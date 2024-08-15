Cronos zkEVM 火力全开，以太坊扩容革命迎来强大盟友

Cronos Labs刚刚启动了其全新的 Cronos zkEVM alpha 主网。加密货币爱好者们，系好安全带吧——我们即将踏上一段激动人心的旅程，探索以太坊扩容的未来！想象一个以太坊交易速度快如闪电、钱包友好的世界。这就是 Cronos zkEVM 的承诺，它是加入以太坊扩容派对的最新第 2 层区块链。但关键在于——Cronos zkEVM 是除 ZKsync Era 之外第一个进入主网的第三方 ZK 链，正在开辟道路。谈谈进场吧！





这个基于 ZKsync 技术构建的新第 2 层区块链代表了以太坊扩展解决方案和第 2 层网络之间互操作性的重大进步。Cronos zkEVM 是一个在以太坊上运行的第 2 层区块链，利用零知识 (ZK) 技术。值得注意的是，它是除 ZKsync Era 之外第一个在主网上线的第三方 ZK 链。此次发布是在 2023 年 12 月开始的成功测试网阶段之后进行的，该阶段的参与度令人印象深刻，超过 300 万个唯一地址创建了数百万笔交易。

技术进步

Cronos zkEVM 的推出带来了多项技术进步：





提高可扩展性：作为第 2 层解决方案，Cronos zkEVM 旨在增强以太坊的交易处理能力，从而实现更快、更便宜的交易。 ZK 技术：与其他一些扩展解决方案相比，使用零知识证明可以提供更好的安全性和隐私功能。 互操作性：Cronos zkEVM 是不断发展的互联以太坊第 2 层网络生态系统的一部分，可以实现更好的跨链通信和资产转移。 原生以太坊桥：该网络具有原生以太坊桥，由以太坊智能合约保护。与 Era 和其他 ZK 链共享的桥可能为各层之间的资产转移提供增强的安全性。

展望未来

预计 alpha 主网阶段将持续到 2024 年 9 月底。在此期间，将密切监控网络的性能，并收集用户和开发人员的反馈，以指导未来的改进。





随着区块链技术的不断发展，Cronos zkEVM 等产品的推出代表着朝着解决行业关键挑战迈出了重要一步，尤其是在可扩展性和互操作性方面。该项目的成功可能会对以太坊的未来以及区块链技术的更广泛采用产生深远影响。





虽然此次发布前景光明，但需要注意的是，该技术仍处于早期阶段。与任何新的区块链平台一样，潜在用户和开发者应谨慎对待，并意识到该领域新兴技术带来的风险。





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