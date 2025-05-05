特蕾西·金,MEXC:为什么大学是Web3未来的支柱

随着区块链行业的成熟,关键问题不再只是关于去中心化或创新,而是关于可持续性MEXC Ventures是领先交易所MEXC的投资和孵化部门,正在应对这一挑战。IgniteX,一个旨在赋予下一代Web3建设者的举措。





我们与Tracy Jin,在MEXC的一个关键人物,深入了解为什么universities,early-stage developers,和interdisciplinary talent对于Web3的长期成功至关重要,以及MEXC如何在教育,投资和创新的交叉点定位自己。

什么激励了MEXC Ventures推出IgniteX倡议?

IgniteX倡议受到MEXC推动区块链生态系统可持续增长的全球战略的启发,该计划的核心是支持现有和未来的Web3开发者,特别是年轻的新兴人才在Web3空间中塑造下一波创新。

IgniteX如何符合MEXC在全球Web3生态系统中的更广泛的战略目标和地位?

在MEXC,许多人认为我们是全球顶尖交易所之一,但这只是故事的一部分,交易平台背后是一个不断增长的教育倡议,研究计划和投资机会的生态系统。





在MEXC Ventures的傘下推出,IgniteX是我們更大的企業社會責任努力的一部分,其使命是培養一個新的想法可以根植和繁榮的環境,確保Web3仍然是一個動態,創新和競爭空間。





今年,我们计划推出更多举措,以支持早期项目,推动大规模采用,并扩大整个区块链生态系统的投资机会。

MEXC Ventures将什么定义为“Web3人才”,您在潜在候选人中寻找哪些品质或技能?

该倡议针对 Web3 人才,这些人才结合了技术能力,如智能合约开发、区块链协议设计、加密和去中心化架构方面的专业知识,具有影响力和创新的第一思维。





我们也欢迎有激情的人,他们可能还没有技术背景,但渴望为Web3革命做出贡献.通过教育伙伴关系,奖学金和技术活动,MEXC将帮助弥合知识和技能差距,以增加世界各地的熟练Web3建设者数量。

您认为大学和学术机构在Web3的长期成功中扮演什么样的角色?

大学和学术机构将对Web的长期成功至关重要3.它们不仅仅是知识传递的地方,它们是新的想法,实验和挑战现状的引擎。





它仍然是一个年轻和不断发展的空间,为了真正成熟,它需要不断涌入新颖的人才 - 那些不害怕质疑现有模型或构建全新模型的人。





与此同时,大学有助于正式化和专业化区块链,密码学,去中心化系统等领域所需的技能,他们使空间更容易接触到更广泛的学生,而不仅仅是早期碰到加密货币的人。

什么类型的项目是IgniteX发射板的理想候选人 - 你喜欢基础设施,DeFi,AI或其他部门?

IgniteX是包容行业的,但我们对具有推进区块链基础设施、稳定币、人工智能集成的区块链解决方案和金融技术工具的使命的项目进行了战略性强调。MEXC Ventures主要寻求能够在全球范围内扩展,推动技术边界,并增强去中心化融资和用户访问的想法。

MEXC Ventures将如何衡量IgniteX在其五年的成功?

这些是启动的项目数量和规模,支持和成功融入 Web3 开发的人才数量,组织的成功活动数量和学术机构的合作伙伴关系。

MEXC Ventures 除了 IgniteX 之外还有什么?您正在寻求扩展的其他项目或地区吗?

展望未来,MEXC仍然致力于成为人们最容易进入加密生态系统的路径,我们将继续优先考虑创新和技术,这些创新将提高用户体验,促进全球包容性和战略市场渗透性。MEXC正在大力投资下一代交易技术,以改善现有的基础设施和产品。





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Vested Interest Disclosure:本作者是通过我们的商业博客计划发表的独立贡献者。HackerNoon已经对该报告进行评估,但本文中的声明属于作者。

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