Bricktrade x HackerNoon 的金融写作比赛的未来

金融的未来在哪里？加密货币真的会给我们更多的财务自由吗？您可以在Bricktrade和 HackerNoon 举办的金融写作大赛的未来中回答这些问题并获得报酬！
这是您利用您的写作技巧以及您对 defi、房地产、经济等方面的知识和观点的机会，从每月 2000 美元的巨额奖池中赢取奖金！
参加比赛非常容易。只是
记住：你越早提交你的第一个故事，你获胜的机会就越高
现在进入。
必须年满 18 岁才能进入。
故事内容可以是关于金融未来、行业发展方向的任何原创故事，或以下任何相关主题：
任何 18 岁以上的人。没有位置限制。
是的！您可以在您的 HN 个人资料中使用您的真实姓名、假名，甚至可以创建一个角色来写下。
第 1 轮：2022 年 6 月 1 日 - 6 月 30 日
第 2 轮：2022 年 7 月 1 日至 7 月 31 日
第三轮：2022 年 8 月 1 日至 8 月 31 日
当然！每个故事提交应被视为写作比赛的新条目。
每个月，我们都会选出最受关注的前 10 个故事提交（真实的人类，而不是机器人！）。这 10 个故事将由 HackerNoon 工作人员投票选出，得票最多的 3 个故事将获胜。
是的！如果您提交多个故事，每个故事都有机会获胜。
被提名者由每个月的总流量选出，然后由我们的团队投票选出。如果您提交的故事中有 2 篇在当月阅读量排名前 10 的故事中，那么他们都有资格赢得奖品。
这意味着如果您的 2 个故事进入前 10 名，您就有可能在比赛中获得第一名和第二名。
绝对地！请随意参加每一轮比赛。
Bricktrade允许您拥有房产的一部分，而无需存款、抵押、信用检查和所有常见的文书工作。
凭借其独特的房地产项目细分流程，Bricktrade 允许您通过尖端众筹平台投资低至 500 英镑，该平台比传统方法更快、更方便并且是更安全的房地产投资平台。
今天就写下你未来的金融故事吧！祝你好运！！！