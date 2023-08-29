使用 MobileGPT WhatsApp 版本随身携带生成式 AI

不可否认，2023 年标志着生成式 AI 开发领域取得了重大进展。就在上周，我有幸参加了人工智能领域受人尊敬的专家 Tshilidzi Marwala 教授参加的会议。





凭借丰富的知识，他强调了一个关键点：





虽然生成式 AI 技术并不新颖，但由于计算能力增强，我们最近能够有效运行大型语言模型 (LLM)，这才是新颖的。





简而言之，人工智能发展的巨大进步主要不是因为新的数学模型或科学原理，而是因为我们有效实施这些模型的能力得到了提高。 OpenAI 引入 GPT API 在这一加速过程中发挥了关键作用。





正如 Marwala 教授恰当地指出的那样，即使现在可以免费使用运行 LLM 的技术，但并不是每个人都拥有利用需要多个大型 GPU 安排的 LLM 技术的基础设施。因此，通过 API 访问前沿的法学硕士的意义是巨大的。这种访问为以人工智能为中心的产品的爆炸式增长铺平了道路，其中包括令人印象深刻的MobileGPT 。

通过改进进行革命

人们可能想知道为什么我要深入研究这些背景信息。重要的是要明白，突破性的变化并不总是来自全新的发明或突破性的创新。更常见的是，它们源于改进现有系统、增强流程和扩大可访问性。





这是一个令人大开眼界的认识：当前的人工智能浪潮，或者正如一些评论家所称的“人工智能泡沫”，更多地是由可访问性和包容性而非纯粹的创新推动的。

MobileGPT：缩小差距

MobileGPT 是这个 AI 无障碍时代的灯塔。通过将生成式人工智能技术与 WhatsApp 集成，它并不声称要重新发明轮子。相反，它专注于扩大可访问性、简化用户体验并培养广大受众的包容性。考虑到 WhatsApp 在全球拥有超过 20 亿用户， MobileGPT的影响不容忽视。









但这对于普通用户意味着什么呢？

对于普通用户来说，MobileGPT 的推出要求在他们最熟悉的通信工具中释放无限的可能性。人工智能不再局限于精通技术的爱好者或拥有高端计算资源的专业人士的领域。随着 MobileGPT 集成到 WhatsApp 中，人工智能变得像发送短信一样容易使用。





想象一下从维基百科页面或博客中查找特定信息。您可以使用我们的“聊天到网站”功能并输入网站链接，让 MobileGPT 抓取该网站的所有数据，将其添加到您现在可以查询的索引中。您可以使用此功能请求具体的见解、摘要，甚至从网站中提取要点和联系信息。

MobileGPT：超越普通的聊天机器人

在聊天机器人领域，MobileGPT 屹立不倒，不仅是另一种对话式人工智能，而且是重新定义用户交互的多方面工具。这种强大的集成不仅仅是利用生成式人工智能的功能，例如即时聊天、语言翻译、图像创建、文档生成或快速在线研究。它作为个人数字伴侣，随时准备协助完成各种任务，彻底改变我们与技术交互的方式。





记笔记的概念看似平凡，但其重要性是毋庸置疑的。我们大多数人都被无数的笔记工具所淹没——从智能手机上复杂的应用程序到笔记本电脑上的专用程序或 CRM 中的集成系统。然而，面对记下杂货的简单任务，许多人又回到了向自己发送 WhatsApp 消息的古老技巧。原因？方便。 WhatsApp 在我们的日常生活中很方便，当我们希望快速记下一些东西而无需切换多个应用程序时，它就成为我们立即使用的平台。





MobileGPT 了解这种与生俱来的用户行为，因此不会重新发明轮子。相反，它利用用户已经喜爱和信任的东西来增强体验。当您可以将笔记记录无缝集成到最常用的消息应用程序中时，为什么还要在多个平台之间切换呢？借助 MobileGPT，您不再局限于一次性笔记；您可以存储和管理最多 20 个笔记，确保您在需要时始终触手可及。









使用 MobileGPT 的笔记功能就像与朋友交谈一样直观。像“保存此笔记”或“显示我的笔记”这样的简单提示就足够了，使整个体验变得流畅且无忧。

科技包容性

除了实用性之外，还有更深层次的意义。对于许多人来说，技术常常让人感到难以承受或疏远。通过将人工智能融入 WhatsApp 的范围内，MobileGPT 揭开了人工智能世界的神秘面纱。它提供了一种途径，用户无论技术水平如何，都可以以直观、友好且简单的方式与人工智能互动。





从本质上讲，MobileGPT 不仅仅是 AI 集成；它是关于改变观念、打破障碍并确保每个人都能接触到人工智能的奇迹。在连接蓬勃发展的数字时代，这种人工智能可及性差距的弥合既及时又具有变革性。

等等，还有更多

MobileGPT 最近推出了“神奇命令”——人们每天可能需要执行的简单任务的快捷方式。现在可以使用魔法命令执行以下操作：

👉🏽 ekse google ___ （进行快速谷歌搜索。例如ekse google 2023 年女子世界杯）

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