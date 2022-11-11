“所以现在，我要说的是：打得好；你赢了，”- Scam Bankman Fried

此Tech Twitter 线程由Sam Bankman Fried aka @SBF_FTX （来源，11/11 ）又名前 FTX 首席执行官创建。

“1）对不起。这是最重要的事情。我搞砸了，应该做得更好。





2）我最近也应该多交流。透明地——在可能的 Binance 交易期间，我的手被束缚了；我没有特别被允许在公开场合说太多。但当然，我们一开始就到那儿是我的责任。





3）所以这是关于事物所在位置的更新。 [这都是关于 FTX 国际，非美国交易所。 FTX 美国用户很好！] [将所有这些数字视为粗略的。这里有近似值。]





4) FTX International 目前的资产/抵押品总市值高于客户存款（随价格变动！）。但这与交付的流动性不同——正如您可以从取款状态中看出的那样。流动性差异很大，从很少到很少。





5) 这里的完整故事是一个我仍在充实每一个细节的故事，但作为一个非常高的层次，我搞砸了两次。第一次，银行相关账户的内部标签很差，这意味着我对用户利润率的认识大打折扣。我以为它低得多。





6）我之前的感觉：杠杆：0x美元流动性准备交付：24x平均每日取款实际：杠杆：1.7x流动性：0.8x周日取款因为，当然，下雨的时候，倾盆大雨。我们在周日看到了大约 $5b 的提款——以巨大的优势最大。





7) 所以我休假了两次。这告诉了我很多事情，具体的和一般的，我很讨厌。第三次，沟通不够。我应该说更多。很抱歉——我有很多事情要做，没有给大家更新。





8) 所以我们就在我们所在的地方。这很糟糕，这就是我的责任。对不起。





9) 不管怎样：现在，我的第一要务——到目前为止——是让用户做正确的事。我将尽我所能做到这一点。承担责任，尽我所能。





10) 所以，现在，我们将花费一周的时间尽我们所能来提高流动性。我不能对此做出任何承诺。但我要试试。如果这能让它发挥作用，我会尽我所能。





11) 我们正在与许多参与者进行谈判，包括意向书、投资意向书等。我们将看看结果如何。





12) 每一分钱——以及现有的抵押品——将直接流向用户，除非或直到我们对他们做对了。在那之后，投资者——无论新老——以及为自己职业生涯的正确方向而奋斗的员工，他们不应对任何糟糕的事情负责。





13) 因为归根结底，我是 CEO，这意味着 *我* 负责确保事情顺利进行。 *我*，最终，应该掌握一切。我显然失败了。对不起。





14) 那么，这意味着前进吗？我不确定——这取决于下周发生的事情。但这里有一些我知道的事情。





15) 首先，Alameda Research 以某种方式停止交易。他们并没有做我在 Twitter 上看到的任何奇怪的事情——也没有做任何大事。不管怎样，很快他们将不再在 FTX 上进行交易。





16) 其次，在 FTX 继续运营的任何情况下，其首要任务将是彻底的透明度——它可能一直应该提供的透明度。尽可能提供接近链上的透明度：让人们*确切地*知道上面发生了什么。





17) 所有利益相关者都会认真审视 FTX 治理。如果不需要我，我就不会在身边。所有的利益相关者——投资者、监管者、用户——都将在很大程度上参与到它的运作方式中。单单信任。





18) 但现在所有这些都不是最重要的——现在重要的是努力让客户做正确的事。而已。





19) 其他一些杂七杂八的评论：这是关于 FTX International 的。 FTX US 是一家接受美国人的美国交易所，在财务上没有受到这场狗屎秀的影响。它是 100% 液体。每个用户都可以完全退出（模 gas 费用等）。未来的更新。





20) 在某些时候，我可能会对某个特定的陪练伙伴说更多的话，可以这么说。但是你知道，玻璃房子。所以现在，我要说的是：打得好；你赢了。





21) 不以任何方式提供任何形式的建议，我在这里用词不是很小心，也不是技术或法律意义上的任何意思；尽管我试图保持透明，但我可能没有描述正确的事情。我不是一个好的开发者，可能描述错了什么。





22) 最后：我真诚地道歉。我们将继续分享更新。”