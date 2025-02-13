特朗普重返白宫——那么加密货币市场为何未按计划上涨？





在美国新任加密货币爱好者领导人备受期待的到来之后，我们认为价格将会上涨。





新政治范式驱动的新宏观经济力量将成为新市场参与者涌入加密货币的动力！





但事情并不像计划的那样进行……





小号被屠杀，

总统们拉扯着 memecoin，

并且加密推特正在崩溃。





那么现在会发生什么？



关税会消除无国界货币的价值吗？

机构收购 ETH 是否意味着该资产现已消亡？





为了理解影响力营销、名人诈骗和地缘政治戏剧的喧嚣，我们在不知不觉中耗尽了自己的认知能力，并陷入了人类认知偏见的陷阱。





我们忽视了大局，让冲动凌驾于我们的时间偏好之上。





通过放慢脚步，退一步思考，并记住大局，我们可以以清晰的头脑处理事情，准确评估我们所处的位置，并做出有关采取下一步行动的高质量决策。





所以请；

坐下来，锁定，让我们享受美好时光。





我们在哪里？

加密货币是一个激进、非理性且快速发展的行业。





参与/过度暴露于日内价格波动会造成情感上的伤害，并且随着信息的大量涌入，很难区分噪音和信号。





它的开放性和相对年轻创造了一种新颖规则和质量被忽视的环境。





经过 24 个月的巨大扩张，在比特币的稳定性和 memecoin 荒谬性的双重推动下，我们已经进入了加密货币周期的最后篇章......或者看起来如此。





人类的偏见让我们相信我们可以根据过去预测未来，也许在某种程度上，我们可以。然而，我们倾向于过度依赖我们的假设，而忽视当下发挥作用的基本力量。





随着政府和企业通过建立资产负债表加入竞争，机构推出 ETF，以及意识的彻底扩张，我们需要了解资本的类型、市场参与者的成熟度，以及无休止的实验如何扩大格局。





推动该行业达到这一水平的力量，与推动其达到更高水平的力量并不相同。





游戏已改变。





嗯，更准确地说，游戏没有改变，但规则改变了。

游戏

加密技术利用互联网将信息即时传输到世界各地，从根本上改变了支配人类社会生活的权力体系，并普遍应用于各个领域/行业。





通过将不变性和可审计性巧妙地结合起来，它取代了人们用来促进价值（又称货币）转移和存储的工具，开创了金融/经济的新时代。





它为人类在网络空间中的协调提供了新的形式因素，并通过叠加透明度实现了权力在权力等级制度中的传播。





其底层技术区块链释放了在数字领域创建口语化“信任结构”的能力。这反过来又为我们提供了所有权和数据来源，这两个微妙的元素在构建安全的人工智能方面发挥着至关重要的作用。





作为推动人类走向奇点的支柱之一，加密的“游戏”比任何个人、公司甚至民族国家都要大。





我们需要人们团结起来，改变习惯，重新设定价值。打造技术。打破旧有行为，拥抱主权。用短期舒适换取长期自由（交易双关语）。

狩猎

当我们考虑这种规模的影响时，我们必须明白，实现这一目标需要很长的酝酿期。基础设施的改变不仅需要时间去构建，还需要时间去整合、挑战、调整、重新评估、采纳，只有这样才能实现。





这是一个非常混乱、无序的过程。

就像冰上的冰球一样，

球场上的足球，

森林里的一头野猪，





加密是一个移动的目标，特别是它的叙述。





为了击中目标，您必须瞄准/移动到它要去的地方，而不是它现在的位置。





比特币的叙述一直是数字黄金。



为了实现这一目标，它的市值必须超过（或至少匹敌）黄金的市值。





从图表上可以看出，这并没有发生......工作还没有完成。





另一方面，我们有山寨币，其叙事随着 Kanye 的推文速度而变化。





杀死以太坊，

猫币达到 1000 亿美元，

人工智能代理将统治一切……





诚然，加密是一种多维、多人参与的游戏，与人类体验的其他元素一样，受到自然周期性力量的影响（无论是否由人类操纵）。





然而，这些不断变化的说法均未成为现实。

几乎所有观点都已改变或被推翻。





最富有诗意的是微妙的潜在宏观趋势：叙述变化越少，它建立的信任就越多，变得越可靠，对投资组合来说就越健康。





而这里的成功取决于你扮演的角色；





对于交易员来说，这关乎多巴胺的刺激；

- 你必须在趋势发生之前预测到它。

对于建筑商来说，这与项目采用有关；

- 你需要向人们展示他们还没有看到的东西。

对于投资者来说，这关乎代际财富；

— 你需要坚定信念，渡过难关。

现在怎么办？

快点，然后慢点。





在激烈的战斗中，导航加密可能会很困难。





当价格上涨时，每个人都会高兴，没有人有时间去关心骗子。





当价格下跌时，人们就会失去理智，责怪一切，而不是他们自己的决定。





来自不同阶层的永恒“智慧”碰撞；

让赢家继续跑，迅速斩断输家

如果你不持有，你就不会富有





用我们这个行业的话来说，“去摸摸草吧”。





当大脑休息时，你可以花时间处理想法和情绪。成长不是在行动本身中发生的，而是在消化之后发生的。





吃食物不会让你发胖。

消化它确实如此。





举重不会长肌肉；

休息就可以。





深入研究宏观趋势背后不可否认的普遍真理；





是的，社会是数字化的，而且未来只会变得更加数字化。

是的，信任将继续成为资产配置中最重要的因素。





最好的办法是尽可能多地进行实验，以优化你的轨迹，并通过消除过程，扩展你的技能和对社会剧烈变化和波动性的理解。





始终保持一定的曝光度并逐步建立地位是最健康/最平衡的方法。





相信某件事。

下一步是什么？

我不认为这个循环已经结束。

但我不知道结果会如何。





横向、向上、向下、由内而外、再次向上、再次向下，然后达到新的 ATH，最后.....





比特币会涨到 100 万美元吗？

以太坊真的会成为“世界计算机”吗？

Memecoins 真的会成为构建零售财富的前沿吗？





谁知道呢。





但我想以个人友好的方式提出一件事建议；





欺诈行为的数量令人不齿。每当行业开始表现良好时，就会出现一些“大师”，开始通过玩“破钟”游戏和无休止的胡说八道来扭曲新手的现实；或者更糟的是，推销绝对的垃圾。





其中99.9%都是为了炒作和营销而收钱的。

其中 99.9% 的人并不关心你或整个社会。





如果有必要，可以听听他们的意见，但不要依赖别人的意见来管理你的生活。不要试图推卸自己努力工作和承担责任的责任。





波浪来临时，潮水必退。

拉得越远，波浪就越大。





用有史以来最著名且被低估的现代名言之一来结束这篇文章似乎再合适不过了：





那些没有拍摄的照片 100% 都会被错过。





如果您以前听说过这个，那很好，但您采取过行动吗？





教育的最终目的不是知识而是行动！





活着真好……





让我们创造历史吧，Anon🥂