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Bricktrade x HackerNoon 的金融写作比赛的未来经过@hackernooncontests
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Bricktrade x HackerNoon 的金融写作比赛的未来

经过 HackerNoon Writing Contests Announcements & Updates 1m2022/05/29
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太長; 讀書

金融的未来在哪里？加密货币真的会给我们更多的财务自由吗？您可以在 Bricktrade 和 HackerNoon 举办的金融写作大赛的未来中回答这些问题并获得报酬！这是您利用您的写作技巧以及您对 defi、房地产、经济等方面的知识和观点的机会，从每月 2000 美元的巨额奖池中赢取奖金！

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featured image - Bricktrade x HackerNoon 的金融写作比赛的未来
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金融的未来在哪里？加密货币真的会给我们更多的财务自由吗？您可以在Bricktrade和 HackerNoon 举办的金融写作大赛的未来中回答这些问题并获得报酬！


这是您利用您的写作技巧以及您对 defi、房地产、经济等方面的知识和观点的机会，从每月 2000 美元的巨额奖池中赢取奖金！


参加比赛非常容易。只是将您的文章提交给 HackerNoon使用#future-of-finance标签，从 6 月 1 日到 8 月 30 日，您将有资格从我们每月 2000 美元的奖池中赢取奖品。

每月颁发的奖品

  • 一等奖： 1000 USDT
  • 二等奖： 600 USDT
  • 三等奖： 300 USDT
  • 最多阅读： 100 USDT


记住：你越早提交你的第一个故事，你获胜的机会就越高

现在进入。

金融写作比赛规则和指南的未来

  • 必须年满 18 岁才能进入。


  • 故事内容可以是关于金融未来、行业发展方向的任何原创故事，或以下任何相关主题：


    • 去中心化金融
    • 经济学
    • 投资
    • 加密投资
    • 众筹
    • 虚拟房地产
    • 房地产
    • 智能合约


谁可以参加比赛？

任何 18 岁以上的人。没有位置限制。

我可以用笔名写字吗？

是的！您可以在您的 HN 个人资料中使用您的真实姓名、假名，甚至可以创建一个角色来写下。

比赛将持续多长时间？

第 1 轮：2022 年 6 月 1 日 - 6 月 30 日

第 2 轮：2022 年 7 月 1 日至 7 月 31 日

第三轮：2022 年 8 月 1 日至 8 月 31 日

我可以提交多个参赛作品吗？

当然！每个故事提交应被视为写作比赛的新条目。

获奖者是如何选出的？


每个月，我们都会选出最受关注的前 10 个故事提交（真实的人类，而不是机器人！）。这 10 个故事将由 HackerNoon 工作人员投票选出，得票最多的 3 个故事将获胜。

我可以赢得多个奖项吗？

是的！如果您提交多个故事，每个故事都有机会获胜。


被提名者由每个月的总流量选出，然后由我们的团队投票选出。如果您提交的故事中有 2 篇在当月阅读量排名前 10 的故事中，那么他们都有资格赢得奖品。


这意味着如果您的 2 个故事进入前 10 名，您就有可能在比赛中获得第一名和第二名。

如果我在第 1 轮中获奖，我还可以提交另一个参赛作品进入第 2 轮吗？

绝对地！请随意参加每一轮比赛。

关于 Bricktrade

Bricktrade允许您拥有房产的一部分，而无需存款、抵押、信用检查和所有常见的文书工作。


凭借其独特的房地产项目细分流程，Bricktrade 允许您通过尖端众筹平台投资低至 500 英镑，该平台比传统方法更快、更方便并且是更安全的房地产投资平台。


今天就写下你未来的金融故事吧！祝你好运！！！

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#future-of-finance #brick_trade #cryptocurrency-investment #crowdfunding #vr-real-estate #real-estate #writing-contest-hackernoon #hackernoon-top-story

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