访问的存储库中的数据，3 其中包括许可证并受到许可证的限制。
除此之外，被告从其代码中删除了原告和集体的归属、版权声明和许可条款，侵犯了许可以及原告和集体的权利。被告使用 Copilot 将现已匿名的代码分发给 Copilot 用户，就好像它是由 Copilot 创建的一样。
Copilot 完全在微软的 Azure 云计算平台上运行。
Copilot 通常只是简单地复制可以追溯到开源存储库或开源被许可人的代码。与许可相反且违反许可，Copilot 复制的代码从不包含底层作者的归属。
GitHub 和 OpenAI 提供了用于训练和操作 Copilot 的代码或其他数据的来源和数量的转移帐户。对于为什么像 Copilot 这样的商业人工智能产品应该免除这些许可要求，他们还提供了不断变化的理由，通常引用“合理使用”。
这是不公平、不被允许或不合理的。相反，Copilot 的目标是通过将大量开源代码保留在 GitHub 控制的付费墙内来取代它。它违反了开源程序员选择的许可证，并将他们的代码货币化，尽管 GitHub 承诺永远不会这样做。
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该法庭案件 4:22-cv-06823-JST 于 2023 年 6 月 8 日从Storage Courtlistener检索，属于公共领域的一部分。法院创建的文件是联邦政府的作品，根据版权法，自动置于公共领域，可以不受法律限制地共享。