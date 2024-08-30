黑曜石指南：如何每天创建每日笔记 - 即使你不打开它

问题

每日笔记插件是 Obsidian 的一项基本功能，对于许多跟踪日常任务、想法和进度的用户来说必不可少。在每日笔记设置中，有一个选项是 Open daily note on startup ，这可确保每次早上打开 Obsidian 时都会创建新的每日笔记。





但是，有一个问题：如果你整夜打开 Obsidian 而不关闭它，你会发现第二天早上打开电脑时，今天的每日笔记不会自动创建。你必须手动创建它，这可能会稍微打乱你的工作流程。





这不是一个大问题，但自动化这个过程可以使您的日常工作更加顺畅和高效。

macOS 解决方案

这是我的简单、无编码解决方案：使用 macOS 的内置 Automator 安排 Obsidian 的每日重启。

步骤 1：创建 Automator 工作流程

打开 Automator：在 Mac 上启动 Automator 应用程序。您可以使用 Spotlight（Command + Space）或在“应用程序”文件夹中找到它。

创建新的工作流程：当提示选择文档类型时，选择“工作流程”。

添加必要的操作： 退出应用程序： 搜索 Quit Application 操作，并将其添加到工作流程中。将其设置为退出 Obsidian.app，并确保取消选中“询问是否保存更改”，以确保应用程序在没有提示的情况下关闭。

暂停 10 秒： 添加 Pause 操作并将其设置为 10 秒。短暂的暂停可确保 Obsidian 在重新打开之前已完全关闭。

启动应用程序：最后，添加 Launch Application 操作并将其设置为再次打开 Obsidian.app。这将触发“启动时打开每日笔记”功能，创建新笔记。

测试工作流程：单击 Automator 窗口右上角的 Run 按钮来测试工作流程。

保存工作流程：将工作流程保存到计算机上方便的位置，并使用可识别的名称（如 reopenObsidia 保存。

步骤 2：使用日历安排工作流程

打开日历：在 Mac 上启动日历应用程序。

创建新事件：在您通常开始工作日的时间创建新事件。

设置重复事件：根据您的需要，配置事件在工作日或每天重复。

添加自定义警报： 在事件详情中，点击 Alert ，然后选择 Custom 。

，然后选择 。 选择 Open File 作为警报类型。

作为警报类型。 选择 Other 并导航到您之前保存的 Automator 工作流程。这会将事件链接到您的工作流程。

步骤 3：测试设置

测试自动化：在下一个预定时间，观察工作流程是否正确退出并重新启动 Obsidian，自动创建您的每日笔记。根据需要进行调整。

Windows 解决方案

对于 Windows 用户，您可以使用 Windows 内置工具任务计划程序实现类似的 Obsidian 每日自动重启。设置方法如下：

步骤 1：创建批处理脚本

打开记事本：打开记事本。

编写批处理脚本：将以下代码复制并粘贴到记事本中，并将 C:\path\to\Obsidian.exe 替换为您计算机上 Obsidian 的路径。 @echo off taskkill /IM Obsidian.exe /F timeout /t 10 start "" "C:\path\to\Obsidian.exe" 保存脚本：保存为reopenObsidian.bat，扩展名为.bat。

步骤 2：使用任务计划程序安排批处理脚本

打开任务计划程序：按 Win + R，输入 taskschd.msc ，然后按 Enter。

创建新任务：在任务计划程序中，单击右侧操作窗格中的 Create Task 。为其命名，选择 Daily ，设置时间，然后选择 Start a program 。

选择批处理文件：浏览到您保存的.bat 文件，然后选择它。

完成：单击 Finish 保存。

结论

通过执行这些步骤，Obsidian 中的每日笔记将每天早上自动创建，无需任何手动干预。此设置可确保您不会错过任何一天，让您的笔记井井有条，工作流程顺畅。