Bricktrade x HackerNoon 的金融写作比赛的未来





金融的未来在哪里？加密货币真的会给我们更多的财务自由吗？您可以在Bricktrade和 HackerNoon 举办的金融写作大赛的未来中回答这些问题并获得报酬！





这是您利用您的写作技巧以及您对 defi、房地产、经济等方面的知识和观点的机会，从每月 2000 美元的巨额奖池中赢取奖金！





参加比赛非常容易。只是 将您的文章提交给 HackerNoon 使用#future-of-finance标签，从 6 月 1 日到 8 月 30 日，您将有资格从我们每月 2000 美元的奖池中赢取奖品。

每月颁发的奖品

一等奖： 1000 USDT

1000 USDT 二等奖： 600 USDT

600 USDT 三等奖： 300 USDT

300 USDT 最多阅读： 100 USDT





记住：你越早提交你的第一个故事，你获胜的机会就越高

现在进入。

金融写作比赛规则和指南的未来

必须年满 18 岁才能进入。



故事内容可以是关于金融未来、行业发展方向的任何原创故事，或以下任何相关主题：

去中心化金融 经济学 投资 加密投资 众筹 虚拟房地产 房地产 智能合约







必须 创建一个 HackerNoon 帐户 ，因为将通过电子邮件联系获奖者。

谁可以参加比赛？

任何 18 岁以上的人。没有位置限制。

我可以用笔名写字吗？

是的！您可以在您的 HN 个人资料中使用您的真实姓名、假名，甚至可以创建一个角色来写下。

比赛将持续多长时间？

第 1 轮：2022 年 6 月 1 日 - 6 月 30 日

第 2 轮：2022 年 7 月 1 日至 7 月 31 日

第三轮：2022 年 8 月 1 日至 8 月 31 日

我可以提交多个参赛作品吗？

当然！每个故事提交应被视为写作比赛的新条目。

获奖者是如何选出的？



每个月，我们都会选出最受关注的前 10 个故事提交（真实的人类，而不是机器人！）。这 10 个故事将由 HackerNoon 工作人员投票选出，得票最多的 3 个故事将获胜。

我可以赢得多个奖项吗？

是的！如果您提交多个故事，每个故事都有机会获胜。





被提名者由每个月的总流量选出，然后由我们的团队投票选出。如果您提交的故事中有 2 篇在当月阅读量排名前 10 的故事中，那么他们都有资格赢得奖品。





这意味着如果您的 2 个故事进入前 10 名，您就有可能在比赛中获得第一名和第二名。

如果我在第 1 轮中获奖，我还可以提交另一个参赛作品进入第 2 轮吗？

绝对地！请随意参加每一轮比赛。

关于 Bricktrade

Bricktrade允许您拥有房产的一部分，而无需存款、抵押、信用检查和所有常见的文书工作。





凭借其独特的房地产项目细分流程，Bricktrade 允许您通过尖端众筹平台投资低至 500 英镑，该平台比传统方法更快、更方便并且是更安全的房地产投资平台。





今天就写下你未来的金融故事吧！祝你好运！！！