管理 VDI 的最佳实践

虚拟桌面基础架构 (VDI) 是一种托管虚拟桌面的虚拟化技术。 VDI 的运行几乎与物理桌面系统相同，因为用户可以访问与访问本地桌面时相同的应用程序和操作系统。





COVID-19 对世界产生了不可思议的影响，新兴劳动力正在寻求将安全性与灵活性相结合的解决方案。为应对对远程办公解决方案日益增长的需求，虚拟桌面基础架构 (VDI) 行业的复合年增长率 (CAGR) 为 19.4% 。





VDI 属于最终用户计算 (EUC) 的范畴，因为它为用户提供虚拟化应用程序和桌面。中央服务器托管桌面操作系统，因此用户可以从任何地方访问桌面，即使是在他们的个人设备上，如笔记本电脑、平板电脑和手机。

虚拟桌面的类型

有两种类型的 VDI — 持久性和非持久性 VDI。

执着的

使用持久 VDI，用户可以根据自己的需要定制自己的桌面。他们每次登录时都连接到同一个桌面，它会保存他们的进度以供将来使用，就像普通桌面一样。



持久性 VDI 在工作和学校环境中都很流行，用户需要将他们的进度和信息保存在桌面上。它们还为 IT 专业人员提供简单的桌面管理，因为它们的操作方式与物理桌面相同。





持久 VDI 的缺点是 IT 专业人员可能会发现图像管理更具挑战性，因为他们必须处理大量单独的图像和配置文件。持久性 VDI 还具有更高的存储要求，这可能会推高总体成本。

非持久

使用非持久性 VDI，用户可以在需要时访问统一的桌面池。每当用户注销时，非持久桌面将恢复到其原始状态，因为它不保存个人信息。这些类型的 VDI 在计算机实验室和公共图书馆等地方很受欢迎。





与持久性 VDI 相比，非持久性 VDI 需要较少的存储空间，因为操作系统与用户数据是分开的。此外，由于需要维护的主映像更少，IT 专业人员将可以更轻松地管理此类 VDI。





非持久性 VDI 最显着的缺点是缺乏可用的自定义和灵活性。

如何管理 VDI

拥有 VDI 需要维护和持续维护。用户需要执行的各种任务来管理其 VDI 包括：

解决用户问题。

执行软件更新。

管理操作系统。

推送注册表项。

更新硬件。

管理 VDI 有两种基本选择——自己动手 (DIY) 或聘请第三方桌面即服务 (DaaS) 提供商。

1. 部署 VDI

如果企业想要部署自己的 VDI，则需要大量时间和资源来投入到该项目中。部署 VDI 而不是选择服务提供商来管理它意味着公司可以完全控制流程的每一步。要部署 VDI，企业需要：

选择范围： VDI 可以替代公司或组织中所有员工的完整桌面，也可以替代某些应用程序和功能。对于远程团队来说，这也可能是一个不错的选择。

VDI 可以替代公司或组织中所有员工的完整桌面，也可以替代某些应用程序和功能。对于远程团队来说，这也可能是一个不错的选择。 选择 VDI 服务器： VDI 服务器是在用户设备上运行应用程序或桌面的服务器。企业可以自己运行服务器或使用云。如果公司使用本地服务器，他们将需要决定具有正确容量的管理程序。

VDI 服务器是在用户设备上运行应用程序或桌面的服务器。企业可以自己运行服务器或使用云。如果公司使用本地服务器，他们将需要决定具有正确容量的管理程序。 内置安全性：由于登录 VDI 会将用户带入网络，因此公司需要在实施之前考虑其安全需求。

虽然部署 VDI 似乎势不可挡，但没有 DaaS 提供商也可以做到。

2. 使用 DaaS

对于许多希望在不牺牲自身资源的情况下利用 VDI 的所有优势的企业而言，DaaS 是一种不断发展的选择。如此多的企业正在转向 DaaS，以至于该行业到 2026 年可能会增长到 110.6 亿美元。





如果企业选择使用 DaaS，其供应商将负责为新员工配置桌面并管理必要的安装和系统更新。对于没有基础设施来自行管理 VDI 的公司来说，DaaS 是一个很好的选择。





使用 DaaS 还将为许多企业和组织节省大量成本。不同的 DaaS 提供商都有不同的产品，但大多数将提供硬件维护和升级等服务，因此公司不需要 IT 团队来管理他们的 VDI 部署。

VDI 的好处

除了远程桌面访问之外，VDI 还为公司和组织提供了许多好处：

灵活性： VDI 允许用户远程访问他们的工作桌面，这意味着可以在任何地方执行重要任务。 VDI 可以改变尝试实施远程工作的公司的游戏规则。

VDI 允许用户远程访问他们的工作桌面，这意味着可以在任何地方执行重要任务。 VDI 可以改变尝试实施远程工作的公司的游戏规则。 效率： 借助 VDI，IT 团队将能够将更多时间用于解决系统问题和对抗病毒攻击。

借助 VDI，IT 团队将能够将更多时间用于解决系统问题和对抗病毒攻击。 简单性： VDI 易于使用，因为它类似于用户更熟悉的桌面。在 IT 方面，VDI 易于管理，因为 IT 专业人员可以从中心站执行维护和其他任务。

VDI 易于使用，因为它类似于用户更熟悉的桌面。在 IT 方面，VDI 易于管理，因为 IT 专业人员可以从中心站执行维护和其他任务。 可扩展性：如果公司的劳动力不断增加或减少，VDI 是一个不错的选择。企业可以无缝、快速地添加新用户并根据需要缩减规模。

VDI 的安全性如何？

数据安全将始终是企业和组织关注的问题。与 2020 年相比，2021 年企业每周遭受的网络攻击增加了 50%。但是，VDI 可以帮助保护数据，因为它不会“存在”在托管它的设备上。





如果一个人在不安全的服务器上使用他们的 VDI 桌面，由于VDI 的安全因素，他们仍然受到保护。这些因素包括：

操作系统加固

数据加密

简单备份

多因素身份验证

VDI 是计算的未来

VDI 代表了计算领域日益增长的存在，尤其是在企业界。随着远程工作和混合工作场所越来越受欢迎，VDI 将在那里提供安全、简单和直接的虚拟桌面选项。