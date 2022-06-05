正午状态：品牌和作家的新时代





这是由首席执行官 David Smooke 和首席运营官 Linh Smooke 发送给 1.3k 股东的HackerNoon 股东通讯的 redacted 版本。





TL;博士

迄今为止，我们已经达到了服务 1k+ 客户、发布 30k+撰稿人和欢迎 200M+ 访问者的历史里程碑。 2022 年初至今收入同比增长 77%。 3 年来第一次，“新”广告资源，写作比赛，超过“传统”广告资源（ Top Nav Billboard 、 Ad-by-tag 、 Brand Publishing ）成为我们的第一大收入来源！自 2021 年发起写作比赛以来，他们已经产生了超过 XXX 千美元的收入，并发布了 2k 多个故事。这是读者的胜利，赞助商的胜利，贡献作家的胜利！我们还发布了大量软件：特别是web3 登录、 Noonies 获奖者的 NFT、品牌新商店、本地评论系统、读者和作家等的通知中心，以及许多市场洞察页面，如Trending科技公司简介。我们的下一个重大推动是：在 Slack 应用程序中登录、硬币价格页面、通过电子邮件（自动电子邮件、编辑编写的电子邮件和经过验证的贡献作者的通讯分发）增加更多流量，甚至更多的 web3 集成。





阅读下面的完整博客文章以获取完整的上下文。





💰收入和业务发展：报告、预测和反省





角色和收入

HackerNoon 的年初至今收入为已 redacted 。它标志着同比增长 77%。过去 12 个月的收入已被 redacted 。正如我们在 2021 年一样，HackerNoon 在 2022 年仍保持盈利。



对平均交易规模（不包括 BAA）进行了 redacted ，以描述 HackerNoon 与这些公司建立的信任。今年，随着我们大力推动 Web3 的采用，写作比赛的收入已经超过了广告牌的收入，这表明对搜索引擎的依赖正在减少，而 HackerNoon 收入对广告拦截器的弹性也在增强。









问责制和自动化

随着 5 月品牌仪表板的推出，我们将使公司能够自助结账几乎所有品牌产品。虽然我们已经与 1,000 多个品牌合作，但以前只有品牌作为作者的出版学分可供自行购买。现在，品牌可以购买广告牌位置、时事通讯、专业套餐甚至写作比赛，而无需明确与人交谈。销售团队的里程碑🎉



除了简单地销售库存之外，品牌仪表板是一个“真正的”仪表板，赞助商可以在其中跟踪他们的活动的表现（点击、印象和地理定位）以进行细粒度的监督。这将为我们的团队节省每周花费在生成和发送报告上的许多时间，这样我们就可以利用这些时间来吸引更多的客户。





未来的迭代还包括消息传递功能，允许销售团队在活动过程中与赞助商沟通快速“胜利”或引起关注的原因。





闭环和持续通信

我们现在每月向赞助商发送时事通讯，并引导他们了解库存并提供折扣套餐。我们称这些' 给品牌的情书 '。这些时事通讯平均每次发送都会预订 25 次以上的会议。



这个练习让赞助商保持更新和参与。未来的迭代：我们可以分割我们的列表以发送更多与利基相关的新闻通讯！









广告 2.0：原生、上下文相关和众包

黑客中午的 写作比赛 取得了巨大的成功。今年 6 月，我们将在 2022 年招募 9 家赞助商，并在 2021 年成功结束 3 家。与横幅广告（可被广告拦截器屏蔽）相比，写作比赛获得原生展示位置、大量社交营销活动和激励模式众包高质量的内容。我们现在承诺奖励 17.4 万美元给比赛获胜者。



通过这些__同步写作竞赛__，我们实际上奖励了更多的赢家，这些赢家完全超越了通用出版物所追求的订阅模式。









增加公司收入的搭便车指南

关于 HackerNoon 在 2022 年初至今的业务发展，还有一些值得注意的事情：

更多会议 == 更多销售。我们有意识地让与我们见面变得更容易。这是我们的会议链接顺便说一句： https://calendly.com/hackernoon .

