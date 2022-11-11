你还好吗，Hacker？





你知道这是新闻中疯狂的一周，一位让 11,000 人失业的亿万富翁仅是本周最糟糕的亿万富翁中的第三名。争二夺一，我们有： 一位亿万富翁，一天之内将他的总资产缩水94%，搞砸了整个行业， 迫使他的公司破产；还有一位亿万富翁，他真的不想以 440 亿美元的价格收购一家公司，以至于他宁愿眼睁睁地看着它烧毁。而且才周四🤯









大众科技裁员

所以它发生了。 大 科技泡沫破灭了。在大流行期间过度招聘了 2 年的大大小小的公司，现在由于收入减少和经济衰退迫在眉睫而被迫大幅裁员。本周，Meta 加入了越来越多的硅谷公司的行列，实施大规模裁员（11,000 人，约占其员工总数的 13%）。





如果你恰好是受这些大规模裁员影响的数十万技术工人之一- 这是我们给你的建议：现在是（重新）开始写作的时候了！我们的许多作家都将 HackerNoon 的故事作为个人作品集来申请工作甚至筹款。你也可以⬇️⬇️⬇️









加密货币的悲伤故事

本周最大的新闻是世界第二大加密货币交易所 FTX 及其亿万富翁冠军 Sam Bankman-Fried（SBF，又名前加密货币之王）在（ 据称）手中迅速和大规模垮台（毫无疑问，现在）最大的加密货币交易所 Binance 及其首席执行官 CZ。在 HackerNoon，我们发布了 一些文章 关于这个快速发展的故事；但是，我们需要您的意见。这个故事对整个加密货币和区块链的未来意味着什么？ FTX 垮台是加密货币的雷曼兄弟吗？币安 CEO CZ 是否策划了这一切？

您如何看待 FTX、币安和加密货币的未来？在这里分享。





埃隆的推特。地点：地狱

最后，埃隆马斯克再次出击。是的，这位世界首富本周的举动确实让我们都想知道他为什么会变得如此富有，并打破了人才与财富之间（任何）相关性的神话。在不情愿地被迫以高达 440 亿美元的价格收购 Twitter 之后（顺便说一句，Binance 首席执行官 CZ 也参与了👀），Elon 带着水槽走进 Twitter 总部，因为一封未签名的电子邮件解雇了一半的员工，推出/re-launched 然后以 8 美元的价格推出半生不熟的订阅服务，然后在昨天紧急宣布“破产不是不可能的”，与此同时，公司的估值从440 亿美元跌至在不到 2 周的时间内达到 80 亿。





再读一遍。我们也不会反对您在您认为自己度过了糟糕的一周时截取上述段落来激励您。但是你知道你总是可以做什么吗？ ⬇️⬇️⬇️





今天写在 HackerNoon 上





下次见 - 这是HackerNoon 的作家笔记