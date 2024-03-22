密码朋克编写代码：Hal Finney、RPOW 和比特币

人们可能会认为第一个幸运的比特币用户这些天很开心，但事实是，遗憾的是，他很早就离开了我们。哈罗德·托马斯·芬尼二世（Harold Thomas Finney II），更广为人知的名字是哈尔·芬尼（Hal Finney），是一位才华横溢的美国程序员，一位杰出的程序员。
他于 1956 年出生于美国加利福尼亚州，并于 1979 年获得加州理工学院 (CalTech) 工程学士学位。他并不总是对隐私和密码学表现出兴趣，而是从游戏开发开始了自己的职业生涯。他为 Mattel 和 Atari 编写了几款流行游戏，
后来他转向隐私开发，成为 2002 年成立的 PGP 公司的第一批员工之一。这家公司拥有并销售由另一位密码朋克程序员 Phil Zimmerman 创建的 Pretty Good Privacy (PGP) 软件。 PGP 的开放版本现已推出
除了这条职业道路之外，芬尼还是一位专注的密码朋克，并与埃里克·休斯 (Eric Hughes) 一起帮助创建和运行了第一个匿名转发器。这是一项删除电子邮件中的识别信息的服务。然后，在 2004 年，他发布了另一个非常接近比特币的开发成果。
1997年，
虽然这两个系统都使用工作量证明代币，但 RPOW 引入了创建 RSA 签名代币以换取 Hashcash 代币的概念。然后，这些 RPOW 代币可以在用户之间转移，并在每次交易时交换为新的 RPOW，从而有效地实现重用。这与 Hashcash 形成鲜明对比，Hashcash 中每个代币在失效之前只能使用一次。
换句话说，RPOW 可用于创建数字货币，作为减少垃圾邮件、防止拒绝服务攻击和确保交易真实性的方法。早于比特币几年，RPOW 就成为创建 P2P 电子现金系统的首批尝试之一。这可能就是为什么当中本聪在密码朋克邮件列表中分享他的白皮书时，芬尼从一开始就对比特币如此感兴趣。
虽然名单上的其他密码朋克和密码学家一开始持怀疑态度，但芬尼
他是第一个运行比特币节点的人，第一个矿工，也是第一笔比特币交易的接收者——来自中本聪的 10 BTC。不过芬尼并没有长期从事挖矿工作，“因为它让我的电脑运行得很热，而且风扇的噪音让我烦恼”。他对此表示有些遗憾。然而，当比特币在 2010 年开始显示出真实的市场价格时，他才得以找回自己的钱包。
之后，他尽可能长时间地以程序员的身份参与加密货币世界。 2013年，他已经因病瘫痪，只能使用特殊的软件和硬件进行通讯和编码。在他最后的编码工作中，芬尼专注于通过利用旨在支持“可信计算”的现代处理器的功能来增强比特币钱包的安全功能。
他于 2014 年因同样的疾病去世，他的尸体被冷冻保存在阿尔科生命延续基金会。他的妻子弗兰（Fran）仍然运营着他的社交媒体，并为纪念他组织慈善活动。
尽管芬尼支持比特币，但他还是想改变系统中的某些东西。在这种加密货币的初始阶段，他在 Twitter (X) 上对此发表了评论。他想
他很有远见地在 2009 年提出了这个问题，当时没有人认为比特币会增长到足以让这个问题成为一个问题。现在确实如此。根据剑桥比特币电力消耗指数（
遗憾的是，哈尔芬尼没有看到加密行业的其他新进展，但多年来更加环保和匿名的网络将会出现。其中之一是
与比特币等基于区块链的加密货币依赖于能源密集型工作量证明 (PoW) 共识机制不同， Obyte 运行在 DAG 账本结构上，无需挖矿。这种架构选择大大降低了能源消耗，使 Obyte 的网络比基于 PoW 的加密货币更具可持续性和环保性。
此外，Obyte 的生态系统提供了与 Hal Finney 的比特币愿景相一致的独特功能，特别是在隐私和定制方面。通过其无法追踪的加密货币，
这种对隐私和灵活性的重视反映了芬尼探索加密解决方案的愿望，这些解决方案可以增强数字经济中的用户自主性和安全性，从而将 Obyte 定位为一个有前景的平台，体现了他对比特币发展的愿景。
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特色矢量图像由 Garry Killian /