. 我们工具箱中的更多工具：我们更新了我们的工具集，现在包括 Sortd（基于 GMail 的 CRM）、YAMM（基于 GMail 的 Mass Mailer）、Calendly（调度程序）、Zapier（自动化任务），当然还有更多卡片组。

商店实验 .保持 什么有效 - 通过 Printful 进行直销的原创设计，我们将削减 StackCommerce 捆绑包。

.保持 - 通过 Printful 进行直销的原创设计，我们将削减 StackCommerce 捆绑包。 我们在 Cognition IP 的帮助下为 Noonies 和 Slogging 提交了商标申请。这些商标不仅可以防止未经授权使用我们的新兴品牌，还有助于 午睡 和 挥霍 规模化为数字实体。









🚀 软件开发：年初至今发布的主要功能

年度词汇（迄今为止）： web3和迭代。我们才华横溢的开发团队一直在努力制作 作家的经历 , 读者 , 编辑 和 赞助商更好 （在某些情况下，从根本上改善）。



致我们亲爱的读者

今年迄今为止，我们真的加倍努力，让在 HackerNoon 上拥有一个读者账户比以往任何时候都更容易、更有用。

















对于我们聪明的作家

本季度，我们花了很多时间迭代作者在 HackerNoon 上的体验。这些是过去推出的功能，做得更好💪





Noonies 徽章交付至 NFT 的 Noonies 2021 获奖者 ！ 说到 Noonies 获奖者，现在所有 Noonies 获奖者的个人资料都应该反映他们赢得的奖项头衔，以及他们赢得奖项的时间！

说到 Noonies 获奖者，现在所有 Noonies 获奖者的个人资料都应该反映他们赢得的奖项头衔，以及他们赢得奖项的时间！ 作家的奖励越来越大： 除了网络货币化之外，作家现在可以通过访问 他们的个人资料页面下的奖励部分 .

除了网络货币化之外，作家现在可以通过访问 . 创建新草稿时仪表板的新设计： 选择 编辑器 3.0 （借助 Markdown 支持、类似 Notion 的用户体验，以及最后嵌入 Youtube 视频的能力！）现在比以往任何时候都更容易📝

选择 （借助 Markdown 支持、类似 Notion 的用户体验，以及最后嵌入 Youtube 视频的能力！）现在比以往任何时候都更容易📝 导入故事： 复制、粘贴、输入、（轻轻地）重新格式化或编辑，并提交。就这么简单📥

复制、粘贴、输入、（轻轻地）重新格式化或编辑，并提交。就这么简单📥 标签现在可以重新排序： 这个功能可以帮助编辑对故事进行排序/分类，还可以帮助作者确定首先在他们的故事中优先考虑哪些策展页面。

这个功能可以帮助编辑对故事进行排序/分类，还可以帮助作者确定首先在他们的故事中优先考虑哪些策展页面。 Cloudflare 现在为您的故事的统计数据提供支持 ： 在许多情况下，这对作者来说意味着 3 倍的流量！这是因为 GA（我们过去使用的）减少了来自阻止 Google 的人的大量流量！

在许多情况下，这对作者来说意味着 3 倍的流量！这是因为 GA（我们过去使用的）减少了来自阻止 Google 的人的大量流量！ 查看您的笔记历史记录： 经常写“给自己的笔记”？或者想从我们的一位编辑那里找到关于您写作的有用提示？现在您可以通过作家仪表板访问它们💌

经常写“给自己的笔记”？或者想从我们的一位编辑那里找到关于您写作的有用提示？现在您可以通过作家仪表板访问它们💌 故事设置的整 页功能： 故事设置中的这些字段有多小和杂乱容易让人感到烦恼？现在，您可以将故事设置扩展到整页并轻松输入注释、元描述、TL;DR 或搜索标签。这个功能很微妙，所以一定要寻找故事设置左上角的小扩展图标。

故事设置中的这些字段有多小和杂乱容易让人感到烦恼？现在，您可以将故事设置扩展到整页并轻松输入注释、元描述、TL;DR 或搜索标签。这个功能很微妙，所以一定要寻找故事设置左上角的小扩展图标。 查看那些对您的故事做出反应的人： 您的秘密崇拜者不再是秘密😎

您的秘密崇拜者不再是秘密😎 改进 网站地图 ： 一种 SEO 最佳实践，我们的站点地图现在是自动生成的，以确保所有故事和页面都自动更新并立即被网络爬虫注意到。

一种 SEO 最佳实践，我们的站点地图现在是自动生成的，以确保所有故事和页面都自动更新并立即被网络爬虫注意到。 更新的作家统计：访问 <https://app.hackernoon.com/stats](https://app.hackernoon.com/stats) 现在您可以看到您的个人资料产生的总印象数 关于页面 .在那里，您还可以下载每个故事的人工智能音频









对于我们的标志性品牌

这些是为使我们的生活而部署的功能 1000+赞助商 （这使得 HackerNoon 对用户来说成为可能）更容易。













我们对即将推出的功能感到兴奋：

跟踪价格的硬币价格页面，包含所有市值超过 1B 美元的加密货币的故事和历史：通过 API 获得更多数据。布隆伯格式的推动。将数据带入故事中。第一个赞助商已经承诺了！

改进的备份系统使作者和编辑能够更好地控制所有 HackerNoon 故事的可见性和历史版本。

作家仪表板的改造。这使作家能够更好地管理他们的内容，并更容易地访问我们不断增长的作家计划、倡议和机会。

Mailgun 的投稿人通讯。非常受 LinkedIn Publishers Newsletter 功能的启发，这会将完整的博客文章作为电子邮件发送给经过验证的作者，并使作者能够增加自己的电子邮件列表。

SendGrid 的编辑器主题通讯。

故事音频分发提要。我们正在探索应用程序创建和播客播放器集成，以更好地分发我们的音频故事。

新的“订阅”体验🙂

股票价格和商业维基被添加到 科技公司新闻页面 .

