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了解一等和高阶函数经过@Iggy
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了解一等和高阶函数

经过 Ignatius Sani3m2022/11/13
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太長; 讀書

一等函数是一种编程语言或编程语言具有的功能，它是一个接收另一个函数作为参数的函数。高阶函数之间的主要区别在于函数在运行后被调用后被调用。在 Javascript 中，我们可以将函数存储在变量甚至属性中，就像您对 Javascript 值取平均值一样。这开辟了一种新的方式来编写更灵活的代码，因为我们可以。将函数存储在 a.变量或添加属性。
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大家好！今天我要讨论的是编程中一个非常著名的概念（一等函数）。已经有很多关于这个主题的资源，但本文仍然有一些新内容，我花时间简化了一些事情以便更好地理解。


为什么这对我作为开发人员很重要？

  • 当您看到它们被使用时，它可以帮助您更好地理解 Javascript 回调函数。
  • 它可以帮助您了解代码的行为。
  • 它让您更好地理解为什么 Javascript 将函数视为值。


什么是一级函数？

根据维基百科，如果一种编程语言将函数视为一等公民，则称该语言具有一等函数。


这意味着该语言支持将函数作为参数传递给其他函数，将它们作为不同函数的值返回，将它们分配给变量，或将它们存储在数据结构中。


在 Javascript 中，事情是这样进行的，因为函数只是另一种类型的对象。如果您是这个概念的新手，您会觉得它很尴尬，特别是如果您来自不同的编程背景，但现在，请先考虑一下。由于对象是值，函数也是，Javascript 将它们视为一个。这开辟了一种编写更灵活代码的新方法，因为我们可以将函数存储在变量中或添加属性。

我已将要点分解为项目符号列表以使事情变得更容易。为了更好地理解一等函数，这里有几点来澄清它。


  • 作为参数的函数
  • 函数返回函数
  • 作为值的函数

作为参数的函数

使用一流函数可以实现的一件事是将函数作为参数传递；我们可以在很多 Javascript 代码中看到这种代码风格。例如 addEventListener 方法，它接收一个 Javascript 回调函数作为参数，例如


button.addEventListener('click', function(){ console.log('hellloooo') })


在前面的代码片段中，我们观察到 addEventListener 接收两个参数，其中第二个函数是回调函数，将在单击按钮后调用。


函数返回函数

我们可以从 Javascript 中的另一个函数返回函数； Javascript 中的许多对象都有方法，例如，javascript 中的数组函数。此外，我们还有函数的方法，例如call()bind()apply() Javascript 方法都可以在 Javascript 函数上调用。


 function count(){ Let counter = 0; return function(){ counter++ } }


count 函数返回了另一个我们更新计数器的函数。


作为值的函数

在 Javascript 中，我们可以将函数存储在变量甚至属性中，就像您对 Javascript 值取平均值一样。


 Const multiply = (a,b) => a * b


上面的Javascript箭头函数保存在multiply变量中，可以调用

以这种方式乘以（3,5）。


Javascript 中一流函数的重要性

一等函数的主要意义之一是它们使我们可以编写高阶函数。


高阶函数

这要么是一个接收另一个函数作为参数的函数，要么是一个返回新函数的函数。这是唯一可能的，因为一流的功能。


 button.addEventListener('click', function(){ console.log('hellloooo') })


这里的addEventListener()是高阶函数的一个例子，因为它接收另一个函数作为参数。它通常指的是 Javascript 回调函数，因为它是在 HOF 运行后调用的。高阶函数和一等函数之间的主要区别在于，一等函数是一种编程语言具有或不具有的特性，它只是意味着所有函数都是值。


结论

总之，要知道在实践中没有一流的功能；这只是一个概念。但是，由于该语言支持一等函数，因此在实践中可以使用高阶函数。

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Ignatius Sani@Iggy
software developer || web development tutor @careerFoundry || Technical writer
Read my storiesAbout @IggyNominated for 2022 - HackerNoon Contributor of the Year - Functional Programming

標籤

#javascript #coding #higher-order-functions #blogging-fellowship #web-development #programming #tech #hackernoon-top-story #web-monetization

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