Deadzone: Rogue Rockets在第一周内成为Steam的十大全球销售商

**Alpharetta,美国,2025年5月5日/GamingWire/--**Deadzone: Rogue,一个快速的罗格利特第一人称射击游戏,已经正式推出在Steam上的早期访问,接待已经是电动的。
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坐落在一艘被恶意的人工智能和生物机械敌人淹没的失踪太空船上,
Early Access 包括 1 区和 2 区,通过任务在航天器的不同领域提供数小时的内容,玩家将面临数十种独特的敌人类型,具有挑战性的老板战斗,以及快速的火灾战,讲述游戏的故事,并提供独特的奖励。
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Deadzone: Rogue正在为主机积极开发,发布细节很快就会到来。
社区反馈将在塑造游戏的未来中发挥关键作用,内容创作者可以通过
《Deadzone: Rogue》现已发布
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早期访问于2025年4月29日推出,
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这个故事是由Gamingwire在HackerNoon的商业博客计划下发布的新闻稿。
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