. 启动位置中心。将去年的年度创业公司选址投票变得更像 BuiltIn，包括有关本地创业场景的本地和策划内容、创业工作列表，当然还有今年的年度创业公司投票。

HackerNoon 精简版。该应用程序的超级精简版本，以便我们的技术内容在世界上较慢的互联网地区更容易访问。









📈 关于读者群和社论增长

更多作家=更多故事=需要更大的编辑团队





伟大的故事是 HackerNoon 的命脉，因此 作家 上 我们的 平台 是 我们的 英雄 .从历史上看，我们已经出版了超过 30,000 位作家。除了我们的核心产品 及时的专业编辑 和 故事分布 ，我们开展了许多举措来吸引有才华的作家和最好的故事，其中包括 写作比赛 , HackerNoon 博客奖学金 , 故事/采访模板 , HackerNoon 图书 ， 和更多！









写作比赛

今年，我们已经举办了 5 场活跃的写作比赛，还有 4 场正在筹备中。写作比赛鼓励有机的、用户生成的关于当今科技世界正在发生的事情的故事，无论是 游戏的未来 , 网络安全 ，或者发生了什么 Web3 .同时，这些比赛 报酬 我们的 作家 和 价值 174,000 美元的现金奖励。迄今为止，我们的比赛总共创造了 2k+ 的故事和超过 2M+ 的阅读量！









赢得了新关键字

HackerNoon 在 Google、Bing 和其他搜索引擎上对数十万个重要的技术关键字进行排名。每月搜索数以千计的技术术语最受欢迎的前三名是： 代理服务器 , 什么是全栈工程师 , 一种热编码 , 马赫算法 和 卷曲请求 .









故事模板

为了帮助我们的社区选择最热门的主题来撰写并以引人入胜的方式格式化他们的故事结构，我们已经发布了几十个 故事模板/写作提示 .通过这些模板发布的故事已经获得了数以万计的阅读量。我们将扩展我们的默认模板库，并增加创建更多模板的激励措施，并回答更多模板以制作原创故事。









博客奖学金

我们创建了一个在线博客奖学金计划，以教授在线受众、搜索引擎优化、关键字研究和现代互联网写作的写作基础知识。博客研究员为该平台贡献了 600 多个故事，该平台在该计划的第一年就吸引了超过 220 万读者。我们的大部分 毕业生继续 在奖学金期间或之后直接获得兼职甚至全职写作工作。一些人甚至加入了 HackerNoon 的工作人员。









发展团队

更多的作者等于更多的故事提交，为了将发布时间保持在最低限度，我们必须扩大我们的工具和团队。我们又聘请了 3 名具有商业/金融、软件开发和视频游戏行业专业知识的编辑来帮助加强我们的编辑团队。我们将继续扩大兼职 HackerNoon 编辑人员，以涵盖更多的技术专长。









你怎么能帮忙

为了庆祝我们的品牌仪表板的开放，我们在应用内购买时提供了三个大折扣套餐： 品牌助推器、品牌精英和写作大赛 。要访问它们，请以品牌身份注册/登录 HackerNoon（选项：品牌为作者，出现提示时）并访问 app.hackernoon.com/brand

。要访问它们，请以品牌身份注册/登录 HackerNoon（选项：品牌为作者，出现提示时）并访问 公开工作（感谢任何推荐！）： 产品设计师 , 技术社区经理 , 客户成功代表 , 质量保证工程师， 和 编辑 （总是）。

, , , 和 （总是）。 （查看注释-我们还在这里写了“智慧之言”作为一个项目）......所以也许你可以在 Tech Podcast 的父母中查看我们最好的智慧尝试 这里 .工作与生活的平衡对吗？













直到下一次 挥霍 一起，并尊重你的互联网朋友。

黑客中午 首席运营官 林道斯穆克 ＆ 首席执行官 大卫·斯穆克









PS就个人而言，我们的儿子（我们的第二个孩子）早产了！健康的宝宝，健康的妈妈，快乐的人们在这里。照顾你的亲人。











