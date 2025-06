认识AccuKnox,伊利诺伊州帕克里奇和网络安全动力10的会员

恭喜你成为Momentum 10的一部分,精英十大初创公司在2024年表现出真正卓越的动力和进展。

Congratulations on being a part of the Momentum 10, the elite top 10 startups who demonstrated truly exceptional drive and progress in the year 2024. The Momentum 10 Interview Series will delve into the unique journeys and powerful foundations propelling your startups to the top in the 2024 Startups of The Year campaign!





告诉我们关于你

AccuKnox 提供业界最全面的 Zero Trust Cloud Native Application Protection Platform (CNAPP) 平台,源自与 SRI (斯坦福研究所) 合作,并建立在 KubeArmor 等强大的开源基础上,我们的使命是提供从代码开发到云运行时的无缝、强大的安全性,我们设想一个可以自信地在云中创新的世界,知道他们的应用程序和数据通过在公共云(AWS, Azure, GCP, Oracle),私有云(OpenShift, VMware, OpenStack),Kubernetes,VMs,裸金属,并扩展到 Edge/IoT,5G和 AI/ML工作负载中受到积极的内线安全措施的保护。

告诉我们你的创业如何改变世界。

AccuKnox正在通过从根本上简化和加强组织如何保护这些现代环境来改变世界。我们用一个统一的、人工智能驱动的平台来替代分散的安全工具和反应式方法,在整个应用程序生命周期中提供全面可见性和主动的零信任保护(“构建到运行时间”).我们的最终目标是使从全球企业到云导入的创新者能够安全地加速数字化转型,保护关键数据和基础设施,确保持续遵守,并在日益敌对的威胁环境中显著减少风险暴露。

什么使你脱离了竞争?

几个关键差异因素将AccuKnox区分开来:





True Zero Trust Runtime Security: Unlike many solutions that focus primarily on post-attack detection, AccuKnox delivers inline, preventative security powered by technologies like eBPF and Linux Security Modules (LSM) via our open-source engine, KubeArmor. We enforce the least-permissive posture automatically.

Integrated Code-to-Cloud Platform: We uniquely combine Application Security Posture Management (ASPM) with a full-suite CNAPP (CSPM, CWPP, KSPM, KIEM, API Security) in a single pane of glass. This eliminates tool sprawl, reduces friction between security and development teams, and provides holistic visibility.

Comprehensive Workload Support: We protect modern and traditional workloads across virtually any environment: public/private clouds, Kubernetes, VMs, bare metal, and emerging areas like Edge/IoT, 5G, and AI/ML (with ModelKnox).

AI-Powered Security: We leverage GenAI (AskAda co-pilot) to enhance security operations and offer specialized solutions like ModelKnox to secure the entire AI/ML pipeline, including automated red teaming and LLM prompt firewalls.

Open Source Core: Our foundation in KubeArmor (over 1 million downloads) fosters trust, transparency, and community collaboration, ensuring our technology is robust and widely adopted.

Flexible Deployment: We offer SaaS, managed (OEM/MSSP), hybrid, and fully on-premises/air-gapped deployment models to meet diverse customer security and regulatory needs.

对于你来说,在10大势力中是什么意思?

在HackerNoon Momentum 10中获得认可,特别是在Park Ridge的强大初创公司中获得第四名,对整个AccuKnox团队来说是一个巨大的荣誉和验证,这意味着技术界和行业观察者认识到我们使命的关键重要性以及我们为云安全带来的创新。

你喜欢你的团队是什么,为什么你是为这个任务而出发的人?

我喜欢我们团队的不懈的智力好奇心和协作精神,我们拥有深厚的专业知识,涵盖网络安全、云基础设施、开源和AI/ML。该这个任务的团队是我们共同的承诺,以解决最难安全问题不仅仅是最简单的问题,我们从运行时安全开始,这可能是最具挑战性的方面,并根据真正的客户需求向外构建。创新是通过开放对话的文化,接受挑战,以客户为中心(正如我们在AppSec+CloudSec指南中详细介绍的方法所强调的那样),并利用我们的开源根源与KubeArmor合作,与更广泛的安全社区合作。

回顾一下,哪个里程碑是您创业的最大转折点?

最大的转折点是通过我们的开源KubeArmor引擎实现了对Kubernetes运行时安全的重大拉力和验证,这一成功不仅验证了我们使用eBPF/LSM的核心零信任、内线预防方法,它成为了我们构建整个AccuKnox CNAPP平台的基础。密切倾听早期KubeArmor用户和客户揭示了他们在静态安全(CSPM)和应用安全集成(ASPM)方面的更广泛斗争,意识到我们可以通过将它们整合到我们强大的运行时核心来解决这些邻近问题是关键的见解。





所学到的教训是无价的:首先解决一个关键的、复杂的问题,然后让客户的需求引导你的扩张成为一个整体的解决方案。

今年你学到的有价值的教训是什么,你会把它传递给其他初创公司?

2024年最有价值的教训是不可否认的必要性。平台整合和主动、运行时间防御在网络安全方面,人工智能所增强的威胁的数量、速度和复杂性使模糊的安全工具和纯粹基于检测的策略变得不够。客户正在被警报淹没,并与集成差距斗争。其他初创企业,特别是安全领域的教训是从第一天开始全面思考。和在应用程序运行时提供强大的保护(盾牌右)。 展望到2025年,我们在这种平台方法上翻一番,增强了人工智能驱动的能力(两者均为使用为更好的安全和保障AI本身与ModelKnox),并加深集成以提供无缝、自动的零信任安全。

您如何预测您的行业在未来几年发展,以及您的初创公司将如何前进?

云安全行业正迅速在CNAPP平台周围巩固,远离点解决方案,零信任正在从一个口号转向一个架构 imperative。我们也将AI/ML安全的关键出现视为一个独特的和至关重要的学科。





AccuKnox is poised to stay ahead because:

我们预测了CNAPP的整合,并从一开始就构建了一个集成平台。 我们在零信任运行时安全(KubeArmor)的基础为我们提供了显著的优势,超过了后来使用运行时的竞争对手。 我们是AI/ML安全领域的先驱,通过ModelKnox解决了今天的关键未来需求。 我们的平台专为混合和多云环境设计,包括Edge和5G基础设施。 我们致力于开源和基于客户反馈的持续创新,使我们与现实世界的需求和新兴威胁保持一致。

您或您的公司打算如何在2025年提出动力10的灵感?

作为 HackerNoon Momentum 10 会员,我们打算利用这一认可,进一步增强行业内主动、零信任安全的重要性。





分享知识:通过文章,网络研讨会和社区参与(包括在HackerNoon等平台上)增加我们的贡献,以分享实施有效的CNAPP和零信任策略的最佳实践和见解。 冠军创新:继续推动运行时安全、人工智能安全(ModelKnox)和5G安全等领域,展示领导力。 促进合作:加强我们的开源贡献(KubeArmor),并建立更深入的伙伴关系,为所有人创造一个更安全的生态系统。 以示例:展示组织通过采用我们的集成平台获得的实实在在的好处(效率,风险降低,合规性),激励其他人超越传统的安全模型。

您希望在2025年实现哪些目标?

到2025年,AccuKnox将专注于几个关键目标:





平台改进:深化 ASPM、CSPM 和 CWPP 模块之间的集成和相关性,实现更丰富的背景和更快的修复。 人工智能安全领导力:显著扩大ModelKnox的能力,使其成为保护人工智能/ML管道和部署免受新兴威胁的最佳解决方案。 市场扩张:在关键的垂直和地理区域扩大我们的客户群,帮助更多组织采用零信托安全。 战略合作伙伴关系:扩大和深化与云提供商,系统集成商和技术合作伙伴的合作伙伴关系,以增强我们的生态系统。 合规自动化:增加对更多合规框架的支持,并在我们的GRC模块内进一步自动化证据收集和报告。 社区增长:继续培育KubeArmor社区,推动开源运行时安全的采用。

2024年是疯狂的,所有的新技术,所有的地缘政治波动. 这些对您的初创公司和整个行业的影响是什么? 尽可能简短或尽可能详细。

2024年确实是变革性的。





新技术(GenAI):GenAI的爆炸是一个双刃剑,它为攻击者创造了巨大的机会(AI驱动的攻击,AI模型中的新漏洞),但也为防御者创造了巨大的机会(AI驱动的威胁检测,安全自动化)。





地缘政治:加剧的地缘政治紧张局势直接转化为加剧的网络战争、间谍活动和对关键基础设施的攻击,这提高了诸如零信任等强大、有韧性的安全姿势的重要性,对AccuKnox来说,它强调了我们内部预防能力的必要性,并支持各种部署模式,包括敏感部门的空气差距环境。





我们的调整包括加速我们的ModelKnox路线图,加强我们的核心平台的韧性,并强调在这种波动的环境中不可或缺的零信任原则。

我们会喜欢你的反馈 HackerNoon作为一个技术出版物! 你的经验如何与我们在一起?

我们的 HackerNoon 经验一直是非常积极的,它是一个有价值的平台,不断为技术人员、开发人员和初创企业爱好者提供有洞察力的内容,我们欣赏其专注于实用、深入的文章,以及其在增强技术范围内的声音中的作用。

你想和我们分享的智慧吗?

在技术和网络安全领域的快速发展中,始终专注于通过创新、强大解决方案解决客户的根本问题,拥抱复杂性 - 通常,最困难的问题是解决和创造最可防御的价值的最有益的。

