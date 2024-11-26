随着人工智能应用的不断增长，BTSE 正式推出 Autotrader

塞舌尔：领先的区块链技术公司 BTSE 宣布已正式推出一款重要产品 AutoTrader，这是为散户投资者简化的下一代自动交易平台。





AutoTrader 让不同水平的用户能够快速投资数千种久经考验的自动化交易策略，涵盖比特币、以太坊和 100 多种其他加密货币。在 AutoTrader 上，智能算法使用不同的数据输入系统地测试每种策略，过滤掉表现不佳的策略，选出最佳策略，同时为用户提供 24/7 全天候交易服务。





此外，所有策略均由在顶级算法交易公司和投资银行拥有数十年工作经验的专业交易员团队构建，确保高质量的产品设计。





每种策略都旨在实现收益最大化，同时还配备了战略风险控制参数来管理下行风险。用户可以根据四个关键考虑因素筛选策略：加密货币的类型、市场前景、策略的时间框架和风险承受水平。





更具体地说，AutoTrader 旨在通过提供数千种自动交易策略来简化散户投资者的交易过程，这些策略由专业人士进行回测和每日更新。该产品还以风险管理为核心，内置止损和止盈机制，帮助用户最大限度地降低下行风险并最大限度地提高收益。





BTSE 首席运营官 Jeff Mei 表示：“我们很高兴推出 AutoTrader，旨在让各个级别的用户都能以最简单的方式像专业人士一样进行交易。许多人对加密货币交易感兴趣，因为它们具有上涨潜力，但往往不知道从哪里开始。借助 AutoTrader，BTSE 用户只需点击几下鼠标，即可将他们的投资分散到许多不同的策略和资产中。一些策略的最低投资额仅为 1.00 美元，任何人都可以轻松尝试。”





BTSE 的使命是倡导金融包容性，让每个人都能使用先进的交易工具。该公司正在构建一个金融机会民主化的平台，让全球用户（从发达国家到新兴经济体）都能平等地参与全球市场。￼





通过消除进入壁垒，该公司旨在体现加密作为包容和赋权工具的精神。

感兴趣的交易者可以访问 btse.com/autotrader 试用 AutoTrader 平台。

关于 BTSE

BTSE 集团是一家全球区块链技术公司，专注于三大主要业务：交易所、支付和基础设施开发。BTSE 交易所支持 350 多种加密货币和 50 多种永续期货合约，月交易量超过 300 亿美元。





我们的支付平台可以提供法定货币和加密货币的收支以及 50 多种主要货币的场外交易服务。此外，我们的企业解决方案使企业能够使用我们的交易所基础设施、钱包、支付网关、获取流动性等。

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