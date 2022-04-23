正在申请专利的新技术禁止盗版





Charter Communications 已经提交了一项专利申请，该技术可以检测和禁止其网络上的流氓设备。





这有助于阻止未经许可连接的孤立调制解调器和克隆调制解调器。然而，ISP 指出，同样的技术也可用于禁止盗版相关设备，例如非法流媒体盒。





拥有数千万用户的Charter 是美国最大的互联网提供商之一。





大多数人使用他们的 Internet 连接进行合法活动。但是，与其他 ISP 类似，也有盗版用户。









这些海盗给查特带来了不小的麻烦。该公司卷入了两起诉讼，著名的音乐机构指控它未能断开重复侵犯版权的人的联系。





ISP 之前为自己辩护，辩称它无法监控或控制订户如何使用互联网。然而，一项新的专利申请表明，这种情况在未来可能会发生变化。

专利检测盗窃

拟议的专利名为“检测和响应服务设备盗窃的系统和方法”，描述了一种禁止流氓设备的技术。设备的合法性是根据来自 DHCP 日志的信息“预测”的，这些信息可能指向恶意活动。









该技术可用于广泛的用途。它可以帮助禁止克隆、流氓或孤立调制解调器。这些无需付费即可连接到 Charter 的网络，并且越来越多地被恶意行为者使用。





“[T] 这些未经授权或非法的设备越来越多地被黑客、小偷、有组织的欺诈团伙和其他邪恶行为者用来发起网络攻击、远程控制设备、窃取私人或敏感信息、隐藏他们的真实身份，或从事其他恶意活动，”Charter 写道。





禁止盗版设备

停止此类活动符合宪章和广大公众的最大利益。然而，该专利也为版权所有者带来了一些好消息，因为它也可以用来禁止与盗版相关的设备。





近年来，盗版流媒体盒和非法 IPTV 设备热销。这对权利人来说是个问题，特别是因为这些盗版不容易被追踪到，而不是基于洪流的盗版。





该专利申请指出，可以设置一组特定的规则来针对各种非法设备，包括那些可能与盗版有关的设备。





“例如，与其他感知威胁相关的设备，如视频盗版，可能会在数据库中被标记，以便进一步监控和行为监控，”专利申请中写道。





“这些操作可以实时或近乎实时地执行，以便模型评分在 DHCP 服务器授予租约之前运行。这些操作对于已经获得先前租约的设备也有效。”





将 MAC 地址列入黑名单

当设备被标记为有问题时，可以通过将其 MAC 地址列入黑名单来轻松禁止其进入网络。此列表连接到电缆调制解调器终端系统，然后将忽略所有标记的设备。





该专利尚未获得授权，Charter 是否有将该系统用作反盗版工具的具体计划尚不得而知。





也就是说，有趣的是，Charter 正在考虑在网络级别监控和阻止盗版。从理论上讲，这可以作为公司参与的正在进行的盗版诉讼的讨价还价筹码。





下面是检测和阻止系统的潜在实现的技术图。可在此处获得来自 Charter Communications Operating 的专利申请的完整副本。









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