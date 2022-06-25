松弛问题空间及其约束

在决定开始什么创业公司时，我一直在考虑我想要解决的问题空间。引起我注意的一个领域是团队沟通和协作，尤其是对于 知识工作者 .这有几个原因：





随着分布式/混合团队的趋势，有效的沟通变得越来越重要。 机会规模大。 Slack 在 2021 年以 277 亿美元的价格被收购，而 Deel 最近的 ARR 达到了 1 亿美元（表明市场正在增长）。 我在 Meta 的 Workplace 工作了将近 4 年，所以我熟悉这个领域的构建。 也许最重要的是，我喜欢在这个空间里建造。





纵观当前面向科技公司的行业领先解决方案Slack ，我看到了改进团队和公司沟通和协作方式的巨大机会。

以下是我在进行了许多研究会议后对问题空间的思考。我很喜欢你的想法和反馈（评论如下）。

当前的问题

Slack 无法扩展。 Slack 工作区中的人越多，它就会变得越嘈杂。 Slack 基于 IRC，是一个消息传递客户端。它是为同步通信而非协作而构建的。因此，为大公司扩展 Slack 的方法是创建越来越多的渠道。这增加了公司产生的信息量。虽然这可能是一件好事，但 Slack 用户没有能力从低质量信息中筛选出高质量信息。





这会导致许多问题：





员工感到不知所措。渠道太多，消息太多。

他们错过了频道中发生的重要讨论，尤其是线程中的重要讨论。

他们无法找到或参考之前的讨论。

Slack 变得难以导航并且很容易失去你的位置。这会导致人们忘记回复消息，甚至忘记在哪里回复消息。



依赖书面沟通进行协作的公司尤其感受到这些痛苦，因为它们产生了大量在 Slack 内部消耗的信息。这些往往是具有以下一项或多项特征的公司：





是远程优先或混合的。

拥有跨时区分布的员工。

拥有50多名员工。

主要由知识工作者组成。

探索现有解决方案

松弛

上面已经提到了 Slack 的问题。然而，值得称赞的是，Slack 做得好的地方是：

表现。它快速可靠。

设计。它的界面直观而简单。

集成。

采用。在使用 Slack 的公司中，大多数员工都在使用它。





最后两点特别重要，因为它们是两个独立且强大的网络效应，很难在公司内取代 Slack。

松弛替代品

Slack 替代方案往往分为两类：

纯粹的松弛克隆，但有一些小的变化是 最重要的 和 火箭聊天 .在规模上，这些解决方案遇到了与 Slack 相同的问题。 Slack 克隆但具有功能 X。功能 X 通常类似于任务管理、项目管理、笔记等。这些应用程序的示例是 船歌 , 摇滚乐 , 群 , 里弗 , 捻 （还有更多）。



第二类应用程序的问题在于它们最终与两种现有工具竞争。例如，他们不仅需要确保他们的聊天功能优于 Slack，还需要确保他们的任务/项目管理功能优于 Asana / Monday / Jira / Notion / G-suite 等。然后他们需要打破公司内所有这些产品的网络努力，以看到强大的采用。值得称赞的是，他们减少了您使用或需要搜索信息的应用程序数量，这是在一些研究会议中出现的一个小痛点。

微软团队

Teams 拥有 2.7 亿月活跃用户，是该领域最大的竞争对手。它被主要使用 Microsoft 产品套件的公司采用。 Teams 与 Microsoft 套件的其余部分完美集成。这些往往被较老/较大的组织使用，例如埃森哲和辉瑞。





Teams 并没有被技术优先的公司或初创公司广泛采用。我不清楚这是为什么。有趣的是，我听说过：

性能不是那么好。

Microsoft 声誉（例如，不被视为使用行业领先的软件）。

Slack 是既定的默认设置。



如果您对此有更多见解，请告诉我。

提出更好的 Slack 解决方案的原则

Slack 的替代解决方案需要做 Slack 擅长的事情。即：





表现

集成

直观简单的用户界面





然后，您可以通过遵循以下原则来改进 Slack 做得不好的事情（即信息过载）：





不要压倒您的用户，即作为用户，我应该能够快速知道什么对我来说很重要并且需要我的注意（与 Slack 不同，它永远不会立即清楚什么是高信号信息与什么是噪音）。

简单的导航。我应该能够知道我想在应用程序中导航的位置，并且能够快速完成。

最后，该应用程序应该让人感到熟悉并且几乎不需要入职，尤其是如果您是 Slack 用户。这将有助于公司内部的采用。

打破网络效应

如前所述，Slack 运作良好的原因之一是它在公司内得到广泛采用。有两种方法可以替代这种网络效应：自上而下和自下而上。





自上而下：说服 C-Suite 高管用替代工具取代 Slack。这很难实现，因为改变任何公司的主要沟通工具都会在内部遇到很多阻力。公司拥有的员工越多，尤其如此。这种方法的另一个问题是，它需要大量的前期投资来构建具有许多功能的产品，然后才能让整个公司进行切换。





自下而上：通过让 2 人或更多人的独立团队使用您的产品来推动公司内部的采用。这实际上是 Slack 用来获得采用的方法。最终，公司内部有足够多的团队使用 Slack，整个公司都采用它是有意义的。





我认为这里有机会更进一步：通过让独立的个人使用您的产品来推动公司内部的采用。个人自己采用产品比他们需要说服同事与他们一起使用产品要容易得多。

下一步

我觉得我现在对问题空间及其约束有了良好的基础。对我来说，下一步是用它来集思广益潜在的解决方案。





感谢您的阅读，请与我分享您的想法。









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