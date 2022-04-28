谷歌刚刚发布了世界上最强大的 Deepfake 模型

谷歌研究院和特拉维夫大学的这种新模型令人难以置信。 MyStyle 是一个非常强大的 deepfake 模型，基本上可以做任何事情。
为任何人拍摄一百张照片，您就可以对其角色进行编码，以修复、编辑或创建您想要的任何逼真的照片。
如果您问我，这既令人惊奇又令人恐惧，尤其是当您查看结果时。观看视频以查看更多结果并了解模型的工作原理！
►阅读全文： https ://www.louisbouchard.ai/mystyle/
►Nitzan, Y., Aberman, K., He, Q., Liba, O., Yarom, M., Gandelsman, Y.,
Mosseri, I.、Pritch, Y. 和 Cohen-Or, D., 2022。MyStyle：个性化
生成先验。 arXiv 预印本 arXiv:2203.17272。
►项目链接： https ://mystyle-personalized-prior.github.io/
►代码（即将推出）： https ://mystyle-personalized-prior.github.io/
►My Newsletter（每周在您的电子邮件中解释的新 AI 应用程序！）： https ://www.louisbouchard.ai/newsletter/
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谷歌研究的这个新模型和
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特拉维夫大学是不可思议的你
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可以把它看成一个非常非常强大的深
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可以做任何事情的假货需要一百
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任何人的照片，你有它
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编码以修复编辑或创建的人员
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你想要的任何逼真的图片都是
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如果你问我，既神奇又可怕
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尤其是当您查看结果时
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花点时间欣赏他们
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[音乐]
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该模型只是使用预先训练的
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我介绍的风格枪架构
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在众多视频中，所以我不会进入
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这个网络的细节赶紧star
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gun 使用图像对其进行编码
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卷积神经网络是
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训练以重新生成相同的图像，如果
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这听起来像是另一种语言
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只需花两分钟观看视频
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我做了覆盖式枪
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那么当你训练有素时
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一个包含很多人的大数据集，你可以
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教它直接变换图像
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正如我在中解释的那样，来自编码空间
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我的视频，所以你不需要褪色
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图像不再你可以简单地玩
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我们称之为生成器这意味着
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你可以教它改变整体
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图片像风格转移
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应用程序，例如
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拍摄逼真的照片并对其进行编码
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或从编码开始
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将其转换为类似数字的动漫
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正确训练和操作的图像
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你也可以只改变一些本地的
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头发的颜色或
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任何其他使您看起来像您的编辑
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最好的
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所以这个叫做我的风格的新模型使用
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风格枪基模型并对其进行修改
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不仅实现了风格转移
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任务，但可以关联的任何任务
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用你的脸，就像我说的那样
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了解你的外表，并且可以做得很漂亮
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绘画中的很多东西
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分辨率或编辑想象绘画
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是你在里面有一些对象的地方
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镜头遮住你的脸，你会删除
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图片中的主题并制作
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你的脸再次出现，就像你
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在视频游戏中启用透明度以
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看穿他们的墙壁图像超级
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分辨率是一个令人难以置信的挑战
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尝试推广到许多人时的任务
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不同的面孔，但当你
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专注于一个人这里的目标是
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拍摄非常低清晰度的图像并
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将其升级为高分辨率
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你基本上有一个模糊的图像
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你自己，你试着让它看起来
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像这样你可以看到这两个
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应用程序是相当具有挑战性的
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机器，因为它需要了解
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人为了填补大的空白或
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添加像素以使脸部看起来更清晰
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该模型基本上必须是
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你非常亲密的朋友，一个伟大的
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艺术家在需要的同时
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知道你的脸是什么样子的
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角度以及能够绘制它
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实际上，虽然我会一直这样做
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我最能成为最好的朋友
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可能忘了我画一个
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你的脸的准确版本，如果你
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想要好的结果这只是另一个
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水平所以以这种风格的枪为基础
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使用庞大的通用数据集进行训练
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数千人和一百人
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你自己的照片我的风格会学习
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你的脸独有的编码空间
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基本上会在包含的内容中找到你
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所有面孔的表示并且是
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重新训练以推动模型专注于
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您的不同功能，那么您将是
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能够喂它不完整或失败
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你自己的照片，并要求它修复
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它对你来说有多酷
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有很多你自己的照片，但
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一百张图片只意味着重要的一天
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与朋友和您的手机在外面
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有比以前更好的结果
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试图概括为的一般模型
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每个人都比它便宜得多
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聘请专业的Photoshop和
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要求编辑你未来的所有照片
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你仍然可以看到这种模型
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对名人或
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那些有很多 instagram 图片的人
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有人可以用它们来训练模型
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并且基本上创造出超现实的
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自己妥协的照片
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这就是为什么我经常说
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我们不能再相信我们所看到的了
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尤其是在互联网上，我们不要
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考虑所有可能的问题
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它也将在现实世界中
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尽管如此，增强现实眼镜
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结果很棒而且很多
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比我们以前看到的更好
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考虑到它只需要一百
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自己的照片，而不是几个小时
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老年人深脸的视频拍摄和
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文物比那些少得多
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需要更少的图像只执行
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单一任务和voira这就是我的
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从谷歌研究设计一个新模型
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特拉维夫大学能够
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执行成像绘画图像超
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分辨率和图像编辑使用
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单一架构和训练方案
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与其他方法相比，因为它
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专注于人而不是
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任务本身，这使它更多
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准确的现实性和概括性
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你我希望你喜欢这个视频让我
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知道你对这个更短的看法
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更简单的格式，如果你喜欢与否
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当然，这只是对此的概述
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