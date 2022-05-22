评论如何在 HackerNoon 上工作？

图为故事， https://hackernoon.com/the-joy-of-using-single-purpose-tech

任何人都可以对HackerNoon发表评论！在故事页面上发布之前，所有评论均由个人作家或员工编辑审核。我们希望这种温和的方法将鼓励人们就技术或任何推动我们共同未来的事物进行高质量的讨论。





这种发布方式确实需要你做一些事情——在当今超载的互联网中，你很少被要求——耐心。屏幕的另一侧还有第二个人，她或他或他们将阅读和审查您的人类文字。恕我直言，互联网评论往往偏爱机器人和/或即时满足，而不是考虑如何帮助下一位访客。





在HackerNoon ，我们在发布数以万计的故事中学到了很多东西，并尝试了许多不同的评论系统（话语/媒介/disqus/枪）……自然，我们得出结论，从一个更本土的重新开始我们的核心产品是为HackerNoon 提供支持的内容管理系统。文本编辑器本身是使用大纲开源构建的 3.0 文本编辑器- 它是一种干净的打字体验，带有一些额外的东西，如项目符号点、断引号和代码块。

这是 HackerNoon 的第一个原生故事评论系统，我们非常愿意接受下面关于它如何工作的评论。

旁注：如果您认为所有第二条人类规则质量管理都是胡说八道，或者只是认为您有故事/AMA/实时单词渴望 - 如果您在故事中将“是”切换到市政厅模式，任何人都可以立即评论您的故事设置。

现在（在 QA 中），作者可以在此处查看提交和发布的关于他们的故事的评论，并在此处管理评论设置。所有 HackerNoon 帐户都可以在他们的个人资料页面上找到他们发表的评论。

















评论的一大优点是它们可以扩展到文字和代码，为我们的用户创造额外的价值。









所以你说什么——明天我们的网络评论应该如何运作？



