人们可能会认为第一个幸运的比特币用户这些天很开心，但事实是，遗憾的是，他很早就离开了我们。哈罗德·托马斯·芬尼二世（Harold Thomas Finney II），更广为人知的名字是哈尔·芬尼（Hal Finney），是一位才华横溢的美国程序员，一位杰出的程序员。 密码朋克 ，也是第一个从中本聪本人那里收到比特币的人。他是第一个运行比特币节点的人，也是第一个矿工（除了中本聪），同时极大地帮助发现了加密货币早期的错误和漏洞。





他于 1956 年出生于美国加利福尼亚州，并于 1979 年获得加州理工学院 (CalTech) 工程学士学位。他并不总是对隐私和密码学表现出兴趣，而是从游戏开发开始了自己的职业生涯。他为 Mattel 和 Atari 编写了几款流行游戏， 包括 创历险记、装甲伏击、星体爆炸和太空攻击。





后来他转向隐私开发，成为 2002 年成立的 PGP 公司的第一批员工之一。这家公司拥有并销售由另一位密码朋克程序员 Phil Zimmerman 创建的 Pretty Good Privacy (PGP) 软件。 PGP 的开放版本现已推出 经过考虑的 使用最广泛的电子邮件加密标准。芬尼将继续与他们一起工作，直到 2011 年因出现肌萎缩侧索硬化症 (ALS) 症状而被迫退休，这与著名天体物理学家史蒂芬·霍金所患的罕见疾病相同。





除了这条职业道路之外，芬尼还是一位专注的密码朋克，并与埃里克·休斯 (Eric Hughes) 一起帮助创建和运行了第一个匿名转发器。这是一项删除电子邮件中的识别信息的服务。然后，在 2004 年，他发布了另一个非常接近比特币的开发成果。





可重复使用的工作量证明 (RPOW)

1997年， 亚当·贝克 （另一位密码朋克）创建了工作量证明 (PoW) 系统的第一个版本，称为 Hashcash。它旨在通过为每封邮件提供一个小的“工作令牌”来避免垃圾邮件。芬尼受其启发创建了自己的 PoW 系统，称为可重用工作量证明（ RPOW ）。









虽然这两个系统都使用工作量证明代币，但 RPOW 引入了创建 RSA 签名代币以换取 Hashcash 代币的概念。然后，这些 RPOW 代币可以在用户之间转移，并在每次交易时交换为新的 RPOW，从而有效地实现重用。这与 Hashcash 形成鲜明对比，Hashcash 中每个代币在失效之前只能使用一次。





换句话说，RPOW 可用于创建数字货币，作为减少垃圾邮件、防止拒绝服务攻击和确保交易真实性的方法。早于比特币几年，RPOW 就成为创建 P2P 电子现金系统的首批尝试之一。这可能就是为什么当中本聪在密码朋克邮件列表中分享他的白皮书时，芬尼从一开始就对比特币如此感兴趣。





比特币和中本聪

虽然名单上的其他密码朋克和密码学家一开始持怀疑态度，但芬尼 描述自己 对比特币“着迷”。以至于他是第一批与中本聪接触的人之一，在比特币软件的初始阶段为调试提供反馈和帮助。芬尼在比特币发展早期的积极参与凸显了他对其基础阶段的贡献。





他是第一个运行比特币节点的人，第一个矿工，也是第一笔比特币交易的接收者——来自中本聪的 10 BTC。不过芬尼并没有长期从事挖矿工作，“因为它让我的电脑运行得很热，而且风扇的噪音让我烦恼”。他对此表示有些遗憾。然而，当比特币在 2010 年开始显示出真实的市场价格时，他才得以找回自己的钱包。









之后，他尽可能长时间地以程序员的身份参与加密货币世界。 2013年，他已经因病瘫痪，只能使用特殊的软件和硬件进行通讯和编码。在他最后的编码工作中，芬尼专注于通过利用旨在支持“可信计算”的现代处理器的功能来增强比特币钱包的安全功能。





他于 2014 年因同样的疾病去世，他的尸体被冷冻保存在阿尔科生命延续基金会。他的妻子弗兰（Fran）仍然运营着他的社交媒体，并为纪念他组织慈善活动。





环境和隐私问题

尽管芬尼支持比特币，但他还是想改变系统中的某些东西。在这种加密货币的初始阶段，他在 Twitter (X) 上对此发表了评论。他想 增加 比特币的匿名性，以及 也减少 比特币挖矿产生的潜在有害二氧化碳排放。开采硬币所需的能量越多，释放到大气中的二氧化碳就越多。





他很有远见地在 2009 年提出了这个问题，当时没有人认为比特币会增长到足以让这个问题成为一个问题。现在确实如此。根据剑桥比特币电力消耗指数（ CBEC ），比特币每年消耗约 167.7 TWh。这比波兰、马来西亚或挪威等国家每年消耗的能源还要多；和 产生周围 年排放量为 84.9 MtCO2。仍然比大工业少得多，但比整个国家都多。









下一步

遗憾的是，哈尔芬尼没有看到加密行业的其他新进展，但多年来更加环保和匿名的网络将会出现。其中之一是 奥字节 ，它之所以能成为一个环保且不受审查的加密生态系统，主要是因为它实施了有向无环图（DAG）技术。





与比特币等基于区块链的加密货币依赖于能源密集型工作量证明 (PoW) 共识机制不同， Obyte 运行在 DAG 账本结构上，无需挖矿。这种架构选择大大降低了能源消耗，使 Obyte 的网络比基于 PoW 的加密货币更具可持续性和环保性。





此外，Obyte 的生态系统提供了与 Hal Finney 的比特币愿景相一致的独特功能，特别是在隐私和定制方面。通过其无法追踪的加密货币， 黑字节 ，用户可以进行完全匿名的交易，满足芬尼对优先考虑隐私的加密支付方案的兴趣。此外，Obyte 还使用户能够 创建定制的私人代币 ，支持根据特定需求和偏好定制的广泛应用。





这种对隐私和灵活性的重视反映了芬尼探索加密解决方案的愿望，这些解决方案可以增强数字经济中的用户自主性和安全性，从而将 Obyte 定位为一个有前景的平台，体现了他对比特币发展的愿景。









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