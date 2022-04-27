超越苹果，镇上有一个新的强盗男爵，它是 Meta

镇上有一个新的强盗男爵，它的名字叫梅塔。

发生了什么？

Meta 将在即将推出的 VR 元节 Horizon Worlds 中抽取 47.5% 的应用内销售额。

据《纽约邮报》报道，Meta（前身为 Facebook）计划在即将推出的名为 Horizon Worlds 的虚拟世界中占据高达 47.5% 的销售额。 Quest 商店本身收取 30% 的交易费，Horizon Worlds 将保留 25% 的剩余销售利润。这将总共削减 47.5%。





《纽约邮报》 写道，





Meta 表示：“销售虚拟商品的能力最初只对“少数”创作者开放，并补充说买家将仅限于美国和加拿大至少 18 岁的用户。但在新系统下进行销售的元界商家将不得不将一大笔利润交给 Meta。”





谈论游戏开发商的糟糕利润……





从这个角度来看，Fortnite 起诉苹果公司，因为苹果公司从勤奋的开发人员那里收取了 30% 的不公平费用， 并且《堡垒之夜》输了。想象一下：30% 的费用引发了一场巨额诉讼，Meta 计划拿走 47.5%。这场抢劫什么时候结束？





既得利益披露：作者是通过我们的品牌作为作者计划出版的独立贡献者。无论是通过直接薪酬、媒体合作还是网络，作者都对本文中提到的公司拥有既得利益。 HackerNoon 已经审查了故事的质量，但此处的声明属于作者。 #DYOR

什么是元？

Meta 是 Facebook 决定重新命名的新名称，此前 Facebook 做出了一项重大决定，将其转变为一家元宇宙公司，而不是一家社交媒体巨头。





这是去年的大新闻，HackerNoon 已经对此进行了报道。你可以在这里和这里阅读。

为什么你应该关心 Meta 的收费政策

每个拥有 Oculus Quest 耳机（是的，我拒绝称其为 Meta Quest）或对 VR 行业感兴趣的人都应该非常关心这一点。





由于 Meta 的资源，我最初对主流 VR 市场从 2020 年到 2021 年的增长速度感到兴奋，但现实已经开始出现。





一家本质上拥有虚拟现实行业的科技巨头肯定会有它的缺点。





可能的缺点

没有人可以与之竞争，意味着没有质量标准可以与之竞争 由于 Facebook 已经为社交媒体中的阴暗数据隐私做法定下了基调，如果用户别无选择，他们或许可以在 VR 中做同样的事情 正如我们已经看到的那样……没有人可以与之竞争意味着没有价格可以与之竞争。





这将如何影响 VR 行业

这将影响我们所有投资于 VR 的人，而不仅仅是开发人员。如果开发者只拿回 52.5% 的销售额，他们可能不得不为每款游戏或游戏内物品收取更多费用才能实现收支平衡。





假设您在 Horizon Worlds 中四处走动，并且想要一个由 Average Joe Indie Company 创建的酷炫头像皮肤。乔将皮肤定价为 5 美元。对你来说不是一个糟糕的价格。但在那 5 美元中，乔只带回家 2.5 美元多一点。





Joe 花了多长时间开发它并确保它在 Horizon Worlds 中正常运行？他必须每个月卖出数千个皮肤才能在平台上作为开发者过上体面的生活。





从长远来看，面对开发者的这些费用将影响个人 VR 用户，并为 VR 元节中可接受的定价开创先例。

关于 Meta 盗窃的最终想法

我知道海洋的 11 种美化抢劫，但它的现实是黑暗和不公正的。作为一名 VR 爱好者，我只想在虚拟现实中体验最好的游戏和应用程序，并且我希望我的大部分资金都用于构建它的辛勤开发者。





无论如何，那是我的两分钱。如果您有不同的感觉，请在下面的评论中告诉我！干杯，祝你有美好的一天。



