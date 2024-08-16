LoudMe 评论：这是最好的 AI 音乐生成器和 AI 音效生成器吗？

如今，人工智能几乎可以应用于所有领域，从内容创作到学术研究。人工智能还可用于制作音乐， 大声 是当下领先的AI音乐制作者之一。





只需几秒钟，这款强大的 AI 歌曲生成器就能为用户创作出独特、原创且免版税的音乐。





但它的效果如何？它真的能创作你喜欢的任何类型和风格的音乐吗？好吧，这就是这篇 LoudMe 评论要解决的问题。继续阅读，了解所有答案以及您需要了解的有关世界上最受欢迎的 AI 音乐制作者的一切。





您能用 LoudMe 做什么？

让我们首先对 LoudMe 进行评测，了解一下这款业界领先的 AI 音乐生成器的一些主要特性和功能。

生成AI音乐

显然，作为 人工智能音乐生成器， LoudMe 的核心功能是其音乐生成技术。用户基本上只需输入提示，例如“一首关于生活在丛林中的国歌式摇滚歌曲”，LoudMe 就会制作一首符合该要求的音乐。它以闪电般的速度完成所有这些工作，比用传统方式制作音乐快得多。

生成AI音效

LoudMe 的多功能 AI 技术不仅限于音乐；它还配备了 AI音效生成器 。无论您是在制作视频游戏、播客还是电影，LoudMe 都能让您制作符合您独特愿景的自定义音效。只需描述所需的效果，LoudMe 就能发挥其魔力，让您的项目以身临其境的高品质音频栩栩如生。

免版税人工智能音乐

LoudMe 是创作免版税音乐的完美工具。换句话说，它可以生成您可以在商业基础上使用的曲目和歌曲，而无需向创作者支付任何版税。这非常适合广告音乐、主题曲、YouTube 视频中的背景音乐等，而且与为您使用的音乐支付版税相比，它更具成本效益。

畅享 AI 曲目库

LoudMe 还拥有不断扩展的 人工智能生成的歌曲 和 音效 供用户按需收听。您可以浏览目录并收听该工具迄今为止创作的一些最受欢迎和最成功的曲目，涵盖各种流派。此外，库中会定期更新新曲目，因此总有新的东西可供体验。

保存、下载、共享等

使用 LoudMe 制作音乐后，您就可以保留它！该工具可让您随时保存和下载您最喜爱的作品。从那里，您可以自由地与朋友和家人分享这些曲目，将它们用于创意或商业项目，并供您个人使用。

LoudMe 适合哪些人？

借助 LoudMe，许多人都可以享受制作 AI 音乐的乐趣。以下只是几个例子：

音乐家、艺术家和创作者

就像音乐家过去利用数字效果和技术创新来创造全新的音乐流派一样，许多艺术家和创作者也在利用人工智能技术来提升他们的音乐创作潜力。如果你有创造性的思维，在人工智能的帮助下，你可以创作出无数令人惊叹的音乐。

商业用户

商业和专业用户也可以从 LoudMe 的 AI 音乐生成中受益。例如，假设您正在尝试为新产品制作视频广告，并且需要一首优质的免版税曲调作为背景音乐。那么，您无需购买已经使用 1,000 次的无聊剪辑，而是可以使用 LoudMe 制作自己的原创免版税背景音乐。

休闲人群

普通用户也可以享受数小时的娱乐，尽情享受 LoudMe 及其非凡的 AI 音乐生成潜力。由于它能够创作各种不同流派和风格的曲目，因此您可以使用它来创作您喜欢听的音乐，并建立您自己的 AI 库。

LoudMe 与其他 AI 音乐制作者有何不同？

接下来，让我们看看 LoudMe 在 AI 音乐制作器中名列前茅的几个关键方面。

无需音乐知识

LoudMe 的一大优点是，您无需成为音乐家、创作者、艺术家或某种音乐专业人士即可使用此工具。它使用起来非常简单，即使是最简单、最简短的提示也足以创作出您想一遍又一遍聆听的精彩乐曲。

适合专业人士和初学者

LoudMe 的设计尽可能地方便易用，对专业人士和初学者都具有吸引力。专业人士可以利用他们先进的音乐知识和创造力来创作特定风格的音乐，而初学者只需尝试实验性提示，看看会发生什么。

定期添加更多曲目

LoudMe 的另一个很棒的方面是，它的音乐库总是在不断扩大，定期添加越来越多的曲目。因此，您永远不会没有音乐可听。实际上，LoudMe 就像一个无限的、永无止境的音乐来源，涵盖了所有可以想象到的流派。

总结

总结一下我们对 LoudMe 的评价，这显然是一款开创性的人工智能工具，为世界各地的人工智能音乐制作者树立了标准。凭借其强大的技术和多功能的可用性，它能做的事情无穷无尽。今天就尝试一下，开始在人工智能的帮助下制作时髦的音乐吧。