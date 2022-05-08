点燃我的网络探索之火





当我还是个孩子的时候，我喜欢探索万维网。有很多东西要发现，而我的任务是找到这一切。与现代网络的同质性不同，返回 那么一切都是独一无二的。





每个网站（没错，我们在“web”和“site”这两个词之间留了一个空格）都是由业余爱好者和爱好者精心制作的，用来分享他们最感兴趣的东西。





无论是南非观鸟还是收集 18 世纪瓷马桶座圈，每个地点都散发着激情和创造力。





我们没有提要和墙、算法和搜索引擎优化，而是有网络环和链接页面。志同道合的人创建了自己的社区，而不是加入已经存在的社区。





我们通过留言簿和聊天室联系起来，互相交换我们发现的宝石，比如棒球卡（当时也更有趣）。





随着网络的发展，个人主页被 Myspace 页面所取代，最后是 Facebook 和 Twitter 以及 <在此处插入服务>，发现变得更加困难和不那么自发。





有一段时间，我们有像StumbleUpon这样的服务让我们仍然是探索者，但“网站”最终变成了“博客”，而“博客”本身又变成了“个人资料”。

旧的又是新的

我知道我正在描绘一幅相当惨淡的画面，但现实是旧网络并没有丢失。

它只是被掩埋了。





隐藏在层层新的增长之下，等待重新发现。





仅仅因为噪音变大并不意味着信号丢失，你只需要仔细观察。





旧的网络——现在被亲切地称为 The IndieWeb——仍然充满活力，并且感谢一些非常狡猾的创造者，它正在等待被发现。

网环

信不信由你，webrings 仍然存在——我的网站实际上是其中的一部分。虽然仍然有很多不同的网站，但如果您想加入其中（或只是发现一些要探索的新网站），这里有几个地方可以开始：





搜索引擎

谷歌接管互联网搜索游戏已经有很长一段时间了，甚至在此之前就有雅虎、AltaVista、Ask Jeeves 和其他一系列旨在整合网络并使其可搜索的服务。





好吧，多亏了搜索引擎优化，现代搜索现在几乎不适合发现，但这并不意味着所有搜索都死了。





有一些很棒的垂直搜索引擎专注于独特的利基类别：





页面绊脚石

与 StumbleUpon 一样，有一些较新的站点专门用于完全随机发现。





这些是实验性页面，会从 The IndieWeb 随机加载一个网站，当我在寻找新的和独特的东西时，我经常使用它们。





从某处开始

虽然上面列出的服务是重新发现网络发现艺术的绝佳工具，但它们只是起点。





一旦你发现自己掉进了兔子洞，通常值得看看它走了多远。链接页面和 blogrolls 卷土重来，只需一点点挖掘您喜欢的创作者就会链接到他们喜欢的创作者。





所需要的只是开始。关闭您选择的社交媒体应用程序，拥抱 The IndieWeb 的个性和兴奋。去网络上的某个地方迷路吧——但不要忘记留下一些面包屑，以便以后与我分享你的发现。

也发表在flower.codes 。





另外，看看这个很棒的曲目：

https://www.youtube.com/watch?v=cq8k-ZbsXDI



