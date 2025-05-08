Deadzone: Rogue Rockets在第一周内成为Steam的十大全球销售商

经过 Gaming Wire2m2025/05/08
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Deadzone: Rogue 正式在 Steam 上推出,游戏因其紧张的枪支,进展和激烈的合作而受到称赞。
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**Alpharetta,美国,2025年5月5日/GamingWire/--**Deadzone: Rogue,一个快速的罗格利特第一人称射击游戏,已经正式推出在Steam上的早期访问,接待已经是电动的。标签: RogueSteam的评论仍然是“非常积极的”,并称赞其紧张的枪支,进展和激烈的合作。

标签: Rogue


https://www.youtube.com/embed/gzip4t7v2Rg

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坐落在一艘被恶意的人工智能和生物机械敌人淹没的失踪太空船上,标签: Rogue将现代FPS游戏的肾上腺素与罗格丽特的可重演性和进展相结合,玩家可以通过敌人的群体进行战斗,收集强大的装备,并在每一次跑步中对付任务时变得更强大,单独或多达3名合作球员。

标签: Rogue


Early Access 包括 1 区和 2 区,通过任务在航天器的不同领域提供数小时的内容,玩家将面临数十种独特的敌人类型,具有挑战性的老板战斗,以及快速的火灾战,讲述游戏的故事,并提供独特的奖励。

标签: Rogue捕捉了使罗格莱特人如此成瘾的本质 - 快速行动,不断的进展和有意义的玩家选择。标签: Rogue对于 PC,Zone 3 将包含新的敌人,武器和游戏功能,早期访问结束后。

标签: Rogue标签: Rogue


Deadzone: Rogue正在为主机积极开发,发布细节很快就会到来。

社区反馈将在塑造游戏的未来中发挥关键作用,内容创作者可以通过这个键盘链接如果符合要求。

这个键盘链接


《Deadzone: Rogue》现已发布石油而且,该Epic 游戏商店用户可以查看Discord此外,这是向开发人员提交功能请求和反馈的好方法。

石油Epic 游戏商店不同意

关于 Deadzone: Rogue 的评论

标签: Rogue是由Prophecy Games开发的快速快速的罗格利特第一人称射击游戏,坐落在一个被生物力学威胁所袭击的失败太空船上,游戏将高速射击与深度罗格利特进展相结合,玩家使用30多种武器,基本贴纸,优点,物品和强大的增量来构建和发展他们的战斗风格。

标签: Rogue

早期访问于2025年4月29日推出,Deadzone: Rogue已经收到内容更新,游戏的完整发布将很快到来。

标签: Rogue

联系

标签: Rogue

预言游戏

主持人:Prophecygames.com

这个故事是由Gamingwire在HackerNoon的商业博客计划下发布的新闻稿。

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