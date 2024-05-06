Horizen 如何利用零知识证明重新定义区块链





欢迎来到“初创企业背后”系列的另一期精彩内容，我们将深入探讨区块链领域开创性初创企业的历程。今天，我们邀请了 Horizen Labs 联合创始人 Rob Viglione 与我们一起分享 Horizen 自 2017 年成立以来的全面发展历程。





和我们一起听 Rob 回顾里程碑、技术支点和战略决策，这些塑造了 Horizen 成为零知识项目中心的道路。





Ishan Pandey：你好，Rob，很高兴欢迎你加入我们的“创业幕后”系列。你能和我们分享一下 Horizen Labs 的完整故事吗？我们很想听听你的故事，尤其是你一路走来遇到的挑战和胜利。欢迎分享！





Rob Viglione： Horizen Labs 成立于 2019 年，是 Horizen 的协议开发人员，Horizen 是 2017 年启动的开源区块链项目。我们通过参与许多备受瞩目的行业项目，为自己确立了 web3 专家的地位，这些项目包括 Ape 生态系统（ApeCoin、ApeChain、Otherdeeds）；比特币生态系统（Opal）；最后但并非最不重要的是 Horizen 生态系统。我们现在专注于在 Horizen 内开发模块化区块链解决方案，该解决方案针对证明验证进行了优化，这是实现更广泛使命的第一步，即推动 Horizen 成为零知识项目中心。





Ishan Pandey：您能否解释一下将 Horizen 打造为 Web3 中 ZK 技术中心的转变，以及它与该平台自 2017 年以来的发展如何保持一致？





Rob Viglione：对我们来说，这与其说是一种转变，不如说是自然发展的下一阶段。零知识加密一直是 Horizen 的核心。最初，这种专业知识被用于确保链上隐私；然后，用于通过我们的互操作性协议 Zendoo 实现无需许可的可扩展性；现在用于模块化证明验证。贯穿始终的一直是使用零知识加密来解决行业面临的最大挑战。





正如我刚才提到的，我们现在正在构建一个针对零知识证明验证而优化的模块化区块链。然而，这只是一项更大使命的第一步，这项使命是使新型加密技术能够在 Web3 中使用，而这在以太坊的验证限制下目前是不可能实现的。





Ishan Pandeey：Horizen 计划如何利用其作为 ZK 技术先驱的地位在市场上脱颖而出并吸引 ZK 项目加入其生态系统？





Rob Viglione：首先是我们的纯技术优势。由于我们在零知识证明加密方面拥有丰富的经验，包括一支世界一流的密码学家和密码工程师团队，因此我们拥有真正的竞争优势。我们的团队甚至发明了几个高效的哈希函数，这些函数将在我们的技术中发挥作用，包括 Poseidon2 和 Monolith。我们的证明验证层目前在测试网上，与在以太坊上验证相比，其验证成本降低了 90% 至 99%。这种性能不言而喻，使我们的上市变得容易。





除此之外，我们在整个行业中享有盛誉并获得了支持。凭借 Horizen 的传统和品牌，我们能够吸引 ZK 领域最优秀的建设者、创新者和人才。近七年来，Horizen 一直致力于 ZK 行业，我们已经看到了这一承诺的成果，许多项目和合作伙伴已签约成为我们建设的一部分。未来几周和几个月，这种势头只会愈演愈烈，我们对即将发生的事情感到非常兴奋。





Ishan Pandey：考虑到竞争环境和提供证明验证解决方案的新项目的出现，Horizen 打算如何保持相关性并与其现有的代币经济学进行有效竞争？





Rob Viglione：确实，我们并不是唯一在这个细分市场运营的公司。但我们是唯一在 ZK 领域拥有七年（或接近七年）经验、人脉和支持的公司。在我的博客文章中，我阐述了我对 Horizen 和 $ZEN 的愿景，并解释了为什么我认为专用于证明验证层的新代币会有所帮助。鉴于 Horizen 最初是 Zcash 的一个分叉（Zcash 本身也是比特币的一个分叉），它从比特币中继承了代币经济学。2100 万个代币的固定供应上限是 $ZEN 身份和吸引力的重要组成部分，我强烈认为应该保留这个上限。在所有这些背景下，我在我的博客文章中提议为即将到来的证明验证链采用一种新代币。这样，$ZEN 的核心代币经济学保持不变，而证明验证层受益于专门为其优化的加密货币。





Ishan Pandey：为证明验证层采用新代币有哪些潜在好处，这与 Horizen 的使命和愿景有何一致？





Rob Viglione：首先我要说的是，任何用于证明验证的潜在代币都需要得到社区的认可，我以社区成员和 Horizen 联合创始人的身份发言。但专用于证明验证层的加密货币的主要好处是激励所需的链上活动——在本例中是证明验证。这在实践中如何发挥作用可能会以多种方式发挥作用，但主要目的是促进区块链专门为之而建的活动。





Ishan Pandey：随着区块链技术和加密货币的采用不断增长，监管审查也愈发严格。您对 Web3 生态系统中的监管挑战有何看法？





Rob Viglione：我早就说过，只要以深思熟虑和建设性的方式进行监管，监管将有利于 web3 行业。为生态系统参与者制定指导方针的明确规则将增强行业从现在开始进一步发展所需的确定性和信心。我正在尽自己的一份力量，协助行业贸易协会与政策制定者合作，帮助制定建设性的法规。





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