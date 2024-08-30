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    黑曜石指南：如何每天创建每日笔记 - 即使你不打开它经过@luca1iu
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    黑曜石指南：如何每天创建每日笔记 - 即使你不打开它

    经过 Luca Liu4m2024/08/30
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    太長; 讀書

    每日笔记插件是 Obsidian 中的一个基本功能。它确保每当您早上打开 Obsidian 时都会创建新的每日笔记。如果您整夜打开 Obsidian 而不关闭它，您会发现第二天早上打开电脑时，今天的每日笔记不会自动创建。
    featured image - 黑曜石指南：如何每天创建每日笔记 - 即使你不打开它
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    问题

    每日笔记插件是 Obsidian 的一项基本功能，对于许多跟踪日常任务、想法和进度的用户来说必不可少。在每日笔记设置中，有一个选项是Open daily note on startup ，这可确保每次早上打开 Obsidian 时都会创建新的每日笔记。


    但是，有一个问题：如果你整夜打开 Obsidian 而不关闭它，你会发现第二天早上打开电脑时，今天的每日笔记不会自动创建。你必须手动创建它，这可能会稍微打乱你的工作流程。


    这不是一个大问题，但自动化这个过程可以使您的日常工作更加顺畅和高效。

    macOS 解决方案

    这是我的简单、无编码解决方案：使用 macOS 的内置Automator安排 Obsidian 的每日重启。

    步骤 1：创建 Automator 工作流程

    1. 打开 Automator：在 Mac 上启动 Automator 应用程序。您可以使用 Spotlight（Command + Space）或在“应用程序”文件夹中找到它。


    2. 创建新的工作流程：当提示选择文档类型时，选择“工作流程”。


    3. 添加必要的操作：

      • 退出应用程序：搜索Quit Application操作，并将其添加到工作流程中。将其设置为退出 Obsidian.app，并确保取消选中“询问是否保存更改”，以确保应用程序在没有提示的情况下关闭。

      • 暂停 10 秒：添加Pause操作并将其设置为 10 秒。短暂的暂停可确保 Obsidian 在重新打开之前已完全关闭。

      • 启动应用程序：最后，添加Launch Application操作并将其设置为再次打开 Obsidian.app。这将触发“启动时打开每日笔记”功能，创建新笔记。


    4. 测试工作流程：单击 Automator 窗口右上角的Run按钮来测试工作流程。


    5. 保存工作流程：将工作流程保存到计算机上方便的位置，并使用可识别的名称（如reopenObsidia保存。

    步骤 2：使用日历安排工作流程

    1. 打开日历：在 Mac 上启动日历应用程序。


    2. 创建新事件：在您通常开始工作日的时间创建新事件。


    3. 设置重复事件：根据您的需要，配置事件在工作日或每天重复。


    4. 添加自定义警报：

      • 在事件详情中，点击Alert ，然后选择Custom
      • 选择Open File作为警报类型。
      • 选择Other并导航到您之前保存的 Automator 工作流程。这会将事件链接到您的工作流程。

    步骤 3：测试设置

    测试自动化：在下一个预定时间，观察工作流程是否正确退出并重新启动 Obsidian，自动创建您的每日笔记。根据需要进行调整。

    Windows 解决方案

    对于 Windows 用户，您可以使用 Windows 内置工具任务计划程序实现类似的 Obsidian 每日自动重启。设置方法如下：

    步骤 1：创建批处理脚本

    1. 打开记事本：打开记事本。


    2. 编写批处理脚本：将以下代码复制并粘贴到记事本中，并将C:\path\to\Obsidian.exe替换为您计算机上 Obsidian 的路径。

       @echo off taskkill /IM Obsidian.exe /F timeout /t 10 start "" "C:\path\to\Obsidian.exe"

    3. 保存脚本：保存为reopenObsidian.bat，扩展名为.bat。

    步骤 2：使用任务计划程序安排批处理脚本

    1. 打开任务计划程序：按 Win + R，输入taskschd.msc ，然后按 Enter。


    2. 创建新任务：在任务计划程序中，单击右侧操作窗格中的Create Task 。为其命名，选择Daily ，设置时间，然后选择Start a program


    3. 选择批处理文件：浏览到您保存的.bat 文件，然后选择它。


    4. 完成：单击Finish保存。

    结论

    通过执行这些步骤，Obsidian 中的每日笔记将每天早上自动创建，无需任何手动干预。此设置可确保您不会错过任何一天，让您的笔记井井有条，工作流程顺畅。

    感谢您花时间与我一起探索与数据相关的见解。感谢您的参与。如果您觉得这些信息有用，我邀请您关注我或通过以下方式与我联系LinkedIn或者（@Luca_DataTeam）。祝您探索愉快！👋

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    Hello there! 👋 I'm Luca, a BI Developer with a passion for all things data, Proficient in Python, SQL and Power BI
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    purcat-imgprogramming #workflow #obsidian #productivity #automation #macos #daily-note-plug-in #hackernoon-top-story #macos-guide

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