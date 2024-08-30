黑曜石指南：如何每天创建每日笔记 - 即使你不打开它

每日笔记插件是 Obsidian 的一项基本功能，对于许多跟踪日常任务、想法和进度的用户来说必不可少。在每日笔记设置中，有一个选项是
Open daily note on startup ，这可确保每次早上打开 Obsidian 时都会创建新的每日笔记。
但是，有一个问题：如果你整夜打开 Obsidian 而不关闭它，你会发现第二天早上打开电脑时，今天的每日笔记不会自动创建。你必须手动创建它，这可能会稍微打乱你的工作流程。
这不是一个大问题，但自动化这个过程可以使您的日常工作更加顺畅和高效。
这是我的简单、无编码解决方案：使用 macOS 的内置
Automator安排 Obsidian 的每日重启。
打开 Automator：在 Mac 上启动 Automator 应用程序。您可以使用 Spotlight（Command + Space）或在“应用程序”文件夹中找到它。
创建新的工作流程：当提示选择文档类型时，选择“工作流程”。
添加必要的操作：
退出应用程序：搜索
Quit Application操作，并将其添加到工作流程中。将其设置为退出 Obsidian.app，并确保取消选中“询问是否保存更改”，以确保应用程序在没有提示的情况下关闭。
暂停 10 秒：添加
Pause操作并将其设置为 10 秒。短暂的暂停可确保 Obsidian 在重新打开之前已完全关闭。
启动应用程序：最后，添加
Launch Application操作并将其设置为再次打开 Obsidian.app。这将触发“启动时打开每日笔记”功能，创建新笔记。
测试工作流程：单击 Automator 窗口右上角的
Run按钮来测试工作流程。
保存工作流程：将工作流程保存到计算机上方便的位置，并使用可识别的名称（如
reopenObsidia保存。
打开日历：在 Mac 上启动日历应用程序。
创建新事件：在您通常开始工作日的时间创建新事件。
设置重复事件：根据您的需要，配置事件在工作日或每天重复。
添加自定义警报：
Alert ，然后选择
Custom 。
Open File作为警报类型。
Other并导航到您之前保存的 Automator 工作流程。这会将事件链接到您的工作流程。
测试自动化：在下一个预定时间，观察工作流程是否正确退出并重新启动 Obsidian，自动创建您的每日笔记。根据需要进行调整。
对于 Windows 用户，您可以使用 Windows 内置工具任务计划程序实现类似的 Obsidian 每日自动重启。设置方法如下：
打开记事本：打开记事本。
编写批处理脚本：将以下代码复制并粘贴到记事本中，并将
C:\path\to\Obsidian.exe替换为您计算机上 Obsidian 的路径。
@echo off taskkill /IM Obsidian.exe /F timeout /t 10 start "" "C:\path\to\Obsidian.exe"
保存脚本：保存为reopenObsidian.bat，扩展名为.bat。
打开任务计划程序：按 Win + R，输入
taskschd.msc ，然后按 Enter。
创建新任务：在任务计划程序中，单击右侧操作窗格中的
Create Task 。为其命名，选择
Daily ，设置时间，然后选择
Start a program 。
选择批处理文件：浏览到您保存的.bat 文件，然后选择它。
完成：单击
Finish保存。
通过执行这些步骤，Obsidian 中的每日笔记将每天早上自动创建，无需任何手动干预。此设置可确保您不会错过任何一天，让您的笔记井井有条，工作流程顺畅。
感谢您花时间与我一起探索与数据相关的见解。感谢您的参与。如果您觉得这些信息有用，我邀请您关注我或通过以下方式与我联系