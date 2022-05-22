评论如何在 HackerNoon 上工作？

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Jan 01, 1970
图为故事， https://hackernoon.com/the-joy-of-using-single-purpose-tech
这种发布方式确实需要你做一些事情——在当今超载的互联网中，你很少被要求——耐心。屏幕的另一侧还有第二个人，她或他或他们将阅读和审查您的人类文字。恕我直言，互联网评论往往偏爱机器人和/或即时满足，而不是考虑如何帮助下一位访客。
在HackerNoon ，我们在发布数以万计的故事中学到了很多东西，并尝试了许多不同的评论系统（话语/媒介/disqus/枪）……自然，我们得出结论，从一个更本土的重新开始我们的核心产品是为HackerNoon 提供支持的内容管理系统。文本编辑器本身是使用大纲开源构建的 3.0 文本编辑器- 它是一种干净的打字体验，带有一些额外的东西，如项目符号点、断引号和代码块。
旁注：如果您认为所有第二条人类规则质量管理都是胡说八道，或者只是认为您有故事/AMA/实时单词渴望 - 如果您在故事中将“是”切换到市政厅模式，任何人都可以立即评论您的故事设置。
现在（在 QA 中），作者可以在此处查看提交和发布的关于他们的故事的评论，并在此处管理评论设置。所有 HackerNoon 帐户都可以在他们的个人资料页面上找到他们发表的评论。
评论的一大优点是它们可以扩展到文字和代码，为我们的用户创造额外的价值。