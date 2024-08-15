ByBybit 将在 Solana 上集成 PYUSD，为散户和机构投资者提供机会

迪拜，阿拉伯联合酋长国，2024 年 8 月 15 日/Chainwire/--按交易量计算，全球第二大加密货币交易所 Bybit 自豪地宣布，所有 Bybit 用户现在可以在 Solana 区块链上存入和提取 PayPal USD (PYUSD)。





Bybit 是第一家提供此功能的前三大交易所，用户现在可以将他们的加密货币投资与 Solana 上的全球支付功能协同起来。

PYUSD 和 Solana——PYUSD 链上表现和发行数据概览

自首次亮相以来，PYUSD 在 Solana 上表现良好。该稳定币已处理了超过 500,000 笔交易，表明其在各种金融应用中的采用率正在不断提高。





强劲的表现使 PYUSD 成为稳定币市场的重要参与者，目前市值排名第六。





根据 DefiLlama 的数据，PYUSD 在十大稳定币中环比增长最快。

PYUSD 已升至市值第六大稳定币，在前十大稳定币中环比正增长最高。（来源：[DefiLlama https://defillama.com/stablecoins](https://DefiLlama https://defillama.com/stablecoins)）





Bybit Web3 和 SBU 负责人 Emily Bao 表示：“PYUSD 在 Solana 上的表现证明了市场对受监管、安全的稳定币的需求，这种稳定币可以跟上去中心化金融的快速发展。”





“作为市场领导者，我们致力于在全球范围内与 Web3、机构金融和支付提供商建立最佳合作伙伴关系，以帮助我们的用户成为金融未来的一部分。” Solana 基金会主席 Lily Liu 补充道，







“PYUSD 登陆 Solana 是生态系统的一个重要里程碑。除了展示 Solana 的性能可以支持全球支付网络之外，Solana 上的 PYUSD 还利用了代币扩展，增加了原生 Web3 功能，增强了支付功能。这些功能支持 Paypal 在 Web3 世界中的支付主导地位，为 Paypal 用户、Solana 用户和 Bybit 用户创造了独特的资产。”

Bybit 推出具有不同收益机会的 PYUSD 活动

为了庆祝 历史性的发射 ，Bybit 推出了三项独家活动，旨在最大限度地发挥 PYUSD 为散户和机构投资者的潜力。





首先，通过在 Solana 上交易顶级代币来分享 200 SOL 奖池，您有机会探索 Solana 生态系统。其次，任何注册并交易 SOL/USDT 对的新用户都会获得额外的 SOL 奖励。





最后，Bybit 用户有机会通过注册有限的 PYUSD 固定储蓄产品来获得额外收益。





这些活动是 Bybit 领先的现货市场的一部分，该市场在合作伙伴关系、交易效率和产品方面处于加密货币交易的前沿。Bybit 不断突破界限，为用户提供先进的解决方案和卓越的交易机会。





Solana 上 PYUSD 的集成证明了 Bybit 致力于推动数字资产格局的发展。

关于ByBit

Bybit 是全球交易量第二大的加密货币交易所，服务用户超过 4000 万。Bybit 成立于 2018 年，为加密货币投资者和交易者提供了一个专业的平台，他们可以在这里找到超快的匹配引擎、全天候客户服务和多语言社区支持。





Bybit 是一级方程式赛车队卫冕车队和车手冠军甲骨文红牛车队的骄傲合作伙伴。





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