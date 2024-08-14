掌握 Go 中的优雅关闭：Kubernetes 综合指南

您是否曾沮丧地拔掉电脑的电源线？虽然这似乎是一种快速解决方案，但它可能会导致数据丢失和系统不稳定。在软件世界中，存在一个类似的概念：硬关机。这种突然终止可能会像物理终止一样导致问题。幸运的是，有一种更好的方法：正常关机。





通过集成优雅关机，我们为服务提供提前通知。这使它能够完成正在进行的请求，可能将状态信息保存到磁盘，并最终避免关机期间数据损坏。





本指南将深入探讨正常关闭的世界，特别关注它们在 Kubernetes 上运行的Go 应用程序中的实现。

Unix 系统中的信号

在基于 Unix 的系统中实现正常关机的关键工具之一是信号的概念，简单来说，信号是一种将特定事物从另一个进程传达给一个进程的简单方法。通过了解信号的工作原理，我们可以利用它们在我们的应用程序中实施受控终止程序，确保关机过程平稳且数据安全。





有很多信号，你可以在这里找到它们，但我们只关注关闭信号：

SIGTERM - 发送给进程以请求其终止。最常用，我们稍后会重点介绍它。

- 发送给进程以请求其终止。最常用，我们稍后会重点介绍它。 SIGKILL—— “立即退出”，不可干扰。

“立即退出”，不可干扰。 SIGINT—— 中断信号（如Ctrl+C）

中断信号（如Ctrl+C） SIGQUIT——退出信号（例如Ctrl+D）





这些信号可以由用户（Ctrl+C / Ctrl+D）、另一个程序/进程或系统本身（内核/操作系统）发送，例如，操作系统发送SIGSEGV又称分段错误。





我们的豚鼠服务

为了在实际环境中探索优雅关闭的世界，让我们创建一个可以进行实验的简单服务。这个“实验鼠”服务将有一个端点，通过调用 Redis 的INCR命令来模拟一些实际工作（我们将添加一点延迟）。我们还将提供一个基本的 Kubernetes 配置来测试平台如何处理终止信号。





最终目标：确保我们的服务能够正常处理关闭，而不会丢失任何请求/数据。通过将并行发送的请求数与 Redis 中的最终计数器值进行比较，我们将能够验证我们的正常关闭实现是否成功。

我们不会详细介绍如何设置 Kubernetes 集群和 Redis，但您可以在我们的 Github 存储库中找到完整的设置。





验证过程如下：

将 Redis 和 Go 应用程序部署到 Kubernetes。 使用vegeta发送 1000 个请求（40 秒内每秒 25 次）。 在 vegeta 运行时，通过更新图像标签初始化 Kubernetes滚动更新。 连接到 Redis 来验证“计数器”，它应该是 1000。





让我们从基础的 Go HTTP 服务器开始。

硬关机/main.go

package main import ( "net/http" "os" "time" "github.com/go-redis/redis" ) func main() { redisdb := redis.NewClient(&redis.Options{ Addr: os.Getenv("REDIS_ADDR"), }) server := http.Server{ Addr: ":8080", } http.HandleFunc("/incr", func(w http.ResponseWriter, r *http.Request) { go processRequest(redisdb) w.WriteHeader(http.StatusOK) }) server.ListenAndServe() } func processRequest(redisdb *redis.Client) { // simulate some business logic here time.Sleep(time.Second * 5) redisdb.Incr("counter") }

当我们使用此代码运行验证程序时，我们会发现一些请求失败，并且计数器小于 1000 （每次运行的数量可能会有所不同）。





这显然意味着我们在滚动更新期间丢失了一些数据。😢

在 Go 中处理信号

Go 提供了一个信号包，允许您处理 Unix 信号。需要注意的是，默认情况下，SIGINT 和 SIGTERM 信号会导致 Go 程序退出。为了让我们的 Go 应用程序不会突然退出，我们需要处理传入的信号。

有两种方法可以实现此目的。





使用渠道：

c := make(chan os.Signal, 1) signal.Notify(c, syscall.SIGTERM)





使用上下文（目前首选的方法）：

ctx, stop := signal.NotifyContext(context.Background(), syscall.SIGTERM) defer stop()





当列出的信号之一到达时，当返回的stop()函数被调用时，或者当父上下文的 Done 通道关闭时（以先发生者为准）， NotifyContext将返回标记为完成（其 Done 通道已关闭）的父上下文的副本。





我们当前的 HTTP 服务器实现存在一些问题：

我们有一个缓慢的 processRequest goroutine，并且由于我们不处理终止信号，程序会自动退出，这意味着所有正在运行的 goroutine 也会终止。 该程序不会关闭任何连接。





我们重写一下。





优雅关机/main.go

package main // imports var wg sync.WaitGroup func main() { ctx, stop := signal.NotifyContext(context.Background(), syscall.SIGTERM) defer stop() // redisdb, server http.HandleFunc("/incr", func(w http.ResponseWriter, r *http.Request) { wg.Add(1) go processRequest(redisdb) w.WriteHeader(http.StatusOK) }) // make it a goroutine go server.ListenAndServe() // listen for the interrupt signal <-ctx.Done() // stop the server if err := server.Shutdown(context.Background()); err != nil { log.Fatalf("could not shutdown: %v

", err) } // wait for all goroutines to finish wg.Wait() // close redis connection redisdb.Close() os.Exit(0) } func processRequest(redisdb *redis.Client) { defer wg.Done() // simulate some business logic here time.Sleep(time.Second * 5) redisdb.Incr("counter") }





以下是更新摘要：

添加了 signal.NotifyContext 来监听 SIGTERM 终止信号。

来监听 SIGTERM 终止信号。 引入了 sync.WaitGroup 来跟踪正在进行的请求（processRequest goroutines）。

来跟踪正在进行的请求（processRequest goroutines）。 将服务器包装在 goroutine 中，并使用带有上下文的 server.Shutdown 来正常停止接受新连接。

来正常停止接受新连接。 使用 wg.Wait() 来确保所有正在进行的请求（processRequest goroutines）在继续之前完成。

来确保所有正在进行的请求（processRequest goroutines）在继续之前完成。 资源清理：添加 redisdb.Close() 以便在退出之前正确关闭 Redis 连接。

以便在退出之前正确关闭 Redis 连接。 干净退出：使用os.Exit(0)指示成功终止。

现在，如果我们重复验证过程，我们将看到所有 1000 个请求都得到正确处理。🎉





Web 框架/HTTP 库

Echo、Gin、Fiber 等框架将为每个传入请求生成一个 goroutine，为其提供上下文，然后根据您决定的路由调用您的函数/处理程序。在我们的例子中，它将是为“/incr”路径提供给 HandleFunc 的匿名函数。





当你拦截SIGTERM信号并要求你的框架正常关闭时，会发生两件重要的事情（简单来说）：

您的框架停止接受传入请求

它等待任何现有的传入请求完成（隐式等待 goroutines 结束）。





注意：一旦 Kubernetes 将您的 pod 标记为终止，它也会停止将来自负载均衡器的传入流量引导到您的 pod。

可选：关机超时

终止进程可能很复杂，尤其是涉及许多步骤（例如关闭连接）时。为确保进程顺利运行，您可以设置超时。此超时可充当安全网，如果进程花费的时间比预期的要长，则可以正常退出。





shutdownCtx, cancel := context.WithTimeout(context.Background(), 10*time.Second) defer cancel() go func() { if err := server.Shutdown(shutdownCtx); err != nil { log.Fatalf("could not shutdown: %v

", err) } }() select { case <-shutdownCtx.Done(): if shutdownCtx.Err() == context.DeadlineExceeded { log.Fatalln("timeout exceeded, forcing shutdown") } os.Exit(0) }

Kubernetes 终止生命周期

由于我们使用 Kubernetes 来部署服务，因此让我们深入了解它如何终止 Pod。一旦 Kubernetes 决定终止 Pod，将发生以下事件：

Pod 被设置为“终止”状态并从所有服务的端点列表中删除。 如果定义了preStop Hook，则会执行。 SIGTERM信号已发送到 pod。但是，现在我们的应用程序知道该做什么了！ Kubernetes 等待宽限期（ terminationGracePeriodSeconds ），默认为 30 秒。 向pod发送SIGKILL信号，移除pod。

如您所见，如果您有一个长时间运行的终止过程，则可能需要增加terminationGracePeriodSeconds设置，以便您的应用程序有足够的时间正常关闭。

结论

优雅关闭可保护数据完整性、保持无缝的用户体验并优化资源管理。凭借其丰富的标准库和对并发性的重视，Go 使开发人员能够轻松集成优雅关闭实践 - 这是在 Kubernetes 等容器化或编排环境中部署应用程序的必需品。

您可以在我们的 Github 存储库中找到 Go 代码和 Kubernetes 清单。

资源



