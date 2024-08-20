现在是开始使用 Azure Data Studio 的正确时机吗？

几年前我第一次尝试Azure Data Studio时，印象并不深刻，因为它只是 Visual Studio Code 的简单副本。内置功能很原始；除了 CRUD 操作外，没有太多其他功能。因此，该工具无法与经典的SQL Server Management Studio (SSMS) 竞争。然而，在给这个程序第二次机会后，我改变了主意。





今天，我想介绍一下您日常使用的必备功能，以便我们可以回答这个问题：今天是否值得切换到 Azure Data Studio？

分析器

即使您从未使用过SQL Server Profiler （包含在 SSMS 包中），只需查看下面的屏幕截图即可对其有所了解。界面、功能和现有错误介于 SQL Server 2005 和 SQL Server 2008 之间。这就是 SPARTA 传奇！

但似乎是时候摆脱经典了，因为Azure Data Studio确实满足了以下需求：

分析本地服务器和 PaaS 解决方案（例如，SQL Profiler 不适用于 Azure SQL）。 它有一个用户友好的界面。 适用于 Linux 和 macOS。





第二个论点可能看起来有些主观，但让我们比较一下如何在两个应用程序中设置过滤器。





在经典控件中（见上图），您必须是单击、双击、三击和连续单击的专家。我不是在开玩笑——设置过程本质上是这些类型的鼠标操作的组合。另一方面，Azure Data Studio 提供了一些在 2023 年您会称之为天才解决方案的东西。“添加子句”按钮和用于删除条件的小十字可用（见下图）。就这么简单！









如果不提一下我最喜欢的与 SSMS 中的过滤器相关的陷阱，那就错了。您必须将过滤器文本包装在百分号 % 中（如上图所示）。如果不这样做，将无法捕获预期的事件。有多少开发人员因为这种复杂性而失去了神经？我们只能猜测。





在其他方面，Azure Data Studio 的分析器与其前身并无不同。它提供相同的事件列表，并具有停止和启动新会话的功能。它没有对 CPU 和持续时间指标进行任何重大更改，这些指标的含义有些模糊。但是，使用分析器变得更加简单。





执行计划

阅读执行计划时，了解操作符之间移动的数据量至关重要。在 SSMS 中，你可以通过线宽来判断；线越宽，数据越多。但是，Azure Data Studio 的开发人员让它更直观一些。他们添加了表示行数和使用宽度的数字，并以粗体显示。因此，数据较多的线看起来更宽更粗。比较下面的图片。





新版本在保留原有简单性的同时，显得更具信息量。





我非常欣赏的另一个 Azure Data Studio 功能是“突出显示昂贵运算符” 。只需单击两次，您就可以轻松找到计划中最有问题的部分，因为程序会用红色突出显示它（见下图）。以前，您必须浏览整个图表才能找到瓶颈。因此，新功能节省了大量时间，尤其是在分析多个查询时。









此外， Azure Data Studio还引入了以表格形式查看执行计划的功能。我还没有在实际用例中使用表格视图，但查看按成本或执行次数排序的操作列表（见下图）可能会有所帮助。

图表

我要提到的最后一个功能是图表可视化。在 Azure Data Studio 中，您可以直接从数据集创建图表。下面，您可以看到一个带有简单 GROUP BY 和 COUNT（响应“是”、“否”、“不知道”）的 SELECT 语句示例。









这不是一场革命。但至少它消除了开发人员经常用来快速构建一些图表或进行基本数据分析的额外软件（如 Excel）的需求。我相信业务分析师也会喜欢这个功能。这是一种直观的数据可视化方式，是工具包中一个有价值的补充。

缺少的功能

查询存储

Query Store 是一组用于分析性能统计数据的工具。例如，它有助于识别最常执行或消耗大量资源的查询。目前，Azure Data Studio 缺少此功能。

数据库图表

这是另一个几十年来从未改变的功能。但是，Azure Data Studio 并没有提供替代方案。我相信合适的扩展可能很快就会出现，因为实现表关系图听起来并不那么复杂。

管理功能

Azure Data Studio 不提供任何功能，例如复制数据向导、错误日志查看器、多服务器查询等。您可以查看缺失功能的完整列表 这里 也就是说，在可预见的未来，SSMS 仍将是 SQL Server 管理员的唯一工具。

结论

Azure Data Studio 是一款开源程序，提供丰富的 SQL 服务器操作功能。查询可视化功能也是开箱即用的，因此您无需安装扩展。与前代产品相比，该工具对资源的占用更少，并且通常运行速度更快。





如果您是开发人员或只是偶尔需要查询 SQL Server，我建议您切换到 Azure Data Studio。它是一种现代且方便的日常使用工具。





您已经尝试过 Azure Data Studio 了吗？我很高兴在评论中听到您的意